https://crimea.ria.ru/20221027/boevik-pravogo-sektora-poluchil-vosem-let-kolonii-v-rossii-1125112853.html
Боевик "Правого сектора"* получил восемь лет колонии в России
Боевик "Правого сектора"* получил восемь лет колонии в России - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Боевик "Правого сектора"* получил восемь лет колонии в России
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил за решетку активиста запрещенной в РФ украинской ультранационалистической организации "Правый сектор"* Владимира РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T15:01
2022-10-27T15:01
2022-10-27T15:01
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил за решетку активиста запрещенной в РФ украинской ультранационалистической организации "Правый сектор"* Владимира Кульбацкого, сообщила в четверг пресс-служба суда.Сообщается, что Кульбацкий вступил в ряды "Правого сектора"* в марте 2014 года, находясь в городе Селидово Донецкой области.С декабря 2014 года по август 2019 года он вел в Интернете агитацию, пропагандируя деятельность и цели экстремистской организации, участвовал в акциях "Правого сектора"*, а также вступил в незаконное вооруженное формирование "Украинскую добровольческую армию" для участия в боевых действиях против сил Народной милиции Донецкой Народной Республики.Сотрудники ФСБ задержали Кульбацкого на территории Ростовской области в марте 2022 года.*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
https://crimea.ria.ru/20221012/armiya-rossii-razgromila-shtab-pravogo-sektora-pod-zaporozhem-1124842819.html
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общество
Боевик "Правого сектора"* получил восемь лет колонии в России
Суд в Ростове-на-Дону приговорил боевика "Правого сектора"* Кульбацкого к 8 годам колонии
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил за решетку активиста запрещенной в РФ украинской ультранационалистической организации "Правый сектор"* Владимира Кульбацкого, сообщила в четверг пресс-служба суда.
"Суд назначил Владимиру Кульбацкому по совокупности преступлений путем частичного сложения 7 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в пресс-релизе.
Сообщается, что Кульбацкий вступил в ряды "Правого сектора"* в марте 2014 года, находясь в городе Селидово Донецкой области.
С декабря 2014 года по август 2019 года он вел в Интернете агитацию, пропагандируя деятельность и цели экстремистской организации, участвовал в акциях "Правого сектора"*, а также вступил в незаконное вооруженное формирование "Украинскую добровольческую армию" для участия в боевых действиях против сил Народной милиции Донецкой Народной Республики.
Сотрудники ФСБ задержали Кульбацкого на территории Ростовской области в марте 2022 года.
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации