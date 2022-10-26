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Правобережье Херсонщины покинули более 70 тысяч человек – власти

Правобережье Херсонщины покинули более 70 тысяч человек – власти - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Правобережье Херсонщины покинули более 70 тысяч человек – власти

С правого берега Днепра в Херсонской области выехали более 70 тысяч человек. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T18:45

2022-10-26T18:45

2022-10-26T18:45

херсонская область

военное положение в новых регионах россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. С правого берега Днепра в Херсонской области выехали более 70 тысяч человек. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Он отметил, что заставлять выезжать силой никого не будут, а всем оставшимся на правобережье власти и военные будут помогать. Вернуться обратно смогут "все выехавшие, кто пожелает", добавил он."Останутся в других регионах России и приобретут там жилье по жилищным сертификатам только те выехавшие жители Херсонской области, которые захотят. Это нормальный процесс миграции внутри одного государства", – заключил Стремоусов.22 октября заместитель врио губернатора региона Екатерина Губарева сообщала, что с правого берега Днепра на левый перевезены более 22 тысяч жителей области.18 октября врио главы области Владимир Сальдо объявил о перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Это решение принято в связи с опасностью затопления территорий из-за планируемого ВСУ разрушения плотины Каховской ГЭС. Вывоз граждан организован силами МЧС РФ и правительства Херсонской области. С 20 октября по указу президента РФ Владимира Путина в области действует военное положение.

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херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, военное положение в новых регионах россии, общество