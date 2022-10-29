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Эксперт назвал цель атак украинских беспилотников в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.10.2022
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https://crimea.ria.ru/20221029/ekspert-nazval-tsel-atak-ukrainskikh-bespilotnikov-v-sevastopole-1125151990.html
Эксперт назвал цель атак украинских беспилотников в Севастополе
Эксперт назвал цель атак украинских беспилотников в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Эксперт назвал цель атак украинских беспилотников в Севастополе
Атака украинских беспилотников на объекты в Севастополе преследует, прежде всего, политическую цель – посеять панику среди местного населения, считает... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T13:37
2022-10-29T13:37
радио "спутник в крыму"
севастополь
михаил развожаев
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Атака украинских беспилотников на объекты в Севастополе преследует, прежде всего, политическую цель – посеять панику среди местного населения, считает политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в субботу около 4:30 утра началась атака украинских БПЛА на Севастополь. Она продолжалась несколько часов. Все беспилотники были сбиты, люди и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.Эксперт также назвал правильным призыв руководства Севастополя к жителям и гостям города не выкладывать в соцсетях информацию о работе российских систем ПВО."Эти видео и фото показывают систему работы наших ПВО, самое главное, где они находятся, и скорость уничтожения БПЛА. Потому что в это время в Черном море в нейтральных водах находятся американские самолеты-разведчики, которые координируют в режиме реального времени атаки беспилотников и засекают, где и каким образом работают наши системы ПВО", – пояснил Колесниченко.Политолог также с удовлетворением отметил, что сейчас в соцсетях Севастополя появляется гораздо меньше подобной информации, чем это было несколько месяцев назад.
https://crimea.ria.ru/20221029/utrennyaya-ataka-bpla-v-akvatorii-sevastopolya-samaya-massirovannaya--vlasti-1125151784.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, всу (вооруженные силы украины), армия и флот
Эксперт назвал цель атак украинских беспилотников в Севастополе

Политолог Колесниченко: задача атаки украинских БПЛА в Севастополе – посеять панику

13:37 29.10.2022
 
© BIROL BEBEK / AFPБеспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства
Беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства
© BIROL BEBEK / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Атака украинских беспилотников на объекты в Севастополе преследует, прежде всего, политическую цель – посеять панику среди местного населения, считает политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в субботу около 4:30 утра началась атака украинских БПЛА на Севастополь. Она продолжалась несколько часов. Все беспилотники были сбиты, люди и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.
"У таких атак задача в первую очередь политическая. Большой вред инфраструктуре эти атаки принести не могут, но могут создать панику и продемонстрировать заказчикам, что они (власти Украины – ред.) здесь пытаются дестабилизировать ситуацию, чтобы каким-то образом ответить на поражения собственной инфраструктуры", – сказал Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму".
Эксперт также назвал правильным призыв руководства Севастополя к жителям и гостям города не выкладывать в соцсетях информацию о работе российских систем ПВО.
"Эти видео и фото показывают систему работы наших ПВО, самое главное, где они находятся, и скорость уничтожения БПЛА. Потому что в это время в Черном море в нейтральных водах находятся американские самолеты-разведчики, которые координируют в режиме реального времени атаки беспилотников и засекают, где и каким образом работают наши системы ПВО", – пояснил Колесниченко.
Политолог также с удовлетворением отметил, что сейчас в соцсетях Севастополя появляется гораздо меньше подобной информации, чем это было несколько месяцев назад.
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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Радио "Спутник в Крыму"СевастопольМихаил РазвожаевВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флот
 
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