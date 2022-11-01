https://crimea.ria.ru/20221101/volodin-nazval-uslovie-vozobnovleniya-zernovoy-sdelki-1125186343.html

Володин назвал условие возобновления зерновой сделки

Володин назвал условие возобновления зерновой сделки - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Володин назвал условие возобновления зерновой сделки

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление зерновой сделки невозможно до тех пор, пока коридор безопасности используется для террористических... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T09:18

2022-11-01T09:18

2022-11-01T09:18

экономика

вячеслав володин

российская федерация (россия, рф)

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление зерновой сделки невозможно до тех пор, пока коридор безопасности используется для террористических атак.Володин подчеркнул, что Россия предоставила украинской стороне возможность вывоза зерна, которое должно было попасть в наиболее нуждающиеся государства Африки и Азии."Но лишь 3-4 % досталось этим странам. А большая часть — богатым государствам Евросоюза", - констатировал он.Россия объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.

https://crimea.ria.ru/20221031/rossiya-priostanavlivaet-prokhod-sudov-po-koridoru-bezopasnosti---mo-1125182732.html

российская федерация (россия, рф)

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, вячеслав володин, российская федерация (россия, рф), украина, политика