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Какой сегодня праздник: 28 октября - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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Какой сегодня праздник: 28 октября
Какой сегодня праздник: 28 октября - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Какой сегодня праздник: 28 октября
28 октября - Международный день анимации, в России - День создания армейской авиации, а еще - День бабушек и дедушек. В этот день Иван Грозный обвенчался с... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-28T00:00
2022-10-27T11:09
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. 28 октября - Международный день анимации, в России - День создания армейской авиации, а еще - День бабушек и дедушек. В этот день Иван Грозный обвенчался с Марфой Собакиной, а в Нью-Йорке состоялось официальное открытие знаменитой Статуи Свободы. Сегодня день рождения у миллиардера и сооснователя Microsoft Билла Гейтса, певца Эроса Рамазотти и "главной красотки" американского кино Джулии Робертс.Что празднуют в миреЕжегодно 28 октября отмечается Международный день анимации. В этот день в 1892 году в Париже художник и изобретатель Эмиль Рейно созвал зрителей на новое, никем не виданное зрелище — "оптический театр". Талантливый изобретатель впервые публично продемонстрировал свой аппарат праксиноскоп, который показывал движущиеся картинки. Сейчас мы бы назвали это событие рождением прообраза современных мультфильмов, и именно эта дата теперь и считается началом эпохи анимационного кино.Днем создания армейской авиации России принято считать 28 октября 1948 года, когда в подмосковном Серпухове была сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащенная вертолетами. Она положила начало армейской авиации как отдельному роду войск. Армейская авиация предназначена для решения оперативно-тактических задач во время армейских операций. За более чем полувековую историю армейской авиации экипажи ее крылатых машин побывали во всех "горячих точках" России и далеко за ее пределами. Сегодня они продолжают показывать высокие образцы мужества и героизма, выполняя боевые задания.А еще в нашей стране сегодня отмечают День бабушек и дедушек. Кстати, самой лучшей бабушкой в мире признана россиянка Елена Тверитнева из Ростова-на-Дону. Она завоевала этот титул, победив на конкурсе "Мисс бабушка Вселенной - 2009". Лучшие дедушки тоже живут в России. Это мы и без разных конкурсов знаем.Памятные датыРовно 136 лет назад в Нью-Йорке состоялось официальное открытие Статуи Свободы. Медная статуя богини Свободы была подарена Францией в честь столетней годовщины независимости США и в знак дружбы между двумя государствами. Статую привезли в Нью-Йорк 17 июня 1886 года на борту французского парохода "Изери". Она была разделена на 350 частей, упакованных в 214 ящиков. В течение последующих четырех месяцев ее собирали и монтировали на гранитный пьедестал перед зданием суда на территории форта Вуд.28 октября 1571 года, через два года после смерти своей второй жены Марии Черкасской, 41-летний царь Иван Грозный в Троицком соборе Александровской слободы (сейчас райцентр Владимирской области) обвенчался с 19-летней дочерью коломенского дворянина Марфой Васильевной Собакиной. Вечером того же дня новобрачная слегла и 13 ноября скончалась. Похоронили ее с царскими почестями в Вознесенском женском монастыре Московского Кремля. Смерть молодой царицы Грозный приписал "злой порче", наведенной завистниками.Кто родился28 октября свой 67-й день рождения отмечает американский предприниматель, миллиардер, сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс. Сегодня он является одним из самых богатых людей мира. Также он известен своей общественной и благотворительной деятельностью.В этот день 59 лет исполняется известному итальянскому певцу и композитору Эросу Рамазотти. Он выпустил больше ста миллионов экземпляров пластинок. Мировая популярность пришла к артисту в 1990-х годах - сразу после того, как артист начал выступать в дуэтах с мировыми звездами: Тиной Тернер, Джо Коккером, Адриано Челентано, Карлосом Сантаной и другими.Свой 55-й день рождения отмечает американская киноактриса, продюсер, лауреат премии "Оскар" Джулия Робертс. Обладательница многих кинонаград, в 2010 году она в двенадцатый раз возглавила список "самых красивых людей планеты" по версии журнала People. Помимо актерской карьеры сегодня Джулия Робертс активно занимается благотворительной деятельностью, а также является владелицей кинокомпании Om Red Films. Среди ее работ наиболее известны роли в картинах: "Сбежавшая невеста", "Одиннадцать друзей Оушена", "Близость", "Красотка".
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 28 октября

Что празднуют в России и в мире в пятницу, 28 октября

00:00 28.10.2022
 
© РИА Новости . Вера Голосова / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Вера Голосова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. 28 октября - Международный день анимации, в России - День создания армейской авиации, а еще - День бабушек и дедушек. В этот день Иван Грозный обвенчался с Марфой Собакиной, а в Нью-Йорке состоялось официальное открытие знаменитой Статуи Свободы. Сегодня день рождения у миллиардера и сооснователя Microsoft Билла Гейтса, певца Эроса Рамазотти и "главной красотки" американского кино Джулии Робертс.

Что празднуют в мире

Ежегодно 28 октября отмечается Международный день анимации. В этот день в 1892 году в Париже художник и изобретатель Эмиль Рейно созвал зрителей на новое, никем не виданное зрелище — "оптический театр". Талантливый изобретатель впервые публично продемонстрировал свой аппарат праксиноскоп, который показывал движущиеся картинки. Сейчас мы бы назвали это событие рождением прообраза современных мультфильмов, и именно эта дата теперь и считается началом эпохи анимационного кино.
Днем создания армейской авиации России принято считать 28 октября 1948 года, когда в подмосковном Серпухове была сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащенная вертолетами. Она положила начало армейской авиации как отдельному роду войск. Армейская авиация предназначена для решения оперативно-тактических задач во время армейских операций. За более чем полувековую историю армейской авиации экипажи ее крылатых машин побывали во всех "горячих точках" России и далеко за ее пределами. Сегодня они продолжают показывать высокие образцы мужества и героизма, выполняя боевые задания.
А еще в нашей стране сегодня отмечают День бабушек и дедушек. Кстати, самой лучшей бабушкой в мире признана россиянка Елена Тверитнева из Ростова-на-Дону. Она завоевала этот титул, победив на конкурсе "Мисс бабушка Вселенной - 2009". Лучшие дедушки тоже живут в России. Это мы и без разных конкурсов знаем.

Памятные даты

Ровно 136 лет назад в Нью-Йорке состоялось официальное открытие Статуи Свободы. Медная статуя богини Свободы была подарена Францией в честь столетней годовщины независимости США и в знак дружбы между двумя государствами. Статую привезли в Нью-Йорк 17 июня 1886 года на борту французского парохода "Изери". Она была разделена на 350 частей, упакованных в 214 ящиков. В течение последующих четырех месяцев ее собирали и монтировали на гранитный пьедестал перед зданием суда на территории форта Вуд.
28 октября 1571 года, через два года после смерти своей второй жены Марии Черкасской, 41-летний царь Иван Грозный в Троицком соборе Александровской слободы (сейчас райцентр Владимирской области) обвенчался с 19-летней дочерью коломенского дворянина Марфой Васильевной Собакиной. Вечером того же дня новобрачная слегла и 13 ноября скончалась. Похоронили ее с царскими почестями в Вознесенском женском монастыре Московского Кремля. Смерть молодой царицы Грозный приписал "злой порче", наведенной завистниками.

Кто родился

28 октября свой 67-й день рождения отмечает американский предприниматель, миллиардер, сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс. Сегодня он является одним из самых богатых людей мира. Также он известен своей общественной и благотворительной деятельностью.
В этот день 59 лет исполняется известному итальянскому певцу и композитору Эросу Рамазотти. Он выпустил больше ста миллионов экземпляров пластинок. Мировая популярность пришла к артисту в 1990-х годах - сразу после того, как артист начал выступать в дуэтах с мировыми звездами: Тиной Тернер, Джо Коккером, Адриано Челентано, Карлосом Сантаной и другими.
Свой 55-й день рождения отмечает американская киноактриса, продюсер, лауреат премии "Оскар" Джулия Робертс. Обладательница многих кинонаград, в 2010 году она в двенадцатый раз возглавила список "самых красивых людей планеты" по версии журнала People. Помимо актерской карьеры сегодня Джулия Робертс активно занимается благотворительной деятельностью, а также является владелицей кинокомпании Om Red Films. Среди ее работ наиболее известны роли в картинах: "Сбежавшая невеста", "Одиннадцать друзей Оушена", "Близость", "Красотка".
 
Праздники и памятные даты
 
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