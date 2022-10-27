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ВС России сорвали наступление ВСУ на трех направлениях
ВС России сорвали наступление ВСУ на трех направлениях - РИА Новости Крым, 27.10.2022
ВС России сорвали наступление ВСУ на трех направлениях
Вооруженные силы России сорвали наступление украинских вооруженных формирований по трем направлениям в зоне проведения специальной военной операции на Украине... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T14:25
2022-10-27T14:25
2022-10-27T14:25
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России сорвали наступление украинских вооруженных формирований по трем направлениям в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.Так, на Купянском направлении противник силами до двух ротных тактических групп, вместе с наемниками, атаковал позиции российских подразделений возле Николаевки и Орлянки Харьковской области.На Красно-Лиманском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предпринимала попытки наступления в направлении ЛНР и также получила отпор."Активными действиями подразделений российских войск выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены. В результате огневого поражения уничтожено более 120-ти украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа", — сообщили в Минобороны.Также, на Николаево-Криворожском направлении две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции российских войск в направлении населенных пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области."В результате огневого поражения наступление противника сорвано. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей", — добавили в министерстве.
https://crimea.ria.ru/20221027/ideyu-sozdaniya-gryaznoy-yadernoy-bomby-kiev-vynashival-esche-do-svo--ekspert-1125106079.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина
ВС России сорвали наступление ВСУ на трех направлениях
Попытки наступления ВСУ сдержаны на трех направлениях — Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России сорвали наступление украинских вооруженных формирований по трем направлениям в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Так, на Купянском направлении противник силами до двух ротных тактических групп, вместе с наемниками, атаковал позиции российских подразделений возле Николаевки и Орлянки Харьковской области.
"Все атаки отражены. Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих и боевиков, один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа", — доложили в оборонном ведомстве.
На Красно-Лиманском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предпринимала попытки наступления в направлении ЛНР и также получила отпор.
"Активными действиями подразделений российских войск выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены. В результате огневого поражения уничтожено более 120-ти украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа", — сообщили в Минобороны.
Также, на Николаево-Криворожском направлении две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции российских войск в направлении населенных пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области.
"В результате огневого поражения наступление противника сорвано. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей", — добавили в министерстве.