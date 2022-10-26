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Украинцев отправят валить лес – в стране появится "Армия восстановления" - РИА Новости Крым, 26.10.2022
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Украинцев отправят валить лес – в стране появится "Армия восстановления"
Украинцев отправят валить лес – в стране появится "Армия восстановления" - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Украинцев отправят валить лес – в стране появится "Армия восстановления"
На Украине создадут "Армию восстановления" - безработных будут привлекать к общественным работам и платить за это "минималку", сообщило Минэкономики страны. РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T11:35
2022-10-26T11:35
украина
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. На Украине создадут "Армию восстановления" - безработных будут привлекать к общественным работам и платить за это "минималку", сообщило Минэкономики страны.Власти анонсировали в стране высокий уровень безработицы - порядка 30%, поэтому безработных планируют задействовать на восстановительных работах.Также безработные могут пригодиться на разборах завалов и восстановлении домов, укреплении дамб и расчистке дорог. Помимо этого, за "минималку" можно разгружать гуманитарную помощь и обустраивать укрытия, ремонтировать помещения социальной сферы.По данным министерства, в Сумской и Черниговской областях механизм дешевой рабсилы уже внедрили.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Украина в шаге от 30% безработицы и аналогичного падения экономики. По данным Нацбанка страны, большая часть населения потеряла работу из-за спада экономической активности, миграции и мобилизации.
https://crimea.ria.ru/20221025/bezrabotitsa-na-ukraine--grustnyy-prognoz-v-tsifrakh-1125074756.html
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РИА Новости Крым
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украина, общество

Украинцев отправят валить лес – в стране появится "Армия восстановления"

11:35 26.10.2022
 
© YEVHEN TITOVМестный житель смотрит на разрушенный мост возле Боровского Харьковской области
Местный житель смотрит на разрушенный мост возле Боровского Харьковской области
© YEVHEN TITOV
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. На Украине создадут "Армию восстановления" - безработных будут привлекать к общественным работам и платить за это "минималку", сообщило Минэкономики страны.
Власти анонсировали в стране высокий уровень безработицы - порядка 30%, поэтому безработных планируют задействовать на восстановительных работах.
Минэкономики сообщает, что украинцы будут обустраивать блок-посты, валить деревья для формирования окопов, заготавливать дрова для военных и населения.
Также безработные могут пригодиться на разборах завалов и восстановлении домов, укреплении дамб и расчистке дорог. Помимо этого, за "минималку" можно разгружать гуманитарную помощь и обустраивать укрытия, ремонтировать помещения социальной сферы.
По данным министерства, в Сумской и Черниговской областях механизм дешевой рабсилы уже внедрили.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Украина в шаге от 30% безработицы и аналогичного падения экономики. По данным Нацбанка страны, большая часть населения потеряла работу из-за спада экономической активности, миграции и мобилизации.
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