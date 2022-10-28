https://crimea.ria.ru/20221028/sotni-pogibshikh-v-mo-nazvali-poteri-vsu-pri-popytke-nastupleniya-1125139386.html
Сотни погибших: в МО назвали потери ВСУ при попытке наступления
Сотни погибших: в МО назвали потери ВСУ при попытке наступления - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Сотни погибших: в МО назвали потери ВСУ при попытке наступления
Вооруженные силы России отбили все атаки украинской армии на Николаево-Криворожском, Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщили в... РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T14:34
2022-10-28T14:34
2022-10-28T14:40
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отбили все атаки украинской армии на Николаево-Криворожском, Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщили в Минобороны.По данным ведомства на пятницу, на Николаево-Криворожском направлении попытка противника выдвинуться резервами завершилась потерей 180 военнослужащих, восьми боевых бронемашин и шести автомобилей."Сосредоточенным огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения", – говорится в сводке.На Купянском направлении ВСУ атаковали позиции ВС РФ у населенного пункта Берестовое в Харьковской области и также были отброшены с существенными потерями в личном составе и технике."Противник силами до усиленного батальона атаковал позиции российских войск <...> Все атаки отражены. В результате нанесенного огневого поражения уничтожено более 150 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов", – уточнили в ведомстве.На Красно-Лиманском направлении две батальонные тактические группы ВСУ предприняли наступление в направлении села Червонопоповка (ЛНР). Огнем артиллерии и ударами армейской авиации ВС РФ противник был остановлен, потеряв свыше 50 человек и семь единиц техники.Также отступлением и уничтожением более 30 военнослужащих и четырех единиц техники завершилась попытка ротной тактической группы ВСУ атаковать на Южно-Донецком направлении, в районе села Времевка (ДНР)."Активными действиями российских подразделений и огнем артиллерии противник отброшен на исходные позиции", – сообщили в МО.Кроме того, российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ военных в Донецкой Народной Республике, Херсонской области и в Николаеве.Накануне, 27 октября, ВС РФ сорвали наступление украинских войск на трех направлениях.
https://crimea.ria.ru/20221028/vlasti-rasskazali-o-situatsii-v-khersonskoy-oblasti-1125133218.html
https://crimea.ria.ru/20221026/mo-ukrainy-pokhvastalos-realistichnym-planom-po-khersonskoy-oblasti-1125097291.html
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
Сотни погибших: в МО назвали потери ВСУ при попытке наступления
Минобороны: российское военные отбили все атаки ВСУ на четырех направлениях
14:34 28.10.2022 (обновлено: 14:40 28.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отбили все атаки украинской армии на Николаево-Криворожском, Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства на пятницу, на Николаево-Криворожском направлении попытка противника выдвинуться резервами завершилась потерей 180 военнослужащих, восьми боевых бронемашин и шести автомобилей.
"Сосредоточенным огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения", – говорится в сводке.
На Купянском направлении ВСУ атаковали позиции ВС РФ у населенного пункта Берестовое в Харьковской области и также были отброшены с существенными потерями в личном составе и технике.
"Противник силами до усиленного батальона атаковал позиции российских войск <...> Все атаки отражены. В результате нанесенного огневого поражения уничтожено более 150 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов", – уточнили в ведомстве.
На Красно-Лиманском направлении две батальонные тактические группы ВСУ предприняли наступление в направлении села Червонопоповка (ЛНР). Огнем артиллерии и ударами армейской авиации ВС РФ противник был остановлен, потеряв свыше 50 человек и семь единиц техники.
Также отступлением и уничтожением более 30 военнослужащих и четырех единиц техники завершилась попытка ротной тактической группы ВСУ атаковать на Южно-Донецком направлении, в районе села Времевка (ДНР).
"Активными действиями российских подразделений и огнем артиллерии противник отброшен на исходные позиции", – сообщили в МО.
Кроме того, российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ военных в Донецкой Народной Республике, Херсонской области и в Николаеве.
Накануне, 27 октября, ВС РФ сорвали наступление
украинских войск на трех направлениях.