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Выбросивший собаку с пятого этажа севастополец отправится в колонию
Выбросивший собаку с пятого этажа севастополец отправится в колонию - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Выбросивший собаку с пятого этажа севастополец отправится в колонию
Суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя в Севастополе. Он признан виновным в жестоком обращении с животным,... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T21:47
2022-11-01T21:47
2022-11-01T21:47
прокуратура города севастополя
общество
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя в Севастополе. Он признан виновным в жестоком обращении с животным, сообщила региональная прокуратура.В результате падения с высоты пятого этажа животное получило тяжелые травмы, от которых погибло.Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы на срок один год и три месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мужчина взят под стражу в зале суда.
https://crimea.ria.ru/20220907/dobrota-ravnodushie-zhestokost-chto-i-kak-peredaetsya-s-genami-1124421461.html
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РИА Новости Крым
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прокуратура города севастополя, общество, закон и право
Выбросивший собаку с пятого этажа севастополец отправится в колонию
В Севастополе осудили севастопольца, выбросившего собаку с пятого этажа