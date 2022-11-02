Рейтинг@Mail.ru
В МИД РФ назвали количество приехавших на Украину иностранных наемников - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221102/v-mid-rf-nazvali-kolichestvo-priekhavshikh-na-ukrainu-inostrannykh-naemnikov-1125209412.html
В МИД РФ назвали количество приехавших на Украину иностранных наемников
В МИД РФ назвали количество приехавших на Украину иностранных наемников - РИА Новости Крым, 02.11.2022
В МИД РФ назвали количество приехавших на Украину иностранных наемников
С начала проведения российской специальной военной операции на Украину прибыли свыше восьми тысяч наемников из 60 стран мира, сообщила официальный представитель РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T14:14
2022-11-02T14:14
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
политика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/14/1124994003_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_44c26757e8124728adb9e7f87be45931.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. С начала проведения российской специальной военной операции на Украину прибыли свыше восьми тысяч наемников из 60 стран мира, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова также отметила, ссылаясь на данные Минобороны РФ, более трех тысяч иностранных боевиков уничтожены, столько же вернулись домой.Представитель МИД России констатировала, что вербовкой наемников занимаются американские и британские структуры, французские ЧВК, право-экстремистские организации Германии, Испании, Чехии, Италии и ряда других стран."Подобное поведение стран Запада, включающее массированные поставки вооружения и наемников, обучение нацистских боевиков и финансирование киевского режима, ведет к затягиванию боевых действий и повышает степень их вовлеченности в происходящее на Украине, закрепляет в статусе стороны конфликта", - отметила Захарова.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/14/1124994003_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_3a696e36d325936c69424959d3aa13a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, политика, украина
В МИД РФ назвали количество приехавших на Украину иностранных наемников

Захарова: на Украину приехали более 8 тысяч наемников из 60 стран

14:14 02.11.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. С начала проведения российской специальной военной операции на Украину прибыли свыше восьми тысяч наемников из 60 стран мира, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По имеющейся информации, за восемь месяцев они (украинские власти – ред.) рекрутировали свыше 8 тысяч наемников более из чем 60 государств. Наиболее многочисленные группы приехали из Польши, США, Канады, Румынии и Британии. И это несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке", – сказала дипломат на брифинге в среду.
Захарова также отметила, ссылаясь на данные Минобороны РФ, более трех тысяч иностранных боевиков уничтожены, столько же вернулись домой.
Представитель МИД России констатировала, что вербовкой наемников занимаются американские и британские структуры, французские ЧВК, право-экстремистские организации Германии, Испании, Чехии, Италии и ряда других стран.
"Подобное поведение стран Запада, включающее массированные поставки вооружения и наемников, обучение нацистских боевиков и финансирование киевского режима, ведет к затягиванию боевых действий и повышает степень их вовлеченности в происходящее на Украине, закрепляет в статусе стороны конфликта", - отметила Захарова.
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваПолитикаУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:21В ДТП с участием четырех автомобилей в Крыму пострадали шесть человек
15:19Трое детей и взрослые пострадали при обстреле ВСУ села в Курской области
15:13Музей Пушкина в Гурзуфе закроют на полтора года
15:09В МИД России сделали заявление по поводу военных приготовлений Норвегии
15:05Туристическому бизнесу в Крыму и Севастополе направят более 1,6 млрд
15:04Авиация России уничтожила украинский истребитель под Харьковом
15:01МИД: РФ представит сведения о причастности Лондона к атаке на Севастополь
14:49Возможна ли война между Ираном и Саудовской Аравией – эксперт
14:39Армия России отбила атаки ВСУ на трех направлениях — Минобороны
14:14В МИД РФ назвали количество приехавших на Украину иностранных наемников
13:54В Симферополе поймали серийного автомобильного вора-рецидивиста
13:53Украине не выиграть навязываемую России "войну дронов" – военный эксперт
13:42Прощание с трагически погибшей Светланой Бабаевой состоится в Симферополе
13:35Россия возвращается к черноморской зерновой сделке — МО
13:27РНКБ установил 1500 терминалов с билетами на междугородние автобусы
13:23В Крыму арестовали агента СБУ, планировавшего диверсию на опорах ЛЭП
13:17Шойгу высказался о ядерном шантаже Украины
13:04Когда достроят трассу в Крым через новые регионы РФ – Хуснуллин
13:00На Украине вводят ограничения на потребление электроэнергии
12:56Керченская паромная переправа: сколько перевезено и что с погодой
Лента новостейМолния