https://crimea.ria.ru/20221027/kolbasa-s-antibiotikom-v-krymu-oshtrafovali-proizvoditelya-1125110939.html

Колбаса с антибиотиком: в Крыму оштрафовали производителя

Колбаса с антибиотиком: в Крыму оштрафовали производителя - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Колбаса с антибиотиком: в Крыму оштрафовали производителя

Крымское предприятие оштрафовано на 350 тысяч рублей за продажу колбасных изделий с антибиотиками, сообщает Южное межрегиональное управление Россельхознадзора. РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T13:01

2022-10-27T13:01

2022-10-27T13:01

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Крымское предприятие оштрафовано на 350 тысяч рублей за продажу колбасных изделий с антибиотиками, сообщает Южное межрегиональное управление Россельхознадзора.В сентябре прошлого года в колбасе в недопустимом количестве был выявлен ветеринарный лекарственный препарат энрофлоксацин, что делает продукцию опасной для жизни и здоровья потребителей.После этого Россельхознадзор оштрафовал производителя на 350 тысяч рублей, однако компания с этим не согласилась и обратилась в суд:"Решением Арбитражного суда РК обществу отказано в удовлетворении требований по отмене постановления управления. В решении суд подчеркнул, что выявление в продукции остатков лекарственных средств носит систематический характер, ввиду того, что ранее Общество уже привлекалось к ответственности за аналогичные правонарушения" , - уточняется в сообщении Россельхознадзора.На сегодняшний день судебные разбирательства с производителем продолжаются.

https://crimea.ria.ru/20220717/bez-uma-ot-kolbasy-uchenye-nazvali-produkty-vyzyvayuschie-dementsiyu-1123873572.html

https://crimea.ria.ru/20220904/dietolog-nazvala-samye-opasnye-sorta-kolbasy-1124365820.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, закон и право