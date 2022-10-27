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Для новых регионов РФ зарезервированы деньги на пенсии и пособия - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
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Для новых регионов РФ зарезервированы деньги на пенсии и пособия
Для новых регионов РФ зарезервированы деньги на пенсии и пособия - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Для новых регионов РФ зарезервированы деньги на пенсии и пособия
В федеральном бюджете России зарезервированы средства на выплату пенсий и социальных пособий жителям новых регионов страны. Об этом завил замминистра труда и... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T15:21
2022-10-27T15:21
новая жизнь на освобожденных территориях
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В федеральном бюджете России зарезервированы средства на выплату пенсий и социальных пособий жителям новых регионов страны. Об этом завил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.Референдумы в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР прошли 23-27 сентября, на них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
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российская федерация (россия, рф), экономика, общество, соцзащита
Для новых регионов РФ зарезервированы деньги на пенсии и пособия

Минтруд: в бюджете предусмотрены деньги на пенсии и пособия для жителей новых регионов РФ

15:21 27.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В федеральном бюджете России зарезервированы средства на выплату пенсий и социальных пособий жителям новых регионов страны. Об этом завил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.
"В федеральном бюджете зарезервированы все необходимые средства для того, чтобы обеспечить выплаты всех социальных пособий и пенсий на новых территориях. Ресурсы есть", - цитирует Пудова РИА Новости.
Эвакуированные жители Херсона в Джанкое - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 07:04
Как херсонцам в Крыму оформить жилищный сертификат и выплату в 100 тысяч
Референдумы в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР прошли 23-27 сентября, на них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
 
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