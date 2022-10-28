https://crimea.ria.ru/20221028/chernomorskiy-flot-usilit-mery-borby-s-diversantami-v-krymu-1125141333.html
Черноморский флот усилит меры борьбы с диверсантами в Крыму
Черноморский флот усилит меры борьбы с диверсантами в Крыму - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Черноморский флот усилит меры борьбы с диверсантами в Крыму
Черноморский флот России усилит меры противодействия диверсантам на Крымском полуострове. Такое решение было принято на заседании Военного совета ЧФ РФ,... РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T15:32
2022-10-28T15:32
2022-10-28T15:32
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
крым
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/18/1122134109_0:31:968:576_1920x0_80_0_0_560864bd5527309ed0ce147383eb0c83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Черноморский флот России усилит меры противодействия диверсантам на Крымском полуострове. Такое решение было принято на заседании Военного совета ЧФ РФ, передает пресс-служба флота."Военным советом флота приняты решения по усилению мер противодействия диверсионным силам и средствам в регионе, совершенствованию системы информирования местных органов исполнительной власти о проведении антитеррористических мероприятий", - говорится в сообщении.В заседании приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, командующий ЧФ РФ вице-адмирал Виктор Соколов и другие представители органов власти.Как сообщалось, накануне беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе, в результате чего загорелся один из трансформаторов. Он находился на профилактике и не работал. Пожар быстро потушили, на работе электростанции и электроснабжение полуострова инцидент не отразился, однако власти заявили о намерении усилить меры безопасности на объектах критической инфраструктуры.
https://crimea.ria.ru/20221027/gubernator-sevastopolya-rasskazal-ob-atake-bespilotnika-na-tes-1125114058.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/18/1122134109_48:0:855:605_1920x0_80_0_0_f76c24ffbab38bb118e0dcaa4710f513.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, крым, севастополь
Черноморский флот усилит меры борьбы с диверсантами в Крыму
Черноморский флот усилит меры противодействия диверсантам в Крыму