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Российские военные отбили атаки ВСУ на трех фронтах - РИА Новости Крым, 01.11.2022
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Российские военные отбили атаки ВСУ на трех фронтах
Российские военные отбили атаки ВСУ на трех фронтах - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Российские военные отбили атаки ВСУ на трех фронтах
ВС РФ отразили атаки украинских военных на Купянском, Красно-Лиманском и Николаево-Криворожском направлениях, сообщил во вторник официальный представитель... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T15:22
2022-11-01T16:09
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. ВС РФ отразили атаки украинских военных на Купянском, Красно-Лиманском и Николаево-Криворожском направлениях, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.На Красно-Лиманском направлении сорваны попытки перехода противника в атаку в направлении Червонопоповки и Макеевки ЛНР. Уничтожено более 30-ти украинских боевиков, четыре боевых машины пехоты и три пикапа. На Николаево-Криворожской линии пресечены попытки наступления ВСУ в направлениях Мылового, Суханово, Брускинского, Костромки и Зеленого Гая Херсонской области. Противник отброшен на исходные рубежи. Уничтожено более 110-ти украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и восемь пикапов.
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, игорь конашенков
Российские военные отбили атаки ВСУ на трех фронтах

Минобороны РФ: за сутки российские военные отразили атаки ВСУ на трех направлениях

15:22 01.11.2022 (обновлено: 16:09 01.11.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодразделение ВДВ в Запорожской области
Подразделение ВДВ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. ВС РФ отразили атаки украинских военных на Купянском, Красно-Лиманском и Николаево-Криворожском направлениях, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении противник предпринимал безуспешные попытки атаковать батальонной тактической группой, усиленной иностранными наемниками, в направлении Николаевки, Куземовки Луганской Народной Республики и Орлянки Харьковской области. Все атаки отражены. В результате огневого поражения противник потерял более 150-ти военнослужащих и боевиков, три танка, четыре боевых бронированных машины и шесть пикапов", - сообщил Конашенков.
На Красно-Лиманском направлении сорваны попытки перехода противника в атаку в направлении Червонопоповки и Макеевки ЛНР. Уничтожено более 30-ти украинских боевиков, четыре боевых машины пехоты и три пикапа.
На Николаево-Криворожской линии пресечены попытки наступления ВСУ в направлениях Мылового, Суханово, Брускинского, Костромки и Зеленого Гая Херсонской области. Противник отброшен на исходные рубежи. Уничтожено более 110-ти украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и восемь пикапов.
Противотанковые и противопехотные заграждения укрепрайона в Херсонской области. - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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