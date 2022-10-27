Рейтинг@Mail.ru
Боевик "Правого сектора"* получил восемь лет колонии в России - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221027/boevik-pravogo-sektora-poluchil-vosem-let-kolonii-v-rossii-1125112853.html
Боевик "Правого сектора"* получил восемь лет колонии в России
Боевик "Правого сектора"* получил восемь лет колонии в России - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Боевик "Правого сектора"* получил восемь лет колонии в России
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил за решетку активиста запрещенной в РФ украинской ультранационалистической организации "Правый сектор"* Владимира РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T15:01
2022-10-27T15:01
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111828/58/1118285803_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_10b19d3b9caed3b6c7ebf7053fbe37e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил за решетку активиста запрещенной в РФ украинской ультранационалистической организации "Правый сектор"* Владимира Кульбацкого, сообщила в четверг пресс-служба суда.Сообщается, что Кульбацкий вступил в ряды "Правого сектора"* в марте 2014 года, находясь в городе Селидово Донецкой области.С декабря 2014 года по август 2019 года он вел в Интернете агитацию, пропагандируя деятельность и цели экстремистской организации, участвовал в акциях "Правого сектора"*, а также вступил в незаконное вооруженное формирование "Украинскую добровольческую армию" для участия в боевых действиях против сил Народной милиции Донецкой Народной Республики.Сотрудники ФСБ задержали Кульбацкого на территории Ростовской области в марте 2022 года.*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
https://crimea.ria.ru/20221012/armiya-rossii-razgromila-shtab-pravogo-sektora-pod-zaporozhem-1124842819.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111828/58/1118285803_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_3c1c43f87d82c517df327d047be6e6e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество
Боевик "Правого сектора"* получил восемь лет колонии в России

Суд в Ростове-на-Дону приговорил боевика "Правого сектора"* Кульбацкого к 8 годам колонии

15:01 27.10.2022
 
© Фото: pixabayСуд
Суд
© Фото: pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил за решетку активиста запрещенной в РФ украинской ультранационалистической организации "Правый сектор"* Владимира Кульбацкого, сообщила в четверг пресс-служба суда.
"Суд назначил Владимиру Кульбацкому по совокупности преступлений путем частичного сложения 7 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в пресс-релизе.
Сообщается, что Кульбацкий вступил в ряды "Правого сектора"* в марте 2014 года, находясь в городе Селидово Донецкой области.
С декабря 2014 года по август 2019 года он вел в Интернете агитацию, пропагандируя деятельность и цели экстремистской организации, участвовал в акциях "Правого сектора"*, а также вступил в незаконное вооруженное формирование "Украинскую добровольческую армию" для участия в боевых действиях против сил Народной милиции Донецкой Народной Республики.
Военнослужащий ВДВ РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 15:49
Армия России разгромила штаб "Правого сектора"* под Запорожьем
Сотрудники ФСБ задержали Кульбацкого на территории Ростовской области в марте 2022 года.
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
 
Общество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:01Боевик "Правого сектора"* получил восемь лет колонии в России
14:51В Запорожской области будут выборочно проверять телефоны жителей
14:44Российские войска уничтожили оборонное предприятие ВСУ — МО
14:27Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
14:25ВС России сорвали наступление ВСУ на трех направлениях
14:07В МИД РФ оценили слова Данилова о подрыве Каховской ГЭС и воде для Крыма
13:57Частное мнение: Кремль о статусе иноагентов для покинувших РФ
13:36На Керченской переправе курсируют семь паромов
13:28Зеленский хочет начать ядерное противостояние в мире – Захарова
13:23Собчак ответила на обвинения в причастности к вымогательству
13:07Покинувшие РФ после начала СВО могут быть признаны иноагентами – сенатор
13:01Колбаса с антибиотиком: в Крыму оштрафовали производителя
12:51Смерчи угрожают Сочи – объявлено штормовое предупреждение
12:42Жители приграничья Курской области получат новые меры поддержки
12:21Юго-восточный обход Симферополя: одобрено строительство второго этапа
12:15РНКБ выдал 20 млн рублей льготных кредитов на газификацию домов в Крыму
12:12Власти Керчи показали, как будет выглядеть набережная после ремонта
11:22В Никитском ботаническом саду открылся бал хризантем: что ждет гостей
11:17"Укрэнерго" сообщила о повреждении оборудования магистральной сети
10:53Въехала как израильтянка: Собчак находится в Литве
Лента новостейМолния