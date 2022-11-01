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Володин назвал условие возобновления зерновой сделки - РИА Новости Крым, 01.11.2022
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Володин назвал условие возобновления зерновой сделки
Володин назвал условие возобновления зерновой сделки - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Володин назвал условие возобновления зерновой сделки
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление зерновой сделки невозможно до тех пор, пока коридор безопасности используется для террористических... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T09:18
2022-11-01T09:18
экономика
вячеслав володин
российская федерация (россия, рф)
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление зерновой сделки невозможно до тех пор, пока коридор безопасности используется для террористических атак.Володин подчеркнул, что Россия предоставила украинской стороне возможность вывоза зерна, которое должно было попасть в наиболее нуждающиеся государства Африки и Азии."Но лишь 3-4 % досталось этим странам. А большая часть — богатым государствам Евросоюза", - констатировал он.Россия объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
https://crimea.ria.ru/20221031/rossiya-priostanavlivaet-prokhod-sudov-po-koridoru-bezopasnosti---mo-1125182732.html
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экономика, вячеслав володин, российская федерация (россия, рф), украина, политика
Володин назвал условие возобновления зерновой сделки

Володин: возобновление зерновой сделки на прежних условиях быть не может

09:18 01.11.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСухогруз Razoni с украинским зерном в Стамбуле
Сухогруз Razoni с украинским зерном в Стамбуле
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление зерновой сделки невозможно до тех пор, пока коридор безопасности используется для террористических атак.
"В этот раз Зеленский своими действиями перечеркнул все договоренности, достигнутые при участии Турции и ООН, показав террористическую сущность киевского режима. Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо. Зерновой сделки на прежних условиях быть не может", - написал он в своем Telegram-канале.
Володин подчеркнул, что Россия предоставила украинской стороне возможность вывоза зерна, которое должно было попасть в наиболее нуждающиеся государства Африки и Азии.
"Но лишь 3-4 % досталось этим странам. А большая часть — богатым государствам Евросоюза", - констатировал он.
Россия объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
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