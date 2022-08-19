https://crimea.ria.ru/20220819/rnkb-vydal-kredit-na-15-mlrd-rubley-krupneyshemu-khimzavodu-kryma-1124218704.html
РНКБ выдал кредит на 1,5 млрд рублей крупнейшему химзаводу Крыма
РНКБ выдал кредит на 1,5 млрд рублей крупнейшему химзаводу Крыма - РИА Новости Крым, 19.08.2022
РНКБ выдал кредит на 1,5 млрд рублей крупнейшему химзаводу Крыма
РНКБ Банк (ПАО) открыл возобновляемую кредитную линию для АО "Крымский содовый завод" в размере 1,5 миллиарда рублей на пополнение оборотных средств, сообщает... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T12:13
2022-08-19T12:13
2022-08-19T12:13
рнкб (пао)
крым
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) открыл возобновляемую кредитную линию для АО "Крымский содовый завод" в размере 1,5 миллиарда рублей на пополнение оборотных средств, сообщает банк.Кредит выдан в рамках госпрограммы льготного кредитования системообразующих предприятий в соответствии с постановлением правительства РФ №393 от 17 марта 2022 года."Крымский содовый завод" работает на рынке 48 лет и является системообразующим предприятием в Красноперекопске. Мы надеемся, что финансирование компании будет способствовать ее развитию, а также развитию промышленности в регионе в целом", - отметил вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий."Крымский содовый завод" производит и экспортирует кальцинированную соду марок "А" и "Б", а также пищевую соль и пищевую соду.
https://crimea.ria.ru/20220616/rnkb-profinansiruet-krymskuyu-energetiku-na-664-mlrd-rubley-1123557636.html
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рнкб (пао), крым, экономика
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) открыл возобновляемую кредитную линию для АО "Крымский содовый завод" в размере 1,5 миллиарда рублей на пополнение оборотных средств, сообщает банк.
Кредит выдан в рамках госпрограммы льготного кредитования системообразующих предприятий в соответствии с постановлением правительства РФ №393 от 17 марта 2022 года.
"Крымский содовый завод" работает на рынке 48 лет и является системообразующим предприятием в Красноперекопске. Мы надеемся, что финансирование компании будет способствовать ее развитию, а также развитию промышленности в регионе в целом", - отметил вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.
"Крымский содовый завод" производит и экспортирует кальцинированную соду марок "А" и "Б", а также пищевую соль и пищевую соду.