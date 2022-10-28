https://crimea.ria.ru/20221028/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-operativnaya-obstanovka-1125135388.html
Керченская паромная переправа: оперативная обстановка
Керченская паромная переправа: оперативная обстановка - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Керченская паромная переправа: оперативная обстановка
Через Керченскую паромную переправу перевезены почти 21,5 тысячи пассажиров и около 11 тысяч машин. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T11:42
2022-10-28T11:42
2022-10-28T11:42
керченская паромная переправа
транспорт
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Через Керченскую паромную переправу перевезены почти 21,5 тысячи пассажиров и около 11 тысяч машин. Об этом сообщили в Минтрансе России.На линии работают семь паромов, они выполнили 321 рейс.Погода в зоне Керченского пролива благоприятна для судоходства."Согласно прогнозу Росгидромета, до вечера пятницы ожидается ветер северо-западный 5-10 м/с, без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн – 10-60 см, температура воздуха днем +13… +15 градусов", - добавили в ведомстве.Действующих штормовых предупреждений нет.
https://crimea.ria.ru/20221026/furam-ogranichat-vezd-na-perepravu-chto-stanet-s-tsenami-v-krymu-1125096926.html
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керченская паромная переправа, транспорт, крым
Керченская паромная переправа: оперативная обстановка
Керченская паромная переправа: ситуация с трафиком и погодой
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Через Керченскую паромную переправу перевезены почти 21,5 тысячи пассажиров и около 11 тысяч машин. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезены в общей сложности 21 491 пассажир, 10 869 единиц автотранспорта и 237 железнодорожных вагонов", - говорится в сообщении.
На линии работают семь паромов, они выполнили 321 рейс.
Погода в зоне Керченского пролива благоприятна для судоходства.
"Согласно прогнозу Росгидромета, до вечера пятницы ожидается ветер северо-западный 5-10 м/с, без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн – 10-60 см, температура воздуха днем +13… +15 градусов", - добавили в ведомстве.
Действующих штормовых предупреждений нет.