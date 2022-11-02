Путин потребовал непрерывно совершенствовать вооружение России

"По каждому элементу экипировки должно быть учтено мнение тех, кто непосредственно использует эту экипировку, кто понимает, как она на самом деле выполняет ту функцию, ради которой она создавалась. Имею в виду и снаряжение, и аптечку и другие предметы, даже те которые, возможно, на первый взгляд кажутся незначительными. Также это касается самого вооружения, которое должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным", - сказал российский лидер.