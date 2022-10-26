https://crimea.ria.ru/20221026/pravoberezhe-khersonschiny-pokinuli-bolee-70-tysyach-chelovek--vlasti-1125101528.html
Правобережье Херсонщины покинули более 70 тысяч человек – власти
Правобережье Херсонщины покинули более 70 тысяч человек – власти - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Правобережье Херсонщины покинули более 70 тысяч человек – власти
С правого берега Днепра в Херсонской области выехали более 70 тысяч человек. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T18:45
2022-10-26T18:45
2022-10-26T18:45
херсонская область
военное положение в новых регионах россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. С правого берега Днепра в Херсонской области выехали более 70 тысяч человек. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Он отметил, что заставлять выезжать силой никого не будут, а всем оставшимся на правобережье власти и военные будут помогать. Вернуться обратно смогут "все выехавшие, кто пожелает", добавил он."Останутся в других регионах России и приобретут там жилье по жилищным сертификатам только те выехавшие жители Херсонской области, которые захотят. Это нормальный процесс миграции внутри одного государства", – заключил Стремоусов.22 октября заместитель врио губернатора региона Екатерина Губарева сообщала, что с правого берега Днепра на левый перевезены более 22 тысяч жителей области.18 октября врио главы области Владимир Сальдо объявил о перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Это решение принято в связи с опасностью затопления территорий из-за планируемого ВСУ разрушения плотины Каховской ГЭС. Вывоз граждан организован силами МЧС РФ и правительства Херсонской области. С 20 октября по указу президента РФ Владимира Путина в области действует военное положение.
https://crimea.ria.ru/20221025/kak-khersontsam-v-krymu-oformit-zhilischnyy-sertifikat-i-vyplatu-v-100-tysyach-1125061702.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, военное положение в новых регионах россии, общество
Правобережье Херсонщины покинули более 70 тысяч человек – власти
Правый берег Днепра покинули более 70 тысяч жителей Херсонской области – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. С правого берега Днепра в Херсонской области выехали более 70 тысяч человек. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"За последнюю неделю на левый берег Днепра выехали с правого более 70 тысяч человек, из них 40 тысяч – организованно через коллцентр, большинство осело на левобережье Херсонщины, часть поехала дальше – в другие регионы Российской Федерации", – написал Стремоусов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что заставлять выезжать силой никого не будут, а всем оставшимся на правобережье власти и военные будут помогать. Вернуться обратно смогут "все выехавшие, кто пожелает", добавил он.
"Останутся в других регионах России и приобретут там жилье по жилищным сертификатам только те выехавшие жители Херсонской области, которые захотят. Это нормальный процесс миграции внутри одного государства", – заключил Стремоусов.
22 октября заместитель врио губернатора региона Екатерина Губарева сообщала
, что с правого берега Днепра на левый перевезены более 22 тысяч жителей области.
18 октября врио главы области Владимир Сальдо объявил о перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Это решение принято в связи с опасностью затопления территорий из-за планируемого ВСУ разрушения плотины Каховской ГЭС. Вывоз граждан организован силами МЧС РФ и правительства Херсонской области. С 20 октября по указу президента РФ Владимира Путина в области действует военное положение.