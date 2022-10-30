https://crimea.ria.ru/20221030/pismo-tsvetaevoy-prodali-s-auktsiona-za-19-mln-rubley-1125140316.html

Письмо Цветаевой продали с аукциона за 1,9 млн рублей

Письмо Цветаевой продали с аукциона за 1,9 млн рублей - РИА Новости Крым, 30.10.2022

Письмо Цветаевой продали с аукциона за 1,9 млн рублей

Письмо русской поэтессы Марины Цветаевой стало самым дорогим лотом на аукционе дома "Литфонд", который состоялся в Санкт-Петербурге. Оно было продано почти за... РИА Новости Крым, 30.10.2022

2022-10-30T08:32

2022-10-30T08:32

2022-10-30T08:32

общество

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/03/1119014253_21:0:960:528_1920x0_80_0_0_47776e7778e9d394ff60891e763797ee.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Письмо русской поэтессы Марины Цветаевой стало самым дорогим лотом на аукционе дома "Литфонд", который состоялся в Санкт-Петербурге. Оно было продано почти за два миллиона рублей, сообщили в пресс-службе фонда.На аукционе была представлена коллекция редких книг, автографов, фотографий, рукописей и графики. Всего более двухсот экспонатов общей стоимостью 15 миллионов рублей.Кроме того, за 1,4 миллиона рублей были проданы "Побеждающая крепость к счастливому поздравлению славной победы над Азовым..." и "Поверенные воинские правила како неприятельские крепости силою брати". Эти две редчайшие иллюстрированные петровские книги 1709 года были представлены на аукционе в виде конволюта (сборника, скомпонованного собственником из различных самостоятельных изданий или рукописей – ред.).Также за 400 тысяч рублей была продана рукопись русской поэтессы Серебряного века Анны Ахматовой, в которой она описывала прототип Евгения Онегина "Адольф" Бенжамена Констана в творчестве Пушкина".Портрет российской императрицы Екатерины II и ее письмо о необходимости вакцинации, написанное во время путешествия в Крым, были проданы на аукционе в Лондоне за 951 тысячу фунтов стерлингов.Ранее легендарная гитара Курта Кобейна, засветившаяся в клипе хита Nirvana Smells Like Teen Spirit, была продана с аукциона за 4,5 миллиона долларов.

https://crimea.ria.ru/20211202/krymskoe-pismo-i-portret-ekateriny-ii-prodany-za-93-mln-1121609006.html

https://crimea.ria.ru/20210709/Risunok-Leonardo-da-Vinchi-prodali-na-auktsione-za-rekordnuyu-summu-1119783368.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, культура