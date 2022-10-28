https://crimea.ria.ru/20221028/vlasti-rasskazali-o-situatsii-v-khersonskoy-oblasti-1125133218.html
Власти рассказали о ситуации в Херсонской области
Власти рассказали о ситуации в Херсонской области - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Власти рассказали о ситуации в Херсонской области
Херсон и окрестные регионы укрепляют на случай прорыва ВСУ в качестве превентивной меры. Об этом со ссылкой на заместителя главы администрации Херсонской... РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T09:49
2022-10-28T09:49
2022-10-28T09:49
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Херсон и окрестные регионы укрепляют на случай прорыва ВСУ в качестве превентивной меры. Об этом со ссылкой на заместителя главы администрации Херсонской области Екатерину Губареву сообщает РИА Новости.По ее словам, перемещение граждан и, как следствие, уменьшение количества жителей в городе позволяет тщательнее проводить проверки по выявлению диверсантов или сторонников ВСУ."Вывоз людей из города — это тоже некое укрепление. Во-первых, снижаем нагрузку на логистику. Во-вторых, нашей армии развязывает руки в определенной мере отсутствие гражданских, так как никто не переживает, что под шквальный огонь попадет школьник или бабушка, идущая с рынка", — заключила Губарева.В Херсоне формируют отряды теробороны >>Что касается жителей левобережной части Херсонской области, то необходимости вывозить их нет."На данный момент такой необходимости нет. Наоборот, здесь все работает и функционирует", - сказала Губарева.18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности власти региона начали организованное перемещение гражданского населения с правого берега Днепра на левый. Людям у людей есть возможность выезда в другие регионы России. По состоянию на 26 октября с правого берега Днепра в Херсонской области выехали более 70 тысяч человек.
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херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область
Власти рассказали о ситуации в Херсонской области
Замглавы Херсонской области Губарева: Херсон укрепляют на случай прорыва ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Херсон и окрестные регионы укрепляют на случай прорыва ВСУ в качестве превентивной меры. Об этом со ссылкой на заместителя главы администрации Херсонской области Екатерину Губареву сообщает РИА Новости.
"Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск. Повсеместно идет усиление первых этажей зданий, создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города", — рассказала она.
По ее словам, перемещение граждан и, как следствие, уменьшение количества жителей в городе позволяет тщательнее проводить проверки по выявлению диверсантов или сторонников ВСУ.
"Вывоз людей из города — это тоже некое укрепление. Во-первых, снижаем нагрузку на логистику. Во-вторых, нашей армии развязывает руки в определенной мере отсутствие гражданских, так как никто не переживает, что под шквальный огонь попадет школьник или бабушка, идущая с рынка", — заключила Губарева.
Что касается жителей левобережной части Херсонской области, то необходимости вывозить их нет.
"На данный момент такой необходимости нет. Наоборот, здесь все работает и функционирует", - сказала Губарева.
18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности власти региона начали организованное перемещение гражданского населения с правого берега Днепра на левый. Людям у людей есть возможность выезда в другие регионы России. По состоянию на 26 октября с правого берега Днепра в Херсонской области выехали
более 70 тысяч человек.