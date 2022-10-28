https://crimea.ria.ru/20221028/izmenyat-li-ssha-kurs-v-otnosheniyakh-s-rossiey-v-sluchae-pobedy-respublikantsev-1125111276.html

Изменят ли США курс в отношениях с Россией в случае победы республиканцев

Изменят ли США курс в отношениях с Россией в случае победы республиканцев - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Изменят ли США курс в отношениях с Россией в случае победы республиканцев

Победа Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США может скорректировать политику Вашингтона по Украине, однако фундаментальная цель... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-28T03:36

2022-10-28T03:36

2022-10-27T13:09

сша

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политика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Победа Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США может скорректировать политику Вашингтона по Украине, однако фундаментальная цель разрушения России останется неизменной. Такое мнение высказал замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.Названа самая большая стратегическая ошибка США в отношении РФ и Китая >>"(Результаты выборов в США) могут повлиять, но не фундаментально. И республиканцы, и демократы ни при каких обстоятельствах не превратятся в пророссийскую силу", – сказал сенатор на пресс-конференции в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".Климов пояснил, что существует разница между демократами и республиканцами в плане методов сохранения гегемонии США. Первые считают, что этой цели можно добиться определенной политикой на территории бывшего СССР и всей Европы. Вторые полагают, что "украинский театр военных действий" себя не оправдал, и дальше пытаться нанести удар по России с помощью Украины нет смысла, поскольку это "убыточно для США и несет высокие риски развязывания новой мировой войны".Промежуточные выборы в США состоятся 8 ноября 2022 года. Голосование пройдет во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США. По оценкам социологов и политических экспертов, Демократическая партия потерпит на них поражение из-за неудовлетворенности большинства американцев работой администрации президента Байдена.

https://crimea.ria.ru/20221026/ssha-ispolzuyut-ukrainu-kak-taran-protiv-rossii--putin-1125095903.html

https://crimea.ria.ru/20221025/ekspert-nazval-zhestom-otchayaniya-pismo-kongressmenov-baydenu-po-ukraine-1125075714.html

сша

российская федерация (россия, рф)

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, российская федерация (россия, рф), в мире, политика, украина