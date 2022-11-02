https://crimea.ria.ru/20221102/prinuditelnyy-vyvoz-zhiteley-khersonschiny-voennymi-vozmozhen---vlasti-1125215804.html

Принудительный вывоз жителей Херсонщины военными возможен - власти

Принудительный вывоз жителей Херсонщины военными возможен - власти - РИА Новости Крым, 02.11.2022

Принудительный вывоз жителей Херсонщины военными возможен - власти

Вывоз жителей из Херсонской области в случае начала на территории региона военных действий может стать принудительным. Об этом заявил замглавы областной... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T17:57

2022-11-02T17:57

2022-11-02T17:57

херсонская область

специальная военная операция рф на украине

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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Вывоз жителей из Херсонской области в случае начала на территории региона военных действий может стать принудительным. Об этом заявил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов.По словам Стремоусова, никто не говорит слов "принудительная эвакуация", в данный момент перемещение происходит добровольно, тем не менее военнослужащие могут будут вынуждены эвакуировать жителей в случае крайней опасности – в связи с началом боевых действий.Он поблагодарил все, кто ранее прислушался и эвакуировался с территории."Таким образом вы разгрузили ситуацию на Херсонском направлении, и теперь военные свободно делают свое дело", – добавил Стремоусов.Он подчеркнул, что территорию "никто не сдает – город Херсон обороняется".22 октября власти Херсонщины призвали жителей правобережья срочно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. Власти заявили, что всего планируют отселить до 70 тысяч человек.31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. Накануне, 1 ноября, администрации Каховского района призвала жителей "незамедлительно покинуть населенный пункт" в связи с высоким уровнем военной угрозы. Отмечалось, что эвакуация проводится организованно автомобильным транспортом.

https://crimea.ria.ru/20221102/ukrainskie-voyska-vypustili-po-khersonu-24-rakety-iz-himars-1125205589.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, специальная военная операция рф на украине