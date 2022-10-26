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Ялта экономит 30 млн рублей на новогодних украшениях - РИА Новости Крым, 26.10.2022
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Ялта экономит 30 млн рублей на новогодних украшениях
Ялта экономит 30 млн рублей на новогодних украшениях - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Ялта экономит 30 млн рублей на новогодних украшениях
Ялта откажется от трат на празднование Нового года, а сэкономленные средства направит военным. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T15:13
2022-10-26T15:13
ялта
крым
специальная военная операция рф на украине
янина павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Ялта откажется от трат на празднование Нового года, а сэкономленные средства направит военным. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. Она уточнила, что город сэкономит более 30 млн рублей на новогоднем убранстве и фейерверках.По словам главы Ялты, уже более недели идет сбор всего необходимого для российских бойцов и жителей освобожденных регионов."Ялта будет красиво, празднично украшена, как это было во все предыдущие годы. Но все это мы сделаем своими силами, за счет тех ресурсов, которые были раньше приобретены в нашем городе", – подытожила Янина Павленко.Накануне глава республиканского парламента Владимир Константинов заявил: "Мы не должны устраивать праздники в то время, когда наши солдаты рискуют своими жизнями на фронте".
https://crimea.ria.ru/20221007/novyy-god-v-stile-militari-kak-regiony-rf-podderzhivayut-voennosluzhaschikh-1124750805.html
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ялта, крым, специальная военная операция рф на украине, янина павленко
Ялта экономит 30 млн рублей на новогодних украшениях

В Ялте отказались от нового декора и салюта в новогодние праздники

15:13 26.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Ялта откажется от трат на празднование Нового года, а сэкономленные средства направит военным. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Да, мы живем в курортном регионе, но салют и новые световые инсталляции немного отложим, до нашей общей Победы. Термобелье, дроны, тепловизоры и прочее, что надо мобилизованным ребятам, сегодня намного важнее", – написала Павленко Telegram-канале.
Она уточнила, что город сэкономит более 30 млн рублей на новогоднем убранстве и фейерверках.
По словам главы Ялты, уже более недели идет сбор всего необходимого для российских бойцов и жителей освобожденных регионов.
"Ялта будет красиво, празднично украшена, как это было во все предыдущие годы. Но все это мы сделаем своими силами, за счет тех ресурсов, которые были раньше приобретены в нашем городе", – подытожила Янина Павленко.
Накануне глава республиканского парламента Владимир Константинов заявил: "Мы не должны устраивать праздники в то время, когда наши солдаты рискуют своими жизнями на фронте".
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