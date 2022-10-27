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Покинувшие РФ после начала СВО могут быть признаны иноагентами – сенатор - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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Покинувшие РФ после начала СВО могут быть признаны иноагентами – сенатор
Покинувшие РФ после начала СВО могут быть признаны иноагентами – сенатор - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Покинувшие РФ после начала СВО могут быть признаны иноагентами – сенатор
Граждане России, выехавшие из страны после начала специальной военной операции и частичной мобилизации, в некоторых случаях могут быть признаны иноагентами,... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T13:07
2022-10-27T13:07
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Граждане России, выехавшие из страны после начала специальной военной операции и частичной мобилизации, в некоторых случаях могут быть признаны иноагентами, заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов."Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит, он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием и совершил политический акт. Может ли он быть фигурантом этого закона (об иноагентах – ред.)? Запросто", - сказал сенатор на пресс-конференции в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".При этом он отметил, что решение о включении в реестр иноагентов принимает Минюст на основании целого ряда параметров. Однако, по его словам, если уехавший из России тот или иной гражданин окажется в этом списке, "пусть потом не обижается".Климов также выразил мнение, что таким людям "нельзя доверять никакую работу" в сфере госвласти, в государственных вузах или школах.В то же время сенатор отметил, что в каждом случае нужно разбираться индивидуально, поскольку есть те, что планировал выехать из России еще до начала спецоперации, например на лечение."Некоторое количество людей, которые труханули и решили где-нибудь что-нибудь переждать… Конечно, эта гражданская позиция заслуживает общественного реагирования. Конституция позволила им покинуть нашу страну, но полагать, что, если они вернутся к нам домой и все их будут с цветами встречать, – это их большое заблуждение", – добавил Климов.
https://crimea.ria.ru/20221027/vekhala-kak-izrailtyanka-sobchak-nakhoditsya-v-litve-1125107503.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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специальная военная операция рф на украине
Покинувшие РФ после начала СВО могут быть признаны иноагентами – сенатор

Климов: россияне, покинувшие РФ после начала СВО, могут попасть под закон об иноагентах

13:07 27.10.2022
 
© Фото: pixabay.comЧемодан в аэропорту
Чемодан в аэропорту
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Граждане России, выехавшие из страны после начала специальной военной операции и частичной мобилизации, в некоторых случаях могут быть признаны иноагентами, заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов.
"Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит, он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием и совершил политический акт. Может ли он быть фигурантом этого закона (об иноагентах – ред.)? Запросто", - сказал сенатор на пресс-конференции в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
При этом он отметил, что решение о включении в реестр иноагентов принимает Минюст на основании целого ряда параметров. Однако, по его словам, если уехавший из России тот или иной гражданин окажется в этом списке, "пусть потом не обижается".
Климов также выразил мнение, что таким людям "нельзя доверять никакую работу" в сфере госвласти, в государственных вузах или школах.
В то же время сенатор отметил, что в каждом случае нужно разбираться индивидуально, поскольку есть те, что планировал выехать из России еще до начала спецоперации, например на лечение.
"Некоторое количество людей, которые труханули и решили где-нибудь что-нибудь переждать… Конечно, эта гражданская позиция заслуживает общественного реагирования. Конституция позволила им покинуть нашу страну, но полагать, что, если они вернутся к нам домой и все их будут с цветами встречать, – это их большое заблуждение", – добавил Климов.
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