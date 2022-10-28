Рейтинг@Mail.ru
Сотни погибших: в МО назвали потери ВСУ при попытке наступления - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221028/sotni-pogibshikh-v-mo-nazvali-poteri-vsu-pri-popytke-nastupleniya-1125139386.html
Сотни погибших: в МО назвали потери ВСУ при попытке наступления
Сотни погибших: в МО назвали потери ВСУ при попытке наступления - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Сотни погибших: в МО назвали потери ВСУ при попытке наступления
Вооруженные силы России отбили все атаки украинской армии на Николаево-Криворожском, Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщили в... РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T14:34
2022-10-28T14:40
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1c/1125139270_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00f365ad33df326e78dba8850ebae557.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отбили все атаки украинской армии на Николаево-Криворожском, Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщили в Минобороны.По данным ведомства на пятницу, на Николаево-Криворожском направлении попытка противника выдвинуться резервами завершилась потерей 180 военнослужащих, восьми боевых бронемашин и шести автомобилей."Сосредоточенным огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения", – говорится в сводке.На Купянском направлении ВСУ атаковали позиции ВС РФ у населенного пункта Берестовое в Харьковской области и также были отброшены с существенными потерями в личном составе и технике."Противник силами до усиленного батальона атаковал позиции российских войск &lt;...&gt; Все атаки отражены. В результате нанесенного огневого поражения уничтожено более 150 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов", – уточнили в ведомстве.На Красно-Лиманском направлении две батальонные тактические группы ВСУ предприняли наступление в направлении села Червонопоповка (ЛНР). Огнем артиллерии и ударами армейской авиации ВС РФ противник был остановлен, потеряв свыше 50 человек и семь единиц техники.Также отступлением и уничтожением более 30 военнослужащих и четырех единиц техники завершилась попытка ротной тактической группы ВСУ атаковать на Южно-Донецком направлении, в районе села Времевка (ДНР)."Активными действиями российских подразделений и огнем артиллерии противник отброшен на исходные позиции", – сообщили в МО.Кроме того, российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ военных в Донецкой Народной Республике, Херсонской области и в Николаеве.Накануне, 27 октября, ВС РФ сорвали наступление украинских войск на трех направлениях.
https://crimea.ria.ru/20221028/vlasti-rasskazali-o-situatsii-v-khersonskoy-oblasti-1125133218.html
https://crimea.ria.ru/20221026/mo-ukrainy-pokhvastalos-realistichnym-planom-po-khersonskoy-oblasti-1125097291.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1c/1125139270_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_83ad66aac55015ac26185825ad9a86d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
Сотни погибших: в МО назвали потери ВСУ при попытке наступления

Минобороны: российское военные отбили все атаки ВСУ на четырех направлениях

14:34 28.10.2022 (обновлено: 14:40 28.10.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении
Работа артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отбили все атаки украинской армии на Николаево-Криворожском, Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства на пятницу, на Николаево-Криворожском направлении попытка противника выдвинуться резервами завершилась потерей 180 военнослужащих, восьми боевых бронемашин и шести автомобилей.
"Сосредоточенным огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения", – говорится в сводке.
На Купянском направлении ВСУ атаковали позиции ВС РФ у населенного пункта Берестовое в Харьковской области и также были отброшены с существенными потерями в личном составе и технике.
"Противник силами до усиленного батальона атаковал позиции российских войск <...> Все атаки отражены. В результате нанесенного огневого поражения уничтожено более 150 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов", – уточнили в ведомстве.
Утро в Херсоне - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
09:49
Власти рассказали о ситуации в Херсонской области
На Красно-Лиманском направлении две батальонные тактические группы ВСУ предприняли наступление в направлении села Червонопоповка (ЛНР). Огнем артиллерии и ударами армейской авиации ВС РФ противник был остановлен, потеряв свыше 50 человек и семь единиц техники.
Также отступлением и уничтожением более 30 военнослужащих и четырех единиц техники завершилась попытка ротной тактической группы ВСУ атаковать на Южно-Донецком направлении, в районе села Времевка (ДНР).
"Активными действиями российских подразделений и огнем артиллерии противник отброшен на исходные позиции", – сообщили в МО.
Кроме того, российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ военных в Донецкой Народной Республике, Херсонской области и в Николаеве.
Накануне, 27 октября, ВС РФ сорвали наступление украинских войск на трех направлениях.
Алексей Резников, представитель Киева в контактной группе по Донбассу. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 16:02
МО Украины похвасталось "реалистичным планом" по Херсонской области
 
Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15Банк РНКБ выдал кредиты на ИЖС на 450 млн рублей в 2022 году
15:09Центробанк оставил ключевую ставку без изменения
14:57Смертельное ДТП: в Бахчисарайском районе столкнулись две иномарки
14:34Сотни погибших: в МО назвали потери ВСУ при попытке наступления
14:16Путин назвал единственный путь к миру между Арменией и Азербайджаном
14:05СК назвал генерала, приказавшего блокировать гумкоридоры в Мариуполе
13:54МИД видит угрозы по "зерновой сделке" после теракта на Крымском мосту
13:22Медведев назвал путь к стабильному энергоснабжению Украины
13:12Что получили беднейшие страны от "зерновой сделки" - МИД РФ
13:02ДНР появилась на госуслугах
12:31В Крыму мошенники случайно попались на присвоении чужого жилья
12:08Сроки реставрации феодосийской галереи Айвазовского сдвинулись
11:55В Крыму возобновят производство минеральных удобрений
11:42Керченская паромная переправа: оперативная обстановка
11:25Где в Крыму отключат воду в пятницу
11:07Ущерб на миллион: крымчанин сдал на металлолом чужой грузовик
10:5455% украинцев окажутся за чертой бедности в 2023 году – Всемирный банк
10:42Новые варианты "омикрона": вирусолог оценил летальность
10:30В Севастополе осудят главаря ОПГ и владельца наркомаркета
10:24Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Лента новостейМолния