https://crimea.ria.ru/20221027/derzhite-sebya-v-rukakh-kak-snizit-risk-insulta-v-nyneshnikh-realiyakh-1124991499.html

Держите себя в руках. Как снизить риск инсульта в нынешних реалиях?

Держите себя в руках. Как снизить риск инсульта в нынешних реалиях? - РИА Новости Крым, 24.10.2022

Держите себя в руках. Как снизить риск инсульта в нынешних реалиях?

27 октября, 11.00. Эксперты Лариса Корсунская, Анна Дворниченко, Андрей Убейконь, Валерий Касьянов - о стрессах, инсультах и их профилактике.

2022-10-27T11:00

2022-10-27T11:00

2022-10-24T17:57

пресс-центр

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Как изменилась статистика по инсультам за ковидный период и последний год? Какие причины приводят к ухудшению здоровья? При каких симптомах следует обращаться к врачам? Насколько тесно взаимосвязаны нервозность, стрессы и инсульты? Какие уникальные операции помогают спасти жизнь пациентов? Как диспансеризация способствует выявлению заболевания на ранних стадиях и предотвратить трагедию?Участники:— главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Республики Крым Лариса КОРСУНСКАЯ;— главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Республики Крым Анна ДВОРНИЧЕНКО;— заведующий Региональным сосудистым центром для больных с острым нарушением мозгового кровообращения ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко" Валерий КАСЬЯНОВ;—– доцент кафедры психиатрии, психологии, наркологии, психотерапии с курсом общей и медицинской психологии Института "Медицинская академия" КФУ им. Вернадского Андрей УБЕЙКОНЬ.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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