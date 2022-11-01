https://crimea.ria.ru/20221101/rezhim-zakrytogo-neba-nad-yugom-rf-snova-prodlili-1125186225.html
Режим "закрытого неба" над югом РФ снова продлили
Режим "закрытого неба" над югом РФ снова продлили - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Режим "закрытого неба" над югом РФ снова продлили
Росавиация снова продлила запрет на полеты в аэропорт Симферополя и еще десяти городов центральной и южной части РФ, на этот раз до 9 ноября. РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T09:13
2022-11-01T09:13
2022-11-01T09:13
транспорт
аэропорт симферополь
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Росавиация снова продлила запрет на полеты в аэропорт Симферополя и еще десяти городов центральной и южной части РФ, на этот раз до 9 ноября.По вопросам обмена или возврата авиабилетов пассажирам предлагают обращаться в авиакомпании.Закрытыми остаются аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные российские аэропорты работают штатно.
https://crimea.ria.ru/20221030/kruiz-na-poezde-krymskiy-voyazh-otmenili-do-novogo-goda-1125161399.html
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транспорт, аэропорт симферополь, крым
Режим "закрытого неба" над югом РФ снова продлили
Росавиация продлила запрет на полеты над югом России до 9 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Росавиация снова продлила запрет на полеты в аэропорт Симферополя и еще десяти городов центральной и южной части РФ, на этот раз до 9 ноября.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 3:45 часов по московскому времени 9 ноября 2022 года", - говорится в сообщении Росавиации.
По вопросам обмена или возврата авиабилетов пассажирам предлагают обращаться в авиакомпании.
Закрытыми остаются аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные российские аэропорты работают штатно.