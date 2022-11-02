РФ в любом случае готова поставлять зерно беднейшим странам – Путин

"Даже в случае выхода России из этой сделки мы, как и говорили, в этой связи ранее, готовы будем поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины, в адрес беднейших стран. А это всего 4%. Даже если мы в случае нарушения Украиной своих обязательств мы выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно", – сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.