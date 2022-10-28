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Изменят ли США курс в отношениях с Россией в случае победы республиканцев - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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Изменят ли США курс в отношениях с Россией в случае победы республиканцев
Изменят ли США курс в отношениях с Россией в случае победы республиканцев - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Изменят ли США курс в отношениях с Россией в случае победы республиканцев
Победа Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США может скорректировать политику Вашингтона по Украине, однако фундаментальная цель... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-28T03:36
2022-10-27T13:09
сша
российская федерация (россия, рф)
в мире
политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Победа Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США может скорректировать политику Вашингтона по Украине, однако фундаментальная цель разрушения России останется неизменной. Такое мнение высказал замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.Названа самая большая стратегическая ошибка США в отношении РФ и Китая &gt;&gt;"(Результаты выборов в США) могут повлиять, но не фундаментально. И республиканцы, и демократы ни при каких обстоятельствах не превратятся в пророссийскую силу", – сказал сенатор на пресс-конференции в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".Климов пояснил, что существует разница между демократами и республиканцами в плане методов сохранения гегемонии США. Первые считают, что этой цели можно добиться определенной политикой на территории бывшего СССР и всей Европы. Вторые полагают, что "украинский театр военных действий" себя не оправдал, и дальше пытаться нанести удар по России с помощью Украины нет смысла, поскольку это "убыточно для США и несет высокие риски развязывания новой мировой войны".Промежуточные выборы в США состоятся 8 ноября 2022 года. Голосование пройдет во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США. По оценкам социологов и политических экспертов, Демократическая партия потерпит на них поражение из-за неудовлетворенности большинства американцев работой администрации президента Байдена.
https://crimea.ria.ru/20221026/ssha-ispolzuyut-ukrainu-kak-taran-protiv-rossii--putin-1125095903.html
https://crimea.ria.ru/20221025/ekspert-nazval-zhestom-otchayaniya-pismo-kongressmenov-baydenu-po-ukraine-1125075714.html
сша
российская федерация (россия, рф)
украина
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сша, российская федерация (россия, рф), в мире, политика, украина
Изменят ли США курс в отношениях с Россией в случае победы республиканцев

Климов: в случае победы республиканцев курс США по России фундаментально не изменится

03:36 28.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Конгресса США
Здание Конгресса США - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Победа Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США может скорректировать политику Вашингтона по Украине, однако фундаментальная цель разрушения России останется неизменной. Такое мнение высказал замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Названа самая большая стратегическая ошибка США в отношении РФ и Китая >>
"(Результаты выборов в США) могут повлиять, но не фундаментально. И республиканцы, и демократы ни при каких обстоятельствах не превратятся в пророссийскую силу", – сказал сенатор на пресс-конференции в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 15:07
США используют Украину как таран против России – Путин
Климов пояснил, что существует разница между демократами и республиканцами в плане методов сохранения гегемонии США. Первые считают, что этой цели можно добиться определенной политикой на территории бывшего СССР и всей Европы. Вторые полагают, что "украинский театр военных действий" себя не оправдал, и дальше пытаться нанести удар по России с помощью Украины нет смысла, поскольку это "убыточно для США и несет высокие риски развязывания новой мировой войны".
"Если победят республиканцы и получат большинство в обеих палатах Конгресса, конечно, Байдену будет непросто проводить решения в интересах его окружения и вашингтонской закулисной элиты. В этом отношении могут быть нюансы. Но полагать, что после этого можно расслабиться и почивать на лаврах, я бы не стал", - заключил замглавы профильного комитета Совфеда.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 19:37
Эксперт назвал жестом отчаяния письмо конгрессменов Байдену по Украине
Промежуточные выборы в США состоятся 8 ноября 2022 года. Голосование пройдет во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США. По оценкам социологов и политических экспертов, Демократическая партия потерпит на них поражение из-за неудовлетворенности большинства американцев работой администрации президента Байдена.
 
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Заголовок открываемого материала
03:36Изменят ли США курс в отношениях с Россией в случае победы республиканцев
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