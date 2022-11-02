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В МИД РФ назвали количество приехавших на Украину иностранных наемников
В МИД РФ назвали количество приехавших на Украину иностранных наемников - РИА Новости Крым, 02.11.2022
В МИД РФ назвали количество приехавших на Украину иностранных наемников
С начала проведения российской специальной военной операции на Украину прибыли свыше восьми тысяч наемников из 60 стран мира, сообщила официальный представитель РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T14:14
2022-11-02T14:14
2022-11-02T14:14
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. С начала проведения российской специальной военной операции на Украину прибыли свыше восьми тысяч наемников из 60 стран мира, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова также отметила, ссылаясь на данные Минобороны РФ, более трех тысяч иностранных боевиков уничтожены, столько же вернулись домой.Представитель МИД России констатировала, что вербовкой наемников занимаются американские и британские структуры, французские ЧВК, право-экстремистские организации Германии, Испании, Чехии, Италии и ряда других стран."Подобное поведение стран Запада, включающее массированные поставки вооружения и наемников, обучение нацистских боевиков и финансирование киевского режима, ведет к затягиванию боевых действий и повышает степень их вовлеченности в происходящее на Украине, закрепляет в статусе стороны конфликта", - отметила Захарова.
украина
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, политика, украина
В МИД РФ назвали количество приехавших на Украину иностранных наемников
Захарова: на Украину приехали более 8 тысяч наемников из 60 стран
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. С начала проведения российской специальной военной операции на Украину прибыли свыше восьми тысяч наемников из 60 стран мира, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По имеющейся информации, за восемь месяцев они (украинские власти – ред.) рекрутировали свыше 8 тысяч наемников более из чем 60 государств. Наиболее многочисленные группы приехали из Польши, США, Канады, Румынии и Британии. И это несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке", – сказала дипломат на брифинге в среду.
Захарова также отметила, ссылаясь на данные Минобороны РФ, более трех тысяч иностранных боевиков уничтожены, столько же вернулись домой.
Представитель МИД России констатировала, что вербовкой наемников занимаются американские и британские структуры, французские ЧВК, право-экстремистские организации Германии, Испании, Чехии, Италии и ряда других стран.
"Подобное поведение стран Запада, включающее массированные поставки вооружения и наемников, обучение нацистских боевиков и финансирование киевского режима, ведет к затягиванию боевых действий и повышает степень их вовлеченности в происходящее на Украине, закрепляет в статусе стороны конфликта", - отметила Захарова.