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Почему ВС РФ стали лучше сбивать ракеты HIMARS – эксперт - РИА Новости Крым, 30.10.2022
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Почему ВС РФ стали лучше сбивать ракеты HIMARS – эксперт
Почему ВС РФ стали лучше сбивать ракеты HIMARS – эксперт - РИА Новости Крым, 30.10.2022
Почему ВС РФ стали лучше сбивать ракеты HIMARS – эксперт
Повышение эффективности уничтожения силами ВС РФ американских ракет HIMARS в зоне спецоперации на Украине объясняется тремя причинами, главная из которых –... РИА Новости Крым, 30.10.2022
2022-10-30T12:59
2022-10-30T12:59
мнения
армия и флот
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Повышение эффективности уничтожения силами ВС РФ американских ракет HIMARS в зоне спецоперации на Украине объясняется тремя причинами, главная из которых – повышение уровня выучки российских бойцов. Такое мнения в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт, доктор военных наук, зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков. По словам специалиста, эффективность уничтожения американских ракет HIMARS растет, во-первых, благодаря увеличению численности средств ПВО у российских военных, во-вторых, за счет "расширения радиолокационного поля, увеличения его глубины, что позволяет своевременно обнаруживать стартующие HIMARS". Третья и главная причина – повышение уровня выучки российских бойцов, командиров, которые управляют зенитными комплексами, подчеркнул эксперт. Он отметил, что в первую очередь речь идет о боевом опыте, потому что "никакие учебные занятия его не заменят". Сивков также добавил, что рост эффективности уничтожения снарядов HIMARS наблюдется на "вполне конкретных направлениях". Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 29 октября ВС РФ уничтожили две установки HIMARS под Харьковом, а также сбили в воздухе девять снарядов американской РСЗО HIMARS в районе Новой Каховки, Ольгино и Отрадокаменки в Херсонской области.
https://crimea.ria.ru/20221026/protiv-khersontsev-nachali-primenyat-novye-snaryady-k-himars-1125101677.html
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
мнения, армия и флот, специальная военная операция рф на украине
Почему ВС РФ стали лучше сбивать ракеты HIMARS – эксперт

Военный эксперт объяснил рост эффективности перехвата ВС РФ ракет HIMARS

12:59 30.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Повышение эффективности уничтожения силами ВС РФ американских ракет HIMARS в зоне спецоперации на Украине объясняется тремя причинами, главная из которых – повышение уровня выучки российских бойцов. Такое мнения в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт, доктор военных наук, зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.
По словам специалиста, эффективность уничтожения американских ракет HIMARS растет, во-первых, благодаря увеличению численности средств ПВО у российских военных, во-вторых, за счет "расширения радиолокационного поля, увеличения его глубины, что позволяет своевременно обнаруживать стартующие HIMARS".
Третья и главная причина – повышение уровня выучки российских бойцов, командиров, которые управляют зенитными комплексами, подчеркнул эксперт.
"Главное даже не увеличение численности систем ПВО, а повышение выучки личного состава. Одно дело, когда боец имеет опыт двух-трех перехватов, другое дело, когда он имеет опыт перехвата до 100 единиц – он уже до автоматизма все отработал", – пояснил Сивков.
Он отметил, что в первую очередь речь идет о боевом опыте, потому что "никакие учебные занятия его не заменят".
Сивков также добавил, что рост эффективности уничтожения снарядов HIMARS наблюдется на "вполне конкретных направлениях".
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 29 октября ВС РФ уничтожили две установки HIMARS под Харьковом, а также сбили в воздухе девять снарядов американской РСЗО HIMARS в районе Новой Каховки, Ольгино и Отрадокаменки в Херсонской области.
Высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Фото AFP
26 октября, 19:44
Против херсонцев начали применять новые снаряды к HIMARS
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