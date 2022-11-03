https://crimea.ria.ru/20221103/avakov-rasskazal-o-krizise-vlasti-na-ukraine--1125230317.html

Аваков рассказал о кризисе власти на Украине

Аваков рассказал о кризисе власти на Украине - РИА Новости Крым, 03.11.2022

Аваков рассказал о кризисе власти на Украине

Жертвой нового розыгрыша российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) стал экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, который в беседе РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T19:21

2022-11-03T19:21

2022-11-03T19:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Жертвой нового розыгрыша российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) стал экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, который в беседе рассказал о кризисе украинской власти. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале пранкеров.По словам Авакова, обстановка на Украине сейчас очень сложная не только в связи с текущими военными действиями, "а с точки зрения внутренней ситуации в стране". На ее ослабление во многом "работают" нынешние условия жизни украинцев: "впереди очень тяжелая зима. "Проблема будет даже не в деньгах, проблема будет в чисто физических процессах по отоплению, по электричеству и так дальше", – сказал Аваков."Одиннадцать заместителей министров обороны, которые занимаются поставками. Это немыслимо! В любой системе управление так не работает. Для того, чтобы это работало, нужно иметь ответственного человека, который быстро принимает решения", - пояснил он.При этом заработная плата военным "немножко задерживается", инфляционный потолок достигнут, а внутренних поступлений налогов практически нет, заметил Аваков.Еще одна большая проблема, по мнению Авакова, – ограничение свобод. По словам экс-главы украинского МВД, сейчас это еще можно "как-то допустить", объяснить и смириться. Но беда в том, что к такому положению дел "быстро привыкаешь", и это чревато.Аваков добавил, что никто из прошлой оппозиции сегодня не критикует власть, однако это не значит, он сам или кто-то еще не видит ее ошибок и того, что можно и нужно исправить – "Видят".Третья проблема, которая "никуда не делась" – ситуация с коррупцией."Она тлеет, и многие факты возмущают и, к сожалению, это не удастся никогда ни скрыть, ни исправить – это будет выползать и дискредитировать власть, и администрации Зеленского будет очень тяжело в этой связи", – заключил Аваков.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с пранкерами признался, что за терактом на Крымском мосту стоит Киев.

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