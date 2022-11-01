https://crimea.ria.ru/20221101/rossiyskie-voennye-otrazili-ataki-vsu-po-trem-frontam--1125193591.html

Российские военные отбили атаки ВСУ на трех фронтах

Российские военные отбили атаки ВСУ на трех фронтах - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Российские военные отбили атаки ВСУ на трех фронтах

ВС РФ отразили атаки украинских военных на Купянском, Красно-Лиманском и Николаево-Криворожском направлениях, сообщил во вторник официальный представитель... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T15:22

2022-11-01T15:22

2022-11-01T16:09

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. ВС РФ отразили атаки украинских военных на Купянском, Красно-Лиманском и Николаево-Криворожском направлениях, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.На Красно-Лиманском направлении сорваны попытки перехода противника в атаку в направлении Червонопоповки и Макеевки ЛНР. Уничтожено более 30-ти украинских боевиков, четыре боевых машины пехоты и три пикапа. На Николаево-Криворожской линии пресечены попытки наступления ВСУ в направлениях Мылового, Суханово, Брускинского, Костромки и Зеленого Гая Херсонской области. Противник отброшен на исходные рубежи. Уничтожено более 110-ти украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и восемь пикапов.

https://crimea.ria.ru/20221101/kak-ukreplyayut-oboronu-khersonskoy-oblasti---vlasti--1125191986.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, игорь конашенков