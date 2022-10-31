https://crimea.ria.ru/20221031/grossmeyster-karpov-gospitalizirovan-v-moskve-chto-izvestno-1125180703.html

Гроссмейстер Карпов госпитализирован в Москве: что известно

Гроссмейстер Карпов госпитализирован в Москве: что известно - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Гроссмейстер Карпов госпитализирован в Москве: что известно

Международный гроссмейстер и трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован в Москве с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T18:57

2022-10-31T18:57

2022-10-31T19:00

общество

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110049/57/1100495771_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9087fc78dddc5308748ccec2ea6501f8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Международный гроссмейстер и трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован в Москве с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.По данным собеседника информагентства, 71-летний Карпов находится в отделении нейрореанимации Института имени Склифосовского в тяжелом состоянии.Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что на гроссмейстера было совершено нападение у здания Госдумы в столице. Информацию об этом опроверг PR-директор Федерации шахмат России Кирилл Зангалис."Сообщение о том, что Анатолий Евгеньевич Карпов был избит, не соответствует действительности. Это фейк", – заявил он.Позднее в Telegram-канале организации появились пожелания многократному чемпиону мира о скорейшем выздоровлении.Об инциденте также говорится в опубликованном в соцсетях российского гроссмейстера Сергея Карякина."Чемпион Мира Анатолий Евгеньевич Карпов в больнице. По предварительным данным Анатолий Евгеньевич неудачно упал. Желаю скорейшего выздоровления!", – написал Карякин в своем Telegram-канале.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, происшествия