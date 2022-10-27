https://crimea.ria.ru/20221027/dlya-novykh-regionov-rf-zarezervirovany-dengi-na-pensii-i-posobiya-1125113241.html

Для новых регионов РФ зарезервированы деньги на пенсии и пособия

Для новых регионов РФ зарезервированы деньги на пенсии и пособия - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Для новых регионов РФ зарезервированы деньги на пенсии и пособия

В федеральном бюджете России зарезервированы средства на выплату пенсий и социальных пособий жителям новых регионов страны. Об этом завил замминистра труда и... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T15:21

2022-10-27T15:21

2022-10-27T15:21

новая жизнь на освобожденных территориях

российская федерация (россия, рф)

экономика

общество

соцзащита

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374344_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f5902e16ff33845f029d3f9ddf9a16fc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В федеральном бюджете России зарезервированы средства на выплату пенсий и социальных пособий жителям новых регионов страны. Об этом завил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.Референдумы в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР прошли 23-27 сентября, на них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.

https://crimea.ria.ru/20221025/kak-khersontsam-v-krymu-oformit-zhilischnyy-sertifikat-i-vyplatu-v-100-tysyach-1125061702.html

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), экономика, общество, соцзащита