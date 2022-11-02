https://crimea.ria.ru/20221102/prinuditelnyy-vyvoz-zhiteley-khersonschiny-voennymi-vozmozhen---vlasti-1125215804.html
Принудительный вывоз жителей Херсонщины военными возможен - власти
Принудительный вывоз жителей Херсонщины военными возможен - власти - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Принудительный вывоз жителей Херсонщины военными возможен - власти
Вывоз жителей из Херсонской области в случае начала на территории региона военных действий может стать принудительным. Об этом заявил замглавы областной... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T17:57
2022-11-02T17:57
2022-11-02T17:57
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Вывоз жителей из Херсонской области в случае начала на территории региона военных действий может стать принудительным. Об этом заявил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов.По словам Стремоусова, никто не говорит слов "принудительная эвакуация", в данный момент перемещение происходит добровольно, тем не менее военнослужащие могут будут вынуждены эвакуировать жителей в случае крайней опасности – в связи с началом боевых действий.Он поблагодарил все, кто ранее прислушался и эвакуировался с территории."Таким образом вы разгрузили ситуацию на Херсонском направлении, и теперь военные свободно делают свое дело", – добавил Стремоусов.Он подчеркнул, что территорию "никто не сдает – город Херсон обороняется".22 октября власти Херсонщины призвали жителей правобережья срочно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. Власти заявили, что всего планируют отселить до 70 тысяч человек.31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. Накануне, 1 ноября, администрации Каховского района призвала жителей "незамедлительно покинуть населенный пункт" в связи с высоким уровнем военной угрозы. Отмечалось, что эвакуация проводится организованно автомобильным транспортом.
https://crimea.ria.ru/20221102/ukrainskie-voyska-vypustili-po-khersonu-24-rakety-iz-himars-1125205589.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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херсонская область, специальная военная операция рф на украине
Принудительный вывоз жителей Херсонщины военными возможен - власти
Стремоусов: вывоз людей из Херсонской области в случае боев может стать принудительным
СЕВАСТОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым.
Вывоз жителей из Херсонской области в случае начала на территории региона военных действий может стать принудительным. Об этом заявил
замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов.
По словам Стремоусова, никто не говорит слов "принудительная эвакуация", в данный момент перемещение происходит добровольно, тем не менее военнослужащие могут будут вынуждены эвакуировать жителей в случае крайней опасности – в связи с началом боевых действий.
"С правобережной части Херсонской области люди выезжают, и левобережная часть тоже будет эвакуирована – мы говорим о 15-километровой зоне: есть определенный перечень населенных пунктов, в которых пройдет линия обороны. <...> Мы вам рекомендуем прислушаться к военным. Никто никого не принуждает, но если будет происходить военные действия, то солдаты будут вынуждены вас эвакуировать с учетом того, что все это может быть опасно", – сказал Стремоусов.
Он поблагодарил все, кто ранее прислушался и эвакуировался с территории.
"Таким образом вы разгрузили ситуацию на Херсонском направлении, и теперь военные свободно делают свое дело", – добавил Стремоусов.
Он подчеркнул, что территорию "никто не сдает – город Херсон обороняется".
22 октября власти Херсонщины призвали жителей правобережья
срочно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ.
Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. Власти заявили, что всего планируют отселить до 70 тысяч человек.
31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил
о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра.
Накануне, 1 ноября, администрации Каховского района призвала жителей "незамедлительно покинуть населенный пункт" в связи с высоким уровнем военной угрозы. Отмечалось, что эвакуация проводится организованно автомобильным транспортом.