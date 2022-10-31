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Гроссмейстер Карпов госпитализирован в Москве: что известно - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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Гроссмейстер Карпов госпитализирован в Москве: что известно
Гроссмейстер Карпов госпитализирован в Москве: что известно - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Гроссмейстер Карпов госпитализирован в Москве: что известно
Международный гроссмейстер и трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован в Москве с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T18:57
2022-10-31T19:00
общество
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Международный гроссмейстер и трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован в Москве с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.По данным собеседника информагентства, 71-летний Карпов находится в отделении нейрореанимации Института имени Склифосовского в тяжелом состоянии.Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что на гроссмейстера было совершено нападение у здания Госдумы в столице. Информацию об этом опроверг PR-директор Федерации шахмат России Кирилл Зангалис."Сообщение о том, что Анатолий Евгеньевич Карпов был избит, не соответствует действительности. Это фейк", – заявил он.Позднее в Telegram-канале организации появились пожелания многократному чемпиону мира о скорейшем выздоровлении.Об инциденте также говорится в опубликованном в соцсетях российского гроссмейстера Сергея Карякина."Чемпион Мира Анатолий Евгеньевич Карпов в больнице. По предварительным данным Анатолий Евгеньевич неудачно упал. Желаю скорейшего выздоровления!", – написал Карякин в своем Telegram-канале.
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7 495 645-6601
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общество, происшествия
Гроссмейстер Карпов госпитализирован в Москве: что известно

СМИ: 71-летний чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован в Москве

18:57 31.10.2022 (обновлено: 19:00 31.10.2022)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭкс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов
Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Международный гроссмейстер и трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован в Москве с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.
По данным собеседника информагентства, 71-летний Карпов находится в отделении нейрореанимации Института имени Склифосовского в тяжелом состоянии.
"Карпова госпитализировали в субботу, у него перелом шейки бедра и черепно-мозговая травма. Предварительно, он получил травмы из-за падения", – цитирует правоохранителя РИА Новости.
Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что на гроссмейстера было совершено нападение у здания Госдумы в столице. Информацию об этом опроверг PR-директор Федерации шахмат России Кирилл Зангалис.
"Сообщение о том, что Анатолий Евгеньевич Карпов был избит, не соответствует действительности. Это фейк", – заявил он.
Позднее в Telegram-канале организации появились пожелания многократному чемпиону мира о скорейшем выздоровлении.
Об инциденте также говорится в опубликованном в соцсетях российского гроссмейстера Сергея Карякина.
"Чемпион Мира Анатолий Евгеньевич Карпов в больнице. По предварительным данным Анатолий Евгеньевич неудачно упал. Желаю скорейшего выздоровления!", – написал Карякин в своем Telegram-канале.
ОбществоПроисшествия
 
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