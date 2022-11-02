https://crimea.ria.ru/20221102/krymskie-teatry-pokazhut-besplatnye-spektakli-v-den-narodnogo-edinstva-1125197274.html

Крымские театры покажут бесплатные спектакли в День народного единства

Крымские театры покажут бесплатные спектакли в День народного единства - РИА Новости Крым, 02.11.2022

Крымские театры покажут бесплатные спектакли в День народного единства

Симферопольские театры в День народного единства бесплатно покажут спектакли, проведут экскурсии и мастер-классы по актерскому мастерству, представят... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T07:53

2022-11-02T07:53

2022-11-02T07:53

культура

общество

крым

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Симферопольские театры в День народного единства бесплатно покажут спектакли, проведут экскурсии и мастер-классы по актерскому мастерству, представят художественные вставки в рамках акции "Ночь искусств". Программу театральных мероприятий РИА Новости Крым представили в республиканском министерстве культуры.По данным минкульта, к акции присоединятся четыре столичных театра.Крымский академический русский драмтеатр им. Горького приглашает на мастер-класс по актерскому мастерству от заслуженного артиста РК Алексея Кубина, а также на спектакль "Варшавская мелодия" по пьесе Леонида Зорина. Кроме того, в фойе театра откроется выставка графики заслуженного артиста РК Дмитрия Кундрюцкого."Государственный академический музыкальный театр представит выставки книг, костюмов на манекенах и детских рисунков, театральную фотозону, предложит принять участие в мастер-классах гримерно-постижерного и декорационно-бутафорского цехов, а также устроит викторину с вручением пригласительных билетов", - сообщили в профильном министерстве.Крымскотатарский государственный академический музыкально-драматический театр также подготовил фото- и грим-зоны, экскурсии по костюмерной, главному, балетному и оркестровому залам, театральному музею, мастер-класс по изготовлению театральной маски. А Крымский академический театр кукол, кроме выставок и бесед с маленькими зрителями, покажет на малой сцене спектакль "Что случилось с крокодилом?".Кроме того, театрализованное представление пройдет на территории Историко-археологического музея-заповедника "Неаполь Скифский" в Симферополе. "Всего в вечернее время 4 ноября порядка 30 крымских учреждений сферы культуры: театры, концертные и филармонические учреждения, музеи, библиотеки проведут увлекательные мероприятия. В этом году акция "Ночь искусств" посвящена культуре, классическому искусству, объединяющему поколения и этносы страны", - уточнили в профильном министерстве и предложили узнавать время проведения мероприятий на официальных сайтах крымских учреждений культуры.Ранее сообщалось о том, что вход в музеи Крыма сделают бесплатным в День народного единства. Традиционно 4 ноября акцию "День открытых дверей" проводят 15 государственных музейных учреждений при содействии министерства культуры РК.

https://crimea.ria.ru/20221031/nuzhny-li-frontu-pesni-i-tantsy--mnenie-artistov-1125142649.html

https://crimea.ria.ru/20221029/vkhod-v-muzei-kryma-sdelayut-besplatnym-v-den-narodnogo-edinstva-1125154239.html

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2022

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

культура, общество, крым, симферополь