Рейтинг@Mail.ru
РНКБ выдал кредит на 1,5 млрд рублей крупнейшему химзаводу Крыма - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220819/rnkb-vydal-kredit-na-15-mlrd-rubley-krupneyshemu-khimzavodu-kryma-1124218704.html
РНКБ выдал кредит на 1,5 млрд рублей крупнейшему химзаводу Крыма
РНКБ выдал кредит на 1,5 млрд рублей крупнейшему химзаводу Крыма - РИА Новости Крым, 19.08.2022
РНКБ выдал кредит на 1,5 млрд рублей крупнейшему химзаводу Крыма
РНКБ Банк (ПАО) открыл возобновляемую кредитную линию для АО "Крымский содовый завод" в размере 1,5 миллиарда рублей на пополнение оборотных средств, сообщает... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T12:13
2022-08-19T12:13
рнкб (пао)
крым
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111575/40/1115754069_129:0:3770:2048_1920x0_80_0_0_3d4cab577578a579e523e2e40a1bed29.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) открыл возобновляемую кредитную линию для АО "Крымский содовый завод" в размере 1,5 миллиарда рублей на пополнение оборотных средств, сообщает банк.Кредит выдан в рамках госпрограммы льготного кредитования системообразующих предприятий в соответствии с постановлением правительства РФ №393 от 17 марта 2022 года."Крымский содовый завод" работает на рынке 48 лет и является системообразующим предприятием в Красноперекопске. Мы надеемся, что финансирование компании будет способствовать ее развитию, а также развитию промышленности в регионе в целом", - отметил вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий."Крымский содовый завод" производит и экспортирует кальцинированную соду марок "А" и "Б", а также пищевую соль и пищевую соду.
https://crimea.ria.ru/20220616/rnkb-profinansiruet-krymskuyu-energetiku-na-664-mlrd-rubley-1123557636.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111575/40/1115754069_631:0:3362:2048_1920x0_80_0_0_9a43f09a745b707877ec3529f8506c05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рнкб (пао), крым, экономика

РНКБ выдал кредит на 1,5 млрд рублей крупнейшему химзаводу Крыма

12:13 19.08.2022
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкКрымский содовый завод
Крымский содовый завод - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) открыл возобновляемую кредитную линию для АО "Крымский содовый завод" в размере 1,5 миллиарда рублей на пополнение оборотных средств, сообщает банк.
Кредит выдан в рамках госпрограммы льготного кредитования системообразующих предприятий в соответствии с постановлением правительства РФ №393 от 17 марта 2022 года.
"Крымский содовый завод" работает на рынке 48 лет и является системообразующим предприятием в Красноперекопске. Мы надеемся, что финансирование компании будет способствовать ее развитию, а также развитию промышленности в регионе в целом", - отметил вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.
"Крымский содовый завод" производит и экспортирует кальцинированную соду марок "А" и "Б", а также пищевую соль и пищевую соду.
Линии электропередач в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 13:25
КрымТЭЦ при помощи РНКБ модернизирует две крупных электростанции в Крыму
 
РНКБ (ПАО)КрымЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Помогут ли приюты решить проблемы бездомных животных?
12:59Больше ферм, коров и садов: итоги сельскохозяйственной переписи в Крыму
12:46Крымчанина отправили в колонию за участие в крымско-татарском нацбате
12:39Вице-адмирал Соколов подтвердил свое назначение врио командующего ЧФ
12:38Госдеп боится признавать Россию "спонсором терроризма" - СМИ
12:14В Крыму предупреждают о повышении уровня воды в реках
12:13РНКБ выдал кредит на 1,5 млрд рублей крупнейшему химзаводу Крыма
12:02Что такое хранилище ядерных отходов и чем грозит его повреждение
11:36В Севастополе задолженность по госконтрактам превысила 138 млн рублей
11:27"Перехватить все нереально" - Рогов об усилении защиты ЗАЭС
11:07Итоги встречи Эрдогана и Зеленского – оценка политолога
10:53Запад балансирует на грани – Патрушев
10:22Пособника СБУ с российским гражданством задержали в Краснодаре – ФСБ
10:19Над Черным морем возможны смерчи
10:07Счет на сотни: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
09:49Разбой в Ялте: пьяный подросток с товарищем напали на мужчину
09:44Вашингтон жертвует Европой ради мирового господства - Володин
09:33В Севастополе катер ЧФ получил имя погибшего на Украине замкома
09:29Часть Крыма осталась без воды
09:10Защиту Запорожской АЭС усилили из-за возможной провокации Украины
Лента новостейМолния