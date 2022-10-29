https://crimea.ria.ru/20221029/vc-rf-unichtozhili-bolee-100-boytsov-vsu-i-2-ustanovki-himars-pod-kharkovom-1125153198.html

ВC РФ уничтожили более 100 бойцов ВСУ и 2 установки HIMARS под Харьковом

ВC РФ уничтожили более 100 бойцов ВСУ и 2 установки HIMARS под Харьковом - РИА Новости Крым, 29.10.2022

ВC РФ уничтожили более 100 бойцов ВСУ и 2 установки HIMARS под Харьковом

Российские военные в Харьковской области уничтожили более 100 украинских военнослужащих и более 30 единиц военной техники, включая две установки РСЗО HIMARS,... РИА Новости Крым, 29.10.2022

2022-10-29T14:58

2022-10-29T14:58

2022-10-29T14:58

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Российские военные в Харьковской области уничтожили более 100 украинских военнослужащих и более 30 единиц военной техники, включая две установки РСЗО HIMARS, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также в районе населенного пункта Староверовка Харьковской области ракетным ударом уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS, четыре танка, 15 автомобилей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и 43 украинских боевика.

https://crimea.ria.ru/20221029/k-atake-bpla-v-sevastopole-prichastny-britanskie-voennye--minoborony-1125152309.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков