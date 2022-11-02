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РФ в любом случае готова поставлять зерно беднейшим странам – Путин - РИА Новости Крым, 02.11.2022
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РФ в любом случае готова поставлять зерно беднейшим странам – Путин
РФ в любом случае готова поставлять зерно беднейшим странам – Путин - РИА Новости Крым, 02.11.2022
РФ в любом случае готова поставлять зерно беднейшим странам – Путин
Даже в случае выхода Москвы из зерновой сделки Россия готова безвозмездно поставлять зерно беднейшим странам, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T18:01
2022-11-02T18:01
владимир путин (политик)
экономика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Даже в случае выхода Москвы из зерновой сделки Россия готова безвозмездно поставлять зерно беднейшим странам, заявил президент России Владимир Путин.Кроме того, по словам российского лидера, Москва в любом случае не будет препятствовать поставкам зерновых с Украины в Турцию.В среду Минобороны РФ заявило о том, что участие России в зерновой сделке возобновлено благодаря полученным письменным гарантиям Украины о неиспользовании гуманитарного морского коридора для ведения боевых действий.Владимир Путин отметил, что соответствующие гарантии от Киева были получены в результате посреднических усилий турецкого руководства.
https://crimea.ria.ru/20221102/rossiya-ostavlyaet-za-soboy-pravo-vyyti-iz-zernovoy-sdelki--putin-1125214729.html
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владимир путин (политик), экономика, в мире
РФ в любом случае готова поставлять зерно беднейшим странам – Путин

Путин: в случае выхода из зерновой сделки Россия будет поставлять зерно беднейшим странам

18:01 02.11.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЭкспорт российской кукурузы из России в Японию
Экспорт российской кукурузы из России в Японию - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Даже в случае выхода Москвы из зерновой сделки Россия готова безвозмездно поставлять зерно беднейшим странам, заявил президент России Владимир Путин.
"Даже в случае выхода России из этой сделки мы, как и говорили, в этой связи ранее, готовы будем поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины, в адрес беднейших стран. А это всего 4%. Даже если мы в случае нарушения Украиной своих обязательств мы выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно", – сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Кроме того, по словам российского лидера, Москва в любом случае не будет препятствовать поставкам зерновых с Украины в Турцию.
В среду Минобороны РФ заявило о том, что участие России в зерновой сделке возобновлено благодаря полученным письменным гарантиям Украины о неиспользовании гуманитарного морского коридора для ведения боевых действий.
Владимир Путин отметил, что соответствующие гарантии от Киева были получены в результате посреднических усилий турецкого руководства.
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