https://crimea.ria.ru/20221030/restavratsiya-svyatyni-v-feodosii-vozdvigli-krest-nad-drevnim-khramom-1125156820.html

Реставрация святыни: в Феодосии воздвигли крест над древним храмом

Реставрация святыни: в Феодосии воздвигли крест над древним храмом - РИА Новости Крым, 30.10.2022

Реставрация святыни: в Феодосии воздвигли крест над древним храмом

В Феодосии завершили первый этап реставрации средневекового храма Дмитрия Солунского. Полностью восстановлена и покрыта керамической черепицей кровля, над... РИА Новости Крым, 30.10.2022

2022-10-30T10:02

2022-10-30T10:02

2022-10-30T10:03

феодосия

религия

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1e/1125157451_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_16abf16a44908f1064955cc2f6871ef6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Феодосии завершили первый этап реставрации средневекового храма Дмитрия Солунского. Полностью восстановлена и покрыта керамической черепицей кровля, над которой воздвигли 82-килограмовый крест из сплава меди и бронзы. Об этом РИА Новости Крым сообщил настоятель феодосийского Святоекатерининского Архиерейского подворья, древлехранитель Феодосийской епархии Вадим Синичкин.Реставрация средневекового храма началась в июле при полной финансовой поддержке благотворительного фонда Алины Кабаевой. Реставрацию проведут мастера знаменитых "Коневских реставрационных мастерских" из Санкт-Петербурга. Главной святыней станут мощи из одноименного храма в Сирии, который был полностью разрушен в результате военных действий. Эти мощи епархии передал знаменитый путешественник, священник Федор Конюхов."По благословению Митрополита Феодосийского и Керченского Платона состоялось освящение и водружение креста на реставрируемый храм 14 века в честь Св. Димитрия Солунского. Службу возглавил по благословению Митрополита викарный, епископ Феодосийской епархии Агафон", - рассказал протоиерей Синичкин."Сейчас специалисты восстанавливают фрески и проводят внутренние работы - пол, электрика. Подготовлено место для установки паникадил. Вокруг храма открыли средневековую брусчатку, ее разобрали по номерам, отреставрировали, выровняли почву и обратно уложили. Также расчистили и привели в первоначальный вид опорную стену XIV века, расположенную рядом с храмом", - рассказал отец Вадим.По его словам, в ходе реставрации также ведутся работы по восстановлению старинного фонтана. В частности, планируется полностью восстановить древний водовод, для этого уже заказаны керамические трубы, аутентичные средневековым."Полностью работы будут завершены в декабре. Со следующего года в храме будут проходить литургии, воскресные службы, храм будет открыт для посещения туристов, паломников", - сообщил Синичкин.Церковь Дмитрия Солунского относят к середине XIV века. Специалисты полагают, что изначально строение принадлежало греческой общине – внутри обнаружены надписи на этом языке. Однако позже храм занимали армяне – рядом со зданием расположен Армянский фонтан (датирован 1491 г.) и другие памятники этого народа. По мнению ряда исследователей, фрески на сводах храма являются результатом труда великого Феофана Грека. Последняя комплексная реставрация здания проводилась в 1955-1956 гг. В последние годы в Храме проводили богослужения.

https://crimea.ria.ru/20220603/v-tsentre-sevastopolya-arkheologi-raskopali-ostatki-vekovogo-khrama-1123434374.html

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, религия, крым