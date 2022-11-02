Рейтинг@Mail.ru
Культура без преград: как популяризировать крымские музеи? - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221102/kultura-bez-pregrad-kak-populyarizirovat-krymskie-muzei-1125177599.html
Культура без преград: как популяризировать крымские музеи?
Культура без преград: как популяризировать крымские музеи? - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Культура без преград: как популяризировать крымские музеи?
2 ноября 2022 12.00. Пресс-конференция "Культура без преград: как популяризировать крымские музеи?" РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-11-02T12:00
2022-10-31T16:13
пресс-центр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123193477_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_eaabfa7a12548c36d762298ca6ca59cb.jpg
2 ноября 2022 12.00. Пресс-конференция "Культура без преград: как популяризировать крымские музеи?"Музейный фонд Крыма сейчас насчитывает более 1 млн предметов, большая часть из которых является уникальными. Пополнить коллекцию во многом удалось благодаря работе реставраторов и сотрудничеству с другими учреждениями культуры.Как часто пополняются фонды музеев? Какие новые уникальные экспонаты удалось получить? Как изменилась посещаемость музеев в связи с возникновением транспортных проблем? Как крымские учреждения культуры представлены во всероссийском музейном сообществе? Какие новые формы и методы используются для привлечения потенциального посетителя?Участники:— директор ГБУ РК "Симферопольский художественный музей" Ольга БУРОВА;— директор ГАУК РК "Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник" Александр БАЛИНЧЕНКО;— директор ГБУ РК "Крымский этнографический музей" Юрий ЛАПТЕВ;— директор ГБУ РК "Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник" Лариса КОВАЛЬЧУК.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123193477_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_13a1f5401086b3a0bec085d8c831c658.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-центр

Культура без преград: как популяризировать крымские музеи?

12:00 02.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Историко-археологический музей заповедник "Неаполь-скифский"
 Историко-археологический музей заповедник Неаполь-скифский - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
2 ноября 2022 12.00. Пресс-конференция "Культура без преград: как популяризировать крымские музеи?"
Музейный фонд Крыма сейчас насчитывает более 1 млн предметов, большая часть из которых является уникальными. Пополнить коллекцию во многом удалось благодаря работе реставраторов и сотрудничеству с другими учреждениями культуры.
Как часто пополняются фонды музеев? Какие новые уникальные экспонаты удалось получить? Как изменилась посещаемость музеев в связи с возникновением транспортных проблем? Как крымские учреждения культуры представлены во всероссийском музейном сообществе? Какие новые формы и методы используются для привлечения потенциального посетителя?
Участники:
— директор ГБУ РК "Симферопольский художественный музей" Ольга БУРОВА;
— директор ГАУК РК "Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник" Александр БАЛИНЧЕНКО;
— директор ГБУ РК "Крымский этнографический музей" Юрий ЛАПТЕВ;
— директор ГБУ РК "Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник" Лариса КОВАЛЬЧУК.
Аккредитация:
Тел. +7 (978) 773-04-68
E-mail: crimea.press@ria.ru
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
Пресс-центр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:27РНКБ установил 1500 терминалов с билетами на междугородние автобусы
13:23В Крыму арестовали агента СБУ, планировавшего диверсию на опорах ЛЭП
13:17Шойгу высказался о ядерном шантаже Украины
13:04Когда достроят трассу в Крым через новые регионы РФ – Хуснуллин
13:00На Украине вводят ограничения на потребление электроэнергии
12:56Керченская паромная переправа: сколько перевезено и что с погодой
12:54Каким будет ответ России на расширение границ НАТО — заявление Шойгу
12:45400 мин и тысяча снарядов: херсонцы помогли Росгвардии найти схрон
12:36Крым поможет семьям мобилизованных и беженцам - Аксенов
12:30Добровольцев в Чечне готовят лучшие инструкторы мира - Кадыров
12:09В СФ предложили новые меры поддержки работодателей в условиях санкций
11:52Польша начала строить заграждения на границе с Калининградской областью
11:50Где в Крыму не будет воды в среду - адреса
11:49В Армавире на битумном заводе произошел хлопок газа, есть погибшие
11:46ДТП с легковушкой и тягачом на севере Крыма – пострадал водитель
11:28В крымских электричках пассажиропоток вырос на 30%
11:20Украинские войска выпустили по Херсону 24 ракеты из HIMARS
11:15В Крыму вероятны чрезвычайные ситуации из-за природных пожаров
11:12Житель Феодосии пойдет под суд за насилие над несовершеннолетней
11:08В Керчи до четверга перекрыты центральные улицы
Лента новостейМолния