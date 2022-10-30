https://crimea.ria.ru/20221030/pochemu-vs-rf-stali-luchshe-sbivat-rakety-himars--ekspert-1125160509.html

Почему ВС РФ стали лучше сбивать ракеты HIMARS – эксперт

Почему ВС РФ стали лучше сбивать ракеты HIMARS – эксперт - РИА Новости Крым, 30.10.2022

Почему ВС РФ стали лучше сбивать ракеты HIMARS – эксперт

Повышение эффективности уничтожения силами ВС РФ американских ракет HIMARS в зоне спецоперации на Украине объясняется тремя причинами, главная из которых –... РИА Новости Крым, 30.10.2022

2022-10-30T12:59

2022-10-30T12:59

2022-10-30T12:59

мнения

армия и флот

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Повышение эффективности уничтожения силами ВС РФ американских ракет HIMARS в зоне спецоперации на Украине объясняется тремя причинами, главная из которых – повышение уровня выучки российских бойцов. Такое мнения в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт, доктор военных наук, зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков. По словам специалиста, эффективность уничтожения американских ракет HIMARS растет, во-первых, благодаря увеличению численности средств ПВО у российских военных, во-вторых, за счет "расширения радиолокационного поля, увеличения его глубины, что позволяет своевременно обнаруживать стартующие HIMARS". Третья и главная причина – повышение уровня выучки российских бойцов, командиров, которые управляют зенитными комплексами, подчеркнул эксперт. Он отметил, что в первую очередь речь идет о боевом опыте, потому что "никакие учебные занятия его не заменят". Сивков также добавил, что рост эффективности уничтожения снарядов HIMARS наблюдется на "вполне конкретных направлениях". Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 29 октября ВС РФ уничтожили две установки HIMARS под Харьковом, а также сбили в воздухе девять снарядов американской РСЗО HIMARS в районе Новой Каховки, Ольгино и Отрадокаменки в Херсонской области.

https://crimea.ria.ru/20221026/protiv-khersontsev-nachali-primenyat-novye-snaryady-k-himars-1125101677.html

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2022

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

мнения, армия и флот, специальная военная операция рф на украине