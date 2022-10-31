https://crimea.ria.ru/20221031/v-krymu-initsiiruyut-dosrochnuyu-pensiyu-litsam-iz-podrazdeleniy-osobogo-riska-1125176047.html

В Крыму инициируют досрочную пенсию лицам из подразделений особого риска

В Крыму инициируют досрочную пенсию лицам из подразделений особого риска - РИА Новости Крым, 31.10.2022

В Крыму инициируют досрочную пенсию лицам из подразделений особого риска

Крымский парламент поддержал обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину об установлении гражданам из подразделения особого риска права на... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T14:36

2022-10-31T14:36

2022-10-31T14:36

государственный совет рк (госсовет)

закон и право

михаил мишустин

соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Крымский парламент поддержал обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину об установлении гражданам из подразделения особого риска права на досрочную пенсию по старости. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.Голосование проходило заочно. На основании поступивших подписных листов "за" высказались 75 депутатов, "против" и "воздержавшихся" нет.По словам вице-спикера крымского парламента Аллы Пономаренко, в документе отмечается, что на граждан, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах, распространено действие Закона РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".По ее словам, перечисленным категориям граждан гарантируются меры социальной поддержки, включая установленные законом "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", предусматривающие 25-процентную надбавку минимальной пенсии по возрасту. Однако после внесения в 2006 году поправок в федеральное законодательство данная норма утратила силу.Изменение условий и норм назначения страховых пенсий, а также порядка их выплаты осуществляется исключительно путем внесения изменений в федеральный закон.Учитывая это, Госсовет Крыма предлагает рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство и распространить на граждан из подразделения особого риска нормы, в соответствии с которым пенсии по старости назначаются на 5 лет раньше законодательно предусмотренного возраста. Причем, независимо от продолжительности работы в зоне отчуждения.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный совет рк (госсовет), закон и право, михаил мишустин, соцзащита