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ВC РФ уничтожили более 100 бойцов ВСУ и 2 установки HIMARS под Харьковом - РИА Новости Крым, 29.10.2022
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ВC РФ уничтожили более 100 бойцов ВСУ и 2 установки HIMARS под Харьковом
ВC РФ уничтожили более 100 бойцов ВСУ и 2 установки HIMARS под Харьковом - РИА Новости Крым, 29.10.2022
ВC РФ уничтожили более 100 бойцов ВСУ и 2 установки HIMARS под Харьковом
Российские военные в Харьковской области уничтожили более 100 украинских военнослужащих и более 30 единиц военной техники, включая две установки РСЗО HIMARS,... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T14:58
2022-10-29T14:58
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Российские военные в Харьковской области уничтожили более 100 украинских военнослужащих и более 30 единиц военной техники, включая две установки РСЗО HIMARS, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также в районе населенного пункта Староверовка Харьковской области ракетным ударом уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS, четыре танка, 15 автомобилей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и 43 украинских боевика.
https://crimea.ria.ru/20221029/k-atake-bpla-v-sevastopole-prichastny-britanskie-voennye--minoborony-1125152309.html
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков
ВC РФ уничтожили более 100 бойцов ВСУ и 2 установки HIMARS под Харьковом

Военные РФ уничтожили под Харьковом более 100 бойцов ВСУ и наемников и 2 установки HIMARS

14:58 29.10.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг И. Конашенкова после начала специальной военной операции
Брифинг И. Конашенкова после начала специальной военной операции
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Российские военные в Харьковской области уничтожили более 100 украинских военнослужащих и более 30 единиц военной техники, включая две установки РСЗО HIMARS, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении в результате активных действий российских войск нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наемников в районах населенных пунктов Тимковка, Ивановка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих и боевиков, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и 10 автомобилей", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.
Также в районе населенного пункта Староверовка Харьковской области ракетным ударом уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS, четыре танка, 15 автомобилей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и 43 украинских боевика.
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