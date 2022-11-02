https://crimea.ria.ru/20221102/kultura-bez-pregrad-kak-populyarizirovat-krymskie-muzei-1125177599.html

Культура без преград: как популяризировать крымские музеи?

Культура без преград: как популяризировать крымские музеи? - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Культура без преград: как популяризировать крымские музеи?

2 ноября 2022 12.00. Пресс-конференция "Культура без преград: как популяризировать крымские музеи?" РИА Новости Крым, 31.10.2022

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пресс-центр

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2 ноября 2022 12.00. Пресс-конференция "Культура без преград: как популяризировать крымские музеи?"Музейный фонд Крыма сейчас насчитывает более 1 млн предметов, большая часть из которых является уникальными. Пополнить коллекцию во многом удалось благодаря работе реставраторов и сотрудничеству с другими учреждениями культуры.Как часто пополняются фонды музеев? Какие новые уникальные экспонаты удалось получить? Как изменилась посещаемость музеев в связи с возникновением транспортных проблем? Как крымские учреждения культуры представлены во всероссийском музейном сообществе? Какие новые формы и методы используются для привлечения потенциального посетителя?Участники:— директор ГБУ РК "Симферопольский художественный музей" Ольга БУРОВА;— директор ГАУК РК "Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник" Александр БАЛИНЧЕНКО;— директор ГБУ РК "Крымский этнографический музей" Юрий ЛАПТЕВ;— директор ГБУ РК "Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник" Лариса КОВАЛЬЧУК.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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