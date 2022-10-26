https://crimea.ria.ru/20221026/yalta-ekonomit-30-mln-rubley-na-novogodnikh-ukrasheniyakh-1125096026.html

Ялта экономит 30 млн рублей на новогодних украшениях

Ялта экономит 30 млн рублей на новогодних украшениях - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Ялта экономит 30 млн рублей на новогодних украшениях

Ялта откажется от трат на празднование Нового года, а сэкономленные средства направит военным. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T15:13

2022-10-26T15:13

2022-10-26T15:13

ялта

крым

специальная военная операция рф на украине

янина павленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Ялта откажется от трат на празднование Нового года, а сэкономленные средства направит военным. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. Она уточнила, что город сэкономит более 30 млн рублей на новогоднем убранстве и фейерверках.По словам главы Ялты, уже более недели идет сбор всего необходимого для российских бойцов и жителей освобожденных регионов."Ялта будет красиво, празднично украшена, как это было во все предыдущие годы. Но все это мы сделаем своими силами, за счет тех ресурсов, которые были раньше приобретены в нашем городе", – подытожила Янина Павленко.Накануне глава республиканского парламента Владимир Константинов заявил: "Мы не должны устраивать праздники в то время, когда наши солдаты рискуют своими жизнями на фронте".

https://crimea.ria.ru/20221007/novyy-god-v-stile-militari-kak-regiony-rf-podderzhivayut-voennosluzhaschikh-1124750805.html

ялта

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, крым, специальная военная операция рф на украине, янина павленко