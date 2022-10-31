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В Крыму инициируют досрочную пенсию лицам из подразделений особого риска - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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В Крыму инициируют досрочную пенсию лицам из подразделений особого риска
В Крыму инициируют досрочную пенсию лицам из подразделений особого риска - РИА Новости Крым, 31.10.2022
В Крыму инициируют досрочную пенсию лицам из подразделений особого риска
Крымский парламент поддержал обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину об установлении гражданам из подразделения особого риска права на... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T14:36
2022-10-31T14:36
государственный совет рк (госсовет)
закон и право
михаил мишустин
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Крымский парламент поддержал обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину об установлении гражданам из подразделения особого риска права на досрочную пенсию по старости. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.Голосование проходило заочно. На основании поступивших подписных листов "за" высказались 75 депутатов, "против" и "воздержавшихся" нет.По словам вице-спикера крымского парламента Аллы Пономаренко, в документе отмечается, что на граждан, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах, распространено действие Закона РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".По ее словам, перечисленным категориям граждан гарантируются меры социальной поддержки, включая установленные законом "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", предусматривающие 25-процентную надбавку минимальной пенсии по возрасту. Однако после внесения в 2006 году поправок в федеральное законодательство данная норма утратила силу.Изменение условий и норм назначения страховых пенсий, а также порядка их выплаты осуществляется исключительно путем внесения изменений в федеральный закон.Учитывая это, Госсовет Крыма предлагает рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство и распространить на граждан из подразделения особого риска нормы, в соответствии с которым пенсии по старости назначаются на 5 лет раньше законодательно предусмотренного возраста. Причем, независимо от продолжительности работы в зоне отчуждения.
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РИА Новости Крым
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государственный совет рк (госсовет), закон и право, михаил мишустин, соцзащита
В Крыму инициируют досрочную пенсию лицам из подразделений особого риска

Госсовет РК инициирует установление досрочной пенсии лицам из подразделений особого риска

14:36 31.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет республики Крым
Госсовет республики Крым - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Крымский парламент поддержал обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину об установлении гражданам из подразделения особого риска права на досрочную пенсию по старости. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.
Голосование проходило заочно. На основании поступивших подписных листов "за" высказались 75 депутатов, "против" и "воздержавшихся" нет.
По словам вице-спикера крымского парламента Аллы Пономаренко, в документе отмечается, что на граждан, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах, распространено действие Закона РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".
"К категории граждан из подразделений особого риска, на которых распространяется действие указанного закона, относятся, в том числе, лица из числа военнослужащих и вольнонаемного состава ВС СССР, войск и органов Комитета госбезопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел – непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ", - приводит ее слова пресс-служба парламента.
По ее словам, перечисленным категориям граждан гарантируются меры социальной поддержки, включая установленные законом "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", предусматривающие 25-процентную надбавку минимальной пенсии по возрасту. Однако после внесения в 2006 году поправок в федеральное законодательство данная норма утратила силу.
Изменение условий и норм назначения страховых пенсий, а также порядка их выплаты осуществляется исключительно путем внесения изменений в федеральный закон.
Учитывая это, Госсовет Крыма предлагает рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство и распространить на граждан из подразделения особого риска нормы, в соответствии с которым пенсии по старости назначаются на 5 лет раньше законодательно предусмотренного возраста. Причем, независимо от продолжительности работы в зоне отчуждения.
Государственный совет РК (Госсовет)Закон и правоМихаил МишустинСоцзащита
 
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