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Черноморский флот усилит меры борьбы с диверсантами в Крыму - РИА Новости Крым, 28.10.2022
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Черноморский флот усилит меры борьбы с диверсантами в Крыму
Черноморский флот усилит меры борьбы с диверсантами в Крыму - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Черноморский флот усилит меры борьбы с диверсантами в Крыму
Черноморский флот России усилит меры противодействия диверсантам на Крымском полуострове. Такое решение было принято на заседании Военного совета ЧФ РФ,... РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T15:32
2022-10-28T15:32
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Черноморский флот России усилит меры противодействия диверсантам на Крымском полуострове. Такое решение было принято на заседании Военного совета ЧФ РФ, передает пресс-служба флота."Военным советом флота приняты решения по усилению мер противодействия диверсионным силам и средствам в регионе, совершенствованию системы информирования местных органов исполнительной власти о проведении антитеррористических мероприятий", - говорится в сообщении.В заседании приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, командующий ЧФ РФ вице-адмирал Виктор Соколов и другие представители органов власти.Как сообщалось, накануне беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе, в результате чего загорелся один из трансформаторов. Он находился на профилактике и не работал. Пожар быстро потушили, на работе электростанции и электроснабжение полуострова инцидент не отразился, однако власти заявили о намерении усилить меры безопасности на объектах критической инфраструктуры.
https://crimea.ria.ru/20221027/gubernator-sevastopolya-rasskazal-ob-atake-bespilotnika-na-tes-1125114058.html
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чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, крым, севастополь
Черноморский флот усилит меры борьбы с диверсантами в Крыму

Черноморский флот усилит меры противодействия диверсантам в Крыму

15:32 28.10.2022
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФНа Черноморском флоте проводят тактико-специальные учения по борьбе с подводными диверсантами
На Черноморском флоте проводят тактико-специальные учения по борьбе с подводными диверсантами
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Черноморский флот России усилит меры противодействия диверсантам на Крымском полуострове. Такое решение было принято на заседании Военного совета ЧФ РФ, передает пресс-служба флота.
"Военным советом флота приняты решения по усилению мер противодействия диверсионным силам и средствам в регионе, совершенствованию системы информирования местных органов исполнительной власти о проведении антитеррористических мероприятий", - говорится в сообщении.
В заседании приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, командующий ЧФ РФ вице-адмирал Виктор Соколов и другие представители органов власти.
Как сообщалось, накануне беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе, в результате чего загорелся один из трансформаторов. Он находился на профилактике и не работал. Пожар быстро потушили, на работе электростанции и электроснабжение полуострова инцидент не отразился, однако власти заявили о намерении усилить меры безопасности на объектах критической инфраструктуры.
Балаклавская ТЭС - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 16:14
Губернатор Севастополя рассказал об атаке беспилотника на ТЭС
 
ЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и СевастополяКрымСевастополь
 
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