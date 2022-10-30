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Письмо Цветаевой продали с аукциона за 1,9 млн рублей - РИА Новости Крым, 30.10.2022
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Письмо Цветаевой продали с аукциона за 1,9 млн рублей
Письмо Цветаевой продали с аукциона за 1,9 млн рублей - РИА Новости Крым, 30.10.2022
Письмо Цветаевой продали с аукциона за 1,9 млн рублей
Письмо русской поэтессы Марины Цветаевой стало самым дорогим лотом на аукционе дома "Литфонд", который состоялся в Санкт-Петербурге. Оно было продано почти за... РИА Новости Крым, 30.10.2022
2022-10-30T08:32
2022-10-30T08:32
общество
культура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Письмо русской поэтессы Марины Цветаевой стало самым дорогим лотом на аукционе дома "Литфонд", который состоялся в Санкт-Петербурге. Оно было продано почти за два миллиона рублей, сообщили в пресс-службе фонда.На аукционе была представлена коллекция редких книг, автографов, фотографий, рукописей и графики. Всего более двухсот экспонатов общей стоимостью 15 миллионов рублей.Кроме того, за 1,4 миллиона рублей были проданы "Побеждающая крепость к счастливому поздравлению славной победы над Азовым..." и "Поверенные воинские правила како неприятельские крепости силою брати". Эти две редчайшие иллюстрированные петровские книги 1709 года были представлены на аукционе в виде конволюта (сборника, скомпонованного собственником из различных самостоятельных изданий или рукописей – ред.).Также за 400 тысяч рублей была продана рукопись русской поэтессы Серебряного века Анны Ахматовой, в которой она описывала прототип Евгения Онегина "Адольф" Бенжамена Констана в творчестве Пушкина".Портрет российской императрицы Екатерины II и ее письмо о необходимости вакцинации, написанное во время путешествия в Крым, были проданы на аукционе в Лондоне за 951 тысячу фунтов стерлингов.Ранее легендарная гитара Курта Кобейна, засветившаяся в клипе хита Nirvana Smells Like Teen Spirit, была продана с аукциона за 4,5 миллиона долларов.
https://crimea.ria.ru/20211202/krymskoe-pismo-i-portret-ekateriny-ii-prodany-za-93-mln-1121609006.html
https://crimea.ria.ru/20210709/Risunok-Leonardo-da-Vinchi-prodali-na-auktsione-za-rekordnuyu-summu-1119783368.html
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общество, культура
Письмо Цветаевой продали с аукциона за 1,9 млн рублей

Письмо Марины Цветаевой продали с аукциона в Петербурге почти за два миллиона рублей

08:32 30.10.2022
 
© Фото: pixabayАукцион
Аукцион
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Письмо русской поэтессы Марины Цветаевой стало самым дорогим лотом на аукционе дома "Литфонд", который состоялся в Санкт-Петербурге. Оно было продано почти за два миллиона рублей, сообщили в пресс-службе фонда.
На аукционе была представлена коллекция редких книг, автографов, фотографий, рукописей и графики. Всего более двухсот экспонатов общей стоимостью 15 миллионов рублей.
"Письмо Марины Цветаевой, адресованное Ольге Елисеевне Колбасиной-Черновой из чешского города Вшеноры от 21 сентября 1925 года, покинуло торги по ставке 1,9 миллиона рублей", – сообщили в пресс-службе организации.
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Также за 400 тысяч рублей была продана рукопись русской поэтессы Серебряного века Анны Ахматовой, в которой она описывала прототип Евгения Онегина "Адольф" Бенжамена Констана в творчестве Пушкина".
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Ранее легендарная гитара Курта Кобейна, засветившаяся в клипе хита Nirvana Smells Like Teen Spirit, была продана с аукциона за 4,5 миллиона долларов.
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