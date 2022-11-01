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Выбросивший собаку с пятого этажа севастополец отправится в колонию - РИА Новости Крым, 01.11.2022
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Выбросивший собаку с пятого этажа севастополец отправится в колонию
Выбросивший собаку с пятого этажа севастополец отправится в колонию - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Выбросивший собаку с пятого этажа севастополец отправится в колонию
Суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя в Севастополе. Он признан виновным в жестоком обращении с животным,... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T21:47
2022-11-01T21:47
прокуратура города севастополя
общество
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя в Севастополе. Он признан виновным в жестоком обращении с животным, сообщила региональная прокуратура.В результате падения с высоты пятого этажа животное получило тяжелые травмы, от которых погибло.Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы на срок один год и три месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мужчина взят под стражу в зале суда.
https://crimea.ria.ru/20220907/dobrota-ravnodushie-zhestokost-chto-i-kak-peredaetsya-s-genami-1124421461.html
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прокуратура города севастополя, общество, закон и право
Выбросивший собаку с пятого этажа севастополец отправится в колонию

В Севастополе осудили севастопольца, выбросившего собаку с пятого этажа

21:47 01.11.2022
 
© 4711018-4711018/pixabayАрест
Арест
© 4711018-4711018/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя в Севастополе. Он признан виновным в жестоком обращении с животным, сообщила региональная прокуратура.
"Установлено, что вечером 5 марта 2022 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения, возле своей квартиры в общем коридоре галерейного типа на пятом этаже многоквартирного дома по улице Погорелова в Инкермане, увидел лежащую возле его двери собаку. При появлении жильца собака встала и отошла от двери, но мужчина посчитал, что она мешает ему пройти в квартиру. Он схватил животное и выбросил из окна общего коридора", – уточняет подробности прокуратура.
В результате падения с высоты пятого этажа животное получило тяжелые травмы, от которых погибло.
Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы на срок один год и три месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мужчина взят под стражу в зале суда.
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