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РНКБ выдал 20 млн рублей льготных кредитов на газификацию домов в Крыму - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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РНКБ выдал 20 млн рублей льготных кредитов на газификацию домов в Крыму
РНКБ выдал 20 млн рублей льготных кредитов на газификацию домов в Крыму - РИА Новости Крым, 27.10.2022
РНКБ выдал 20 млн рублей льготных кредитов на газификацию домов в Крыму
РНКБ Банк (ПАО) выдал порядка 170 кредитов по льготной ставке на общую сумму свыше 20 миллионов рублей в рамках госпрограммы "Газификация населенных пунктов... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T12:15
2022-10-27T12:15
рнкб (пао)
экономика
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) выдал порядка 170 кредитов по льготной ставке на общую сумму свыше 20 миллионов рублей в рамках госпрограммы "Газификация населенных пунктов Республики Крым", запущенной летом 2022 года, сообщает банк.Воспользоваться господдержкой и оформить льготный кредит на газификацию могут граждане РФ – собственники домовладений на территории Республики Крым, которым необходимы средства на газификацию этого домовладения.С момента запуска государственной программы "Газификация населенных пунктов Республики Крым" летом 2022 года банк РНКБ выдал порядка 170 кредитов по ставке 3% на общую сумму свыше 20 млн рублей. Чаще всего такие кредиты оформляют жители Симферополя и Симферопольского района, Белогорска и Белогорского района, а также пгт Нижнегорский и Нижнегорского района.РНКБ выдал кредит на 1,5 млрд рублей крупнейшему химзаводу Крыма &gt;&gt;Воспользоваться господдержкой и оформить кредит на газификацию по льготной ставке 3% могут граждане Российской Федерации, которые являются собственниками домовладения, находящегося на территории Республики Крым и которым необходимы денежные средства на газификацию этого домовладения.В банке напомнили, что оформить потребкредит с господдержкой можно также по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". Ей могут воспользоваться заемщики, зарегистрированные на сельских территориях, для получения средств на ремонт своих домов, приобретение и монтаж оборудования централизованного или автономного электроснабжения, водоснабжения (включая оплату услуг бурения скважин), водоотведения, отопления, газоснабжения (в газифицированных районах) .
https://crimea.ria.ru/20221014/rnkb-s-nachala-goda-vydal-kredity-agrariyam-po-gosprogramme-na-2-mlrd-rub-1124880546.html
https://crimea.ria.ru/20221018/klienty-rnkb-mogut-uvelichit-lgotnyy-period-kreditnoy-karty-do-115-dney-1124963337.html
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рнкб (пао), экономика, крым

РНКБ выдал 20 млн рублей льготных кредитов на газификацию домов в Крыму

12:15 27.10.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГазорегуляторный пункт в одном из СНТ в Тульской области
Газорегуляторный пункт в одном из СНТ в Тульской области - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) выдал порядка 170 кредитов по льготной ставке на общую сумму свыше 20 миллионов рублей в рамках госпрограммы "Газификация населенных пунктов Республики Крым", запущенной летом 2022 года, сообщает банк.
Воспользоваться господдержкой и оформить льготный кредит на газификацию могут граждане РФ – собственники домовладений на территории Республики Крым, которым необходимы средства на газификацию этого домовладения.
Трактор вспахивает поле - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 12:26
РНКБ с начала года выдал кредиты аграриям по госпрограмме на 2 млрд руб.
С момента запуска государственной программы "Газификация населенных пунктов Республики Крым" летом 2022 года банк РНКБ выдал порядка 170 кредитов по ставке 3% на общую сумму свыше 20 млн рублей. Чаще всего такие кредиты оформляют жители Симферополя и Симферопольского района, Белогорска и Белогорского района, а также пгт Нижнегорский и Нижнегорского района.
РНКБ выдал кредит на 1,5 млрд рублей крупнейшему химзаводу Крыма >>
Воспользоваться господдержкой и оформить кредит на газификацию по льготной ставке 3% могут граждане Российской Федерации, которые являются собственниками домовладения, находящегося на территории Республики Крым и которым необходимы денежные средства на газификацию этого домовладения.
РНКБ - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 18:02
Клиенты РНКБ могут увеличить льготный период кредитной карты до 115 дней
В банке напомнили, что оформить потребкредит с господдержкой можно также по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". Ей могут воспользоваться заемщики, зарегистрированные на сельских территориях, для получения средств на ремонт своих домов, приобретение и монтаж оборудования централизованного или автономного электроснабжения, водоснабжения (включая оплату услуг бурения скважин), водоотведения, отопления, газоснабжения (в газифицированных районах) .
 
РНКБ (ПАО)ЭкономикаКрым
 
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