https://crimea.ria.ru/20221102/putin-potreboval-nepreryvno-sovershenstvovat-vooruzhenie-rossii-1125213700.html
Путин потребовал непрерывно совершенствовать вооружение России
Путин потребовал непрерывно совершенствовать вооружение России - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Путин потребовал непрерывно совершенствовать вооружение России
Вооружение российской армии должно непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным, это же касается элементов экипировки военнослужащих, заявил президент РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T16:17
2022-11-02T16:17
2022-11-02T16:17
владимир путин (политик)
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Вооружение российской армии должно непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным, это же касается элементов экипировки военнослужащих, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФПо словам Путина, для этого важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков.Глава государства также отметил, что деятельность Координационного совета должна строиться максимально гибко быть нацелена на предельно конкретный результат.
https://crimea.ria.ru/20221101/ataku-na-sevastopol-neobkhodimo-rassledovat--reshenie-putina-i-erdogana-1125200327.html
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владимир путин (политик), армия и флот
Путин потребовал непрерывно совершенствовать вооружение России
Путин: вооружение российской армии должно непрерывно совершенствоваться
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Вооружение российской армии должно непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным, это же касается элементов экипировки военнослужащих, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ
"По каждому элементу экипировки должно быть учтено мнение тех, кто непосредственно использует эту экипировку, кто понимает, как она на самом деле выполняет ту функцию, ради которой она создавалась. Имею в виду и снаряжение, и аптечку и другие предметы, даже те которые, возможно, на первый взгляд кажутся незначительными. Также это касается самого вооружения, которое должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным", - сказал российский лидер.
По словам Путина, для этого важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков.
Глава государства также отметил, что деятельность Координационного совета должна строиться максимально гибко быть нацелена на предельно конкретный результат.