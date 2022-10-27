https://crimea.ria.ru/20221027/boevik-pravogo-sektora-poluchil-vosem-let-kolonii-v-rossii-1125112853.html

Боевик "Правого сектора"* получил восемь лет колонии в России

Боевик "Правого сектора"* получил восемь лет колонии в России - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Боевик "Правого сектора"* получил восемь лет колонии в России

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил за решетку активиста запрещенной в РФ украинской ультранационалистической организации "Правый сектор"* Владимира РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T15:01

2022-10-27T15:01

2022-10-27T15:01

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил за решетку активиста запрещенной в РФ украинской ультранационалистической организации "Правый сектор"* Владимира Кульбацкого, сообщила в четверг пресс-служба суда.Сообщается, что Кульбацкий вступил в ряды "Правого сектора"* в марте 2014 года, находясь в городе Селидово Донецкой области.С декабря 2014 года по август 2019 года он вел в Интернете агитацию, пропагандируя деятельность и цели экстремистской организации, участвовал в акциях "Правого сектора"*, а также вступил в незаконное вооруженное формирование "Украинскую добровольческую армию" для участия в боевых действиях против сил Народной милиции Донецкой Народной Республики.Сотрудники ФСБ задержали Кульбацкого на территории Ростовской области в марте 2022 года.*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации

https://crimea.ria.ru/20221012/armiya-rossii-razgromila-shtab-pravogo-sektora-pod-zaporozhem-1124842819.html

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