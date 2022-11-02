https://crimea.ria.ru/20221102/v-mid-rf-nazvali-kolichestvo-priekhavshikh-na-ukrainu-inostrannykh-naemnikov-1125209412.html

В МИД РФ назвали количество приехавших на Украину иностранных наемников

В МИД РФ назвали количество приехавших на Украину иностранных наемников - РИА Новости Крым, 02.11.2022

В МИД РФ назвали количество приехавших на Украину иностранных наемников

С начала проведения российской специальной военной операции на Украину прибыли свыше восьми тысяч наемников из 60 стран мира, сообщила официальный представитель РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T14:14

2022-11-02T14:14

2022-11-02T14:14

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

политика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. С начала проведения российской специальной военной операции на Украину прибыли свыше восьми тысяч наемников из 60 стран мира, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова также отметила, ссылаясь на данные Минобороны РФ, более трех тысяч иностранных боевиков уничтожены, столько же вернулись домой.Представитель МИД России констатировала, что вербовкой наемников занимаются американские и британские структуры, французские ЧВК, право-экстремистские организации Германии, Испании, Чехии, Италии и ряда других стран."Подобное поведение стран Запада, включающее массированные поставки вооружения и наемников, обучение нацистских боевиков и финансирование киевского режима, ведет к затягиванию боевых действий и повышает степень их вовлеченности в происходящее на Украине, закрепляет в статусе стороны конфликта", - отметила Захарова.

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, политика, украина