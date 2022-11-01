https://crimea.ria.ru/20221101/rossiyskie-voennye-otrazili-ataki-vsu-po-trem-frontam--1125193591.html
Российские военные отбили атаки ВСУ на трех фронтах
Российские военные отбили атаки ВСУ на трех фронтах - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Российские военные отбили атаки ВСУ на трех фронтах
ВС РФ отразили атаки украинских военных на Купянском, Красно-Лиманском и Николаево-Криворожском направлениях, сообщил во вторник официальный представитель... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T15:22
2022-11-01T15:22
2022-11-01T16:09
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/07/1124756771_0:0:2036:1145_1920x0_80_0_0_4a0e4bf2d7d8559c922073524158c9e6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. ВС РФ отразили атаки украинских военных на Купянском, Красно-Лиманском и Николаево-Криворожском направлениях, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.На Красно-Лиманском направлении сорваны попытки перехода противника в атаку в направлении Червонопоповки и Макеевки ЛНР. Уничтожено более 30-ти украинских боевиков, четыре боевых машины пехоты и три пикапа. На Николаево-Криворожской линии пресечены попытки наступления ВСУ в направлениях Мылового, Суханово, Брускинского, Костромки и Зеленого Гая Херсонской области. Противник отброшен на исходные рубежи. Уничтожено более 110-ти украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и восемь пикапов.
https://crimea.ria.ru/20221101/kak-ukreplyayut-oboronu-khersonskoy-oblasti---vlasti--1125191986.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/07/1124756771_0:0:1764:1323_1920x0_80_0_0_1fbd848949b3d471d27cb596a2d2bdf7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, игорь конашенков
Российские военные отбили атаки ВСУ на трех фронтах
Минобороны РФ: за сутки российские военные отразили атаки ВСУ на трех направлениях
15:22 01.11.2022 (обновлено: 16:09 01.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. ВС РФ отразили атаки украинских военных на Купянском, Красно-Лиманском и Николаево-Криворожском направлениях, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении противник предпринимал безуспешные попытки атаковать батальонной тактической группой, усиленной иностранными наемниками, в направлении Николаевки, Куземовки Луганской Народной Республики и Орлянки Харьковской области. Все атаки отражены. В результате огневого поражения противник потерял более 150-ти военнослужащих и боевиков, три танка, четыре боевых бронированных машины и шесть пикапов", - сообщил Конашенков.
На Красно-Лиманском направлении сорваны попытки перехода противника в атаку в направлении Червонопоповки и Макеевки ЛНР. Уничтожено более 30-ти украинских боевиков, четыре боевых машины пехоты и три пикапа.
На Николаево-Криворожской линии пресечены попытки наступления ВСУ в направлениях Мылового, Суханово, Брускинского, Костромки и Зеленого Гая Херсонской области. Противник отброшен на исходные рубежи. Уничтожено более 110-ти украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и восемь пикапов.