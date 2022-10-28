https://crimea.ria.ru/20221028/vlasti-rasskazali-o-situatsii-v-khersonskoy-oblasti-1125133218.html

Власти рассказали о ситуации в Херсонской области

Власти рассказали о ситуации в Херсонской области - РИА Новости Крым, 28.10.2022

Власти рассказали о ситуации в Херсонской области

Херсон и окрестные регионы укрепляют на случай прорыва ВСУ в качестве превентивной меры. Об этом со ссылкой на заместителя главы администрации Херсонской... РИА Новости Крым, 28.10.2022

2022-10-28T09:49

2022-10-28T09:49

2022-10-28T09:49

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Херсон и окрестные регионы укрепляют на случай прорыва ВСУ в качестве превентивной меры. Об этом со ссылкой на заместителя главы администрации Херсонской области Екатерину Губареву сообщает РИА Новости.По ее словам, перемещение граждан и, как следствие, уменьшение количества жителей в городе позволяет тщательнее проводить проверки по выявлению диверсантов или сторонников ВСУ."Вывоз людей из города — это тоже некое укрепление. Во-первых, снижаем нагрузку на логистику. Во-вторых, нашей армии развязывает руки в определенной мере отсутствие гражданских, так как никто не переживает, что под шквальный огонь попадет школьник или бабушка, идущая с рынка", — заключила Губарева.В Херсоне формируют отряды теробороны >>Что касается жителей левобережной части Херсонской области, то необходимости вывозить их нет."На данный момент такой необходимости нет. Наоборот, здесь все работает и функционирует", - сказала Губарева.18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности власти региона начали организованное перемещение гражданского населения с правого берега Днепра на левый. Людям у людей есть возможность выезда в другие регионы России. По состоянию на 26 октября с правого берега Днепра в Херсонской области выехали более 70 тысяч человек.

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https://crimea.ria.ru/20221026/mo-ukrainy-pokhvastalos-realistichnym-planom-po-khersonskoy-oblasti-1125097291.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область