https://crimea.ria.ru/20221027/vs-rossii-sorvali-nastuplenie-vsu-na-trekh-napravleniyakh-1125112308.html

ВС России сорвали наступление ВСУ на трех направлениях

ВС России сорвали наступление ВСУ на трех направлениях - РИА Новости Крым, 27.10.2022

ВС России сорвали наступление ВСУ на трех направлениях

Вооруженные силы России сорвали наступление украинских вооруженных формирований по трем направлениям в зоне проведения специальной военной операции на Украине... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T14:25

2022-10-27T14:25

2022-10-27T14:25

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0c/1124841584_0:65:2398:1414_1920x0_80_0_0_3d95b75503e994a33f24147968660f72.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России сорвали наступление украинских вооруженных формирований по трем направлениям в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.Так, на Купянском направлении противник силами до двух ротных тактических групп, вместе с наемниками, атаковал позиции российских подразделений возле Николаевки и Орлянки Харьковской области.На Красно-Лиманском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предпринимала попытки наступления в направлении ЛНР и также получила отпор."Активными действиями подразделений российских войск выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены. В результате огневого поражения уничтожено более 120-ти украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа", — сообщили в Минобороны.Также, на Николаево-Криворожском направлении две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции российских войск в направлении населенных пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области."В результате огневого поражения наступление противника сорвано. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей", — добавили в министерстве.

https://crimea.ria.ru/20221027/ideyu-sozdaniya-gryaznoy-yadernoy-bomby-kiev-vynashival-esche-do-svo--ekspert-1125106079.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина