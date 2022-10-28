https://crimea.ria.ru/20221028/chernomorskiy-flot-usilit-mery-borby-s-diversantami-v-krymu-1125141333.html

Черноморский флот усилит меры борьбы с диверсантами в Крыму

Черноморский флот усилит меры борьбы с диверсантами в Крыму - РИА Новости Крым, 28.10.2022

Черноморский флот усилит меры борьбы с диверсантами в Крыму

Черноморский флот России усилит меры противодействия диверсантам на Крымском полуострове. Такое решение было принято на заседании Военного совета ЧФ РФ,... РИА Новости Крым, 28.10.2022

2022-10-28T15:32

2022-10-28T15:32

2022-10-28T15:32

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Черноморский флот России усилит меры противодействия диверсантам на Крымском полуострове. Такое решение было принято на заседании Военного совета ЧФ РФ, передает пресс-служба флота."Военным советом флота приняты решения по усилению мер противодействия диверсионным силам и средствам в регионе, совершенствованию системы информирования местных органов исполнительной власти о проведении антитеррористических мероприятий", - говорится в сообщении.В заседании приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, командующий ЧФ РФ вице-адмирал Виктор Соколов и другие представители органов власти.Как сообщалось, накануне беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе, в результате чего загорелся один из трансформаторов. Он находился на профилактике и не работал. Пожар быстро потушили, на работе электростанции и электроснабжение полуострова инцидент не отразился, однако власти заявили о намерении усилить меры безопасности на объектах критической инфраструктуры.

https://crimea.ria.ru/20221027/gubernator-sevastopolya-rasskazal-ob-atake-bespilotnika-na-tes-1125114058.html

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чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, крым, севастополь