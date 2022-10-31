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Эксперт объяснила причины нового "левого поворота" в Латинской Америке - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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Эксперт объяснила причины нового "левого поворота" в Латинской Америке
Эксперт объяснила причины нового "левого поворота" в Латинской Америке - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Эксперт объяснила причины нового "левого поворота" в Латинской Америке
Победа Луиса Инасиу Лулы да Силвы на президентских выборах в Бразилии стала квинтэссенцией так называемого нового "левого поворота" в Латинской Америке, когда в РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T19:37
2022-10-31T19:37
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Победа Луиса Инасиу Лулы да Силвы на президентских выборах в Бразилии стала квинтэссенцией так называемого нового "левого поворота" в Латинской Америке, когда в самых экономически сильных странах региона к власти пришли представители левых политических сил. Одной из основных причин этому стала пандемия коронавируса и запрос населения на масштабную поддержку со стороны государства, считает руководитель управления по работе со странами Латинской Америки Международного информационного агентства и радио Sputnik Дарья ЮрьеваВ то же время, по словам эксперта, в каждом конкретном случае есть свои предпосылки, однако общий для латиноамериканских стран тренд на триумф левых сил очевиден. Специалист также отметила, что на сегодняшний день в Южной Америке остались лишь три страны, власть в которых остается в руках правых – это Эквадор, Уругвай и Парагвай.30 октября в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане голосовали за будущего президента страны и губернаторов 12 штатов. Обработка 99,99% протоколов показала, что лидера Партии трудящихся Лулу да Силву поддержали 50,9% избирателей, в то время как его конкурента - консерватора и действующего президента Жаира Болсонару - 49,1%. Разрыв между ними составил 2,1 млн голосов.Таким образом, на сегодняшний день шесть крупнейших экономик Латинской Америки – Аргентина, Бразилия, Мексика, Колумбия, Чили и Перу – находятся под управлением левых правительств.
https://crimea.ria.ru/20221031/chto-znachit-dlya-rossii-pobeda-luly-da-silvy-v-brazilii--eksperty-1125180929.html
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политика, в мире
Эксперт объяснила причины нового "левого поворота" в Латинской Америке

Эксперт Юрьева объяснила причины прихода к власти левых сил в странах Латинской Америки

19:37 31.10.2022
 
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в фотобанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Победа Луиса Инасиу Лулы да Силвы на президентских выборах в Бразилии стала квинтэссенцией так называемого нового "левого поворота" в Латинской Америке, когда в самых экономически сильных странах региона к власти пришли представители левых политических сил. Одной из основных причин этому стала пандемия коронавируса и запрос населения на масштабную поддержку со стороны государства, считает руководитель управления по работе со странами Латинской Америки Международного информационного агентства и радио Sputnik Дарья Юрьева
"Что касается запроса на левую идеологию в Латинской Америке, сейчас маятник качнулся в эту сторону. Несколько лет назад говорили о "правом повороте". Возможно, пандемия коронавируса каким-то образом повлияла, из-за обострившихся социальных проблем возник запрос на помощь со стороны государства", – сказала Юрьева на круглом столе в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
В то же время, по словам эксперта, в каждом конкретном случае есть свои предпосылки, однако общий для латиноамериканских стран тренд на триумф левых сил очевиден. Специалист также отметила, что на сегодняшний день в Южной Америке остались лишь три страны, власть в которых остается в руках правых – это Эквадор, Уругвай и Парагвай.
30 октября в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане голосовали за будущего президента страны и губернаторов 12 штатов. Обработка 99,99% протоколов показала, что лидера Партии трудящихся Лулу да Силву поддержали 50,9% избирателей, в то время как его конкурента - консерватора и действующего президента Жаира Болсонару - 49,1%. Разрыв между ними составил 2,1 млн голосов.
Таким образом, на сегодняшний день шесть крупнейших экономик Латинской Америки – Аргентина, Бразилия, Мексика, Колумбия, Чили и Перу – находятся под управлением левых правительств.
Луиса Игнасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
19:08
Что значит для России победа Лулы да Силвы в Бразилии – эксперты
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19:37Эксперт объяснила причины нового "левого поворота" в Латинской Америке
19:08Что значит для России победа Лулы да Силвы в Бразилии – эксперты
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