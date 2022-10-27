https://crimea.ria.ru/20221027/rnkb-vydal-20-mln-rubley-lgotnykh-kreditov-na-gazifikatsiyu-domov-v-krymu-1125108830.html

РНКБ выдал 20 млн рублей льготных кредитов на газификацию домов в Крыму

РНКБ выдал 20 млн рублей льготных кредитов на газификацию домов в Крыму - РИА Новости Крым, 27.10.2022

РНКБ выдал 20 млн рублей льготных кредитов на газификацию домов в Крыму

РНКБ Банк (ПАО) выдал порядка 170 кредитов по льготной ставке на общую сумму свыше 20 миллионов рублей в рамках госпрограммы "Газификация населенных пунктов... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T12:15

2022-10-27T12:15

2022-10-27T12:15

рнкб (пао)

экономика

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) выдал порядка 170 кредитов по льготной ставке на общую сумму свыше 20 миллионов рублей в рамках госпрограммы "Газификация населенных пунктов Республики Крым", запущенной летом 2022 года, сообщает банк.Воспользоваться господдержкой и оформить льготный кредит на газификацию могут граждане РФ – собственники домовладений на территории Республики Крым, которым необходимы средства на газификацию этого домовладения.С момента запуска государственной программы "Газификация населенных пунктов Республики Крым" летом 2022 года банк РНКБ выдал порядка 170 кредитов по ставке 3% на общую сумму свыше 20 млн рублей. Чаще всего такие кредиты оформляют жители Симферополя и Симферопольского района, Белогорска и Белогорского района, а также пгт Нижнегорский и Нижнегорского района.РНКБ выдал кредит на 1,5 млрд рублей крупнейшему химзаводу Крыма >>Воспользоваться господдержкой и оформить кредит на газификацию по льготной ставке 3% могут граждане Российской Федерации, которые являются собственниками домовладения, находящегося на территории Республики Крым и которым необходимы денежные средства на газификацию этого домовладения.В банке напомнили, что оформить потребкредит с господдержкой можно также по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". Ей могут воспользоваться заемщики, зарегистрированные на сельских территориях, для получения средств на ремонт своих домов, приобретение и монтаж оборудования централизованного или автономного электроснабжения, водоснабжения (включая оплату услуг бурения скважин), водоотведения, отопления, газоснабжения (в газифицированных районах) .

https://crimea.ria.ru/20221014/rnkb-s-nachala-goda-vydal-kredity-agrariyam-po-gosprogramme-na-2-mlrd-rub-1124880546.html

https://crimea.ria.ru/20221018/klienty-rnkb-mogut-uvelichit-lgotnyy-period-kreditnoy-karty-do-115-dney-1124963337.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), экономика, крым