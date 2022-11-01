https://crimea.ria.ru/20221101/rezhim-zakrytogo-neba-nad-yugom-rf-snova-prodlili-1125186225.html

Режим "закрытого неба" над югом РФ снова продлили

Режим "закрытого неба" над югом РФ снова продлили - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Режим "закрытого неба" над югом РФ снова продлили

Росавиация снова продлила запрет на полеты в аэропорт Симферополя и еще десяти городов центральной и южной части РФ, на этот раз до 9 ноября. РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T09:13

2022-11-01T09:13

2022-11-01T09:13

транспорт

аэропорт симферополь

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Росавиация снова продлила запрет на полеты в аэропорт Симферополя и еще десяти городов центральной и южной части РФ, на этот раз до 9 ноября.По вопросам обмена или возврата авиабилетов пассажирам предлагают обращаться в авиакомпании.Закрытыми остаются аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные российские аэропорты работают штатно.

https://crimea.ria.ru/20221030/kruiz-na-poezde-krymskiy-voyazh-otmenili-do-novogo-goda-1125161399.html

крым

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2022

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транспорт, аэропорт симферополь, крым