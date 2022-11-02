Рейтинг@Mail.ru
Путин потребовал непрерывно совершенствовать вооружение России - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221102/putin-potreboval-nepreryvno-sovershenstvovat-vooruzhenie-rossii-1125213700.html
Путин потребовал непрерывно совершенствовать вооружение России
Путин потребовал непрерывно совершенствовать вооружение России - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Путин потребовал непрерывно совершенствовать вооружение России
Вооружение российской армии должно непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным, это же касается элементов экипировки военнослужащих, заявил президент РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T16:17
2022-11-02T16:17
владимир путин (политик)
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1d/1124668547_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_17971d2accb62a4c42d7f9ac439808f6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Вооружение российской армии должно непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным, это же касается элементов экипировки военнослужащих, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФПо словам Путина, для этого важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков.Глава государства также отметил, что деятельность Координационного совета должна строиться максимально гибко быть нацелена на предельно конкретный результат.
https://crimea.ria.ru/20221101/ataku-na-sevastopol-neobkhodimo-rassledovat--reshenie-putina-i-erdogana-1125200327.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1d/1124668547_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_f2ddd37601d4be67afc617c54e8fafa9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), армия и флот
Путин потребовал непрерывно совершенствовать вооружение России

Путин: вооружение российской армии должно непрерывно совершенствоваться

16:17 02.11.2022
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Гавриил Григоров
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Вооружение российской армии должно непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным, это же касается элементов экипировки военнослужащих, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ
"По каждому элементу экипировки должно быть учтено мнение тех, кто непосредственно использует эту экипировку, кто понимает, как она на самом деле выполняет ту функцию, ради которой она создавалась. Имею в виду и снаряжение, и аптечку и другие предметы, даже те которые, возможно, на первый взгляд кажутся незначительными. Также это касается самого вооружения, которое должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным", - сказал российский лидер.
По словам Путина, для этого важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков.
Глава государства также отметил, что деятельность Координационного совета должна строиться максимально гибко быть нацелена на предельно конкретный результат.
Матросы на палубе одного из военных кораблей в бухте Севастополя. - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 19:20
Атаку на Севастополь необходимо расследовать – решение Путина и Эрдогана
Владимир Путин (политик)Армия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:00Россия сделала заявление о предотвращении ядерной войны — текст обращения
16:54Как победа Нетаньяху повлияет на курс Израиля в отношении России – мнение
16:22ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта – хотел поджечь здание
16:20В Симферополе в четверг два десятка улиц останутся без света
16:17Путин потребовал непрерывно совершенствовать вооружение России
16:11В Крыму национализировали имущество украинских олигархов
15:52Зеленский заявил, что собирается в Крым
15:42ВСУ обстреляли территорию возле ЗАЭС — Минобороны
15:30Аксенов предложил новую меру поддержки семей участников СВО
15:27Медведев высказался по поводу преодоления моратория на смертную казнь
15:21В массовом ДТП в Крыму один человек погиб, пострадали шестеро
15:19Трое детей и взрослые пострадали при обстреле ВСУ села в Курской области
15:13Музей Пушкина в Гурзуфе закроют на полтора года
15:09В МИД России сделали заявление по поводу военных приготовлений Норвегии
15:05Туристическому бизнесу в Крыму и Севастополе направят более 1,6 млрд
15:04Авиация России уничтожила украинский истребитель под Харьковом
15:01МИД: РФ представит сведения о причастности Лондона к атаке на Севастополь
14:49Возможна ли война между Ираном и Саудовской Аравией – эксперт
14:39Армия России отбила атаки ВСУ на трех направлениях — Минобороны
14:14В МИД РФ назвали количество приехавших на Украину иностранных наемников
Лента новостейМолния