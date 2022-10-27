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Держите себя в руках. Как снизить риск инсульта в нынешних реалиях? - РИА Новости Крым, 24.10.2022
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Держите себя в руках. Как снизить риск инсульта в нынешних реалиях?
Держите себя в руках. Как снизить риск инсульта в нынешних реалиях? - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Держите себя в руках. Как снизить риск инсульта в нынешних реалиях?
27 октября, 11.00. Эксперты Лариса Корсунская, Анна Дворниченко, Андрей Убейконь, Валерий Касьянов - о стрессах, инсультах и их профилактике.
2022-10-27T11:00
2022-10-24T17:57
пресс-центр
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Как изменилась статистика по инсультам за ковидный период и последний год? Какие причины приводят к ухудшению здоровья? При каких симптомах следует обращаться к врачам? Насколько тесно взаимосвязаны нервозность, стрессы и инсульты? Какие уникальные операции помогают спасти жизнь пациентов? Как диспансеризация способствует выявлению заболевания на ранних стадиях и предотвратить трагедию?Участники:— главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Республики Крым Лариса КОРСУНСКАЯ;— главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Республики Крым Анна ДВОРНИЧЕНКО;— заведующий Региональным сосудистым центром для больных с острым нарушением мозгового кровообращения ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко" Валерий КАСЬЯНОВ;—– доцент кафедры психиатрии, психологии, наркологии, психотерапии с курсом общей и медицинской психологии Института "Медицинская академия" КФУ им. Вернадского Андрей УБЕЙКОНЬ.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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РИА Новости Крым
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пресс-центр
Держите себя в руках. Как снизить риск инсульта в нынешних реалиях?

Пресс-конференция "Держите себя в руках. Как снизить риск инсульта в нынешних реалиях? "

11:00 27.10.2022
 
© Foto PixabayГрустный человек
Грустный человек - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Foto Pixabay
Читать в
27 октября, 11.00. Эксперты Лариса Корсунская, Анна Дворниченко, Андрей Убейконь, Валерий Касьянов - о стрессах, инсультах и их профилактике.
"Меньше нервничайте. Все болезни от стресса", - такую фразу можно услышать от любого врача. Но придерживаться этой рекомендации с каждым днем становится трудней: геополитическая нестабильность, мобилизация, угрозы со стороны Украины вернуть Крым заставляют население находиться в постоянном нервном тонусе и могут привести, в том числе, к инсультам. Согласно статистике, сердечно-сосудистые заболевания и в этом году продолжают держать пальму первенства по количеству летальных исходов как в России в целом, так и в Крыму в частности.
Как изменилась статистика по инсультам за ковидный период и последний год? Какие причины приводят к ухудшению здоровья? При каких симптомах следует обращаться к врачам? Насколько тесно взаимосвязаны нервозность, стрессы и инсульты? Какие уникальные операции помогают спасти жизнь пациентов? Как диспансеризация способствует выявлению заболевания на ранних стадиях и предотвратить трагедию?
Участники:
— главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Республики Крым Лариса КОРСУНСКАЯ;
— главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Республики Крым Анна ДВОРНИЧЕНКО;
— заведующий Региональным сосудистым центром для больных с острым нарушением мозгового кровообращения ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко" Валерий КАСЬЯНОВ;
—– доцент кафедры психиатрии, психологии, наркологии, психотерапии с курсом общей и медицинской психологии Института "Медицинская академия" КФУ им. Вернадского Андрей УБЕЙКОНЬ.
Аккредитация:
Тел. +7 (978) 773-04-68
E-mail: crimea.press@ria.ru
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
 
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