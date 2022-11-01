https://crimea.ria.ru/20221101/vybrosivshiy-sobaku-s-pyatogo-etazha-sevastopolets-otpravitsya-v-koloniyu-1125199303.html

Выбросивший собаку с пятого этажа севастополец отправится в колонию

Выбросивший собаку с пятого этажа севастополец отправится в колонию - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Выбросивший собаку с пятого этажа севастополец отправится в колонию

Суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя в Севастополе. Он признан виновным в жестоком обращении с животным,... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T21:47

2022-11-01T21:47

2022-11-01T21:47

прокуратура города севастополя

общество

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1a/1122166889_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_2f80f9374c58d45b3425fd291c5d2021.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя в Севастополе. Он признан виновным в жестоком обращении с животным, сообщила региональная прокуратура.В результате падения с высоты пятого этажа животное получило тяжелые травмы, от которых погибло.Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы на срок один год и три месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мужчина взят под стражу в зале суда.

https://crimea.ria.ru/20220907/dobrota-ravnodushie-zhestokost-chto-i-kak-peredaetsya-s-genami-1124421461.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура города севастополя, общество, закон и право