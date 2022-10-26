https://crimea.ria.ru/20221026/ukraintsev-otpravyat-valit-les--v-strane-poyavitsya-armiya-vosstanovleniya-1125090773.html

Украинцев отправят валить лес – в стране появится "Армия восстановления"

Украинцев отправят валить лес – в стране появится "Армия восстановления" - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Украинцев отправят валить лес – в стране появится "Армия восстановления"

На Украине создадут "Армию восстановления" - безработных будут привлекать к общественным работам и платить за это "минималку", сообщило Минэкономики страны. РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T11:35

2022-10-26T11:35

2022-10-26T11:35

украина

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. На Украине создадут "Армию восстановления" - безработных будут привлекать к общественным работам и платить за это "минималку", сообщило Минэкономики страны.Власти анонсировали в стране высокий уровень безработицы - порядка 30%, поэтому безработных планируют задействовать на восстановительных работах.Также безработные могут пригодиться на разборах завалов и восстановлении домов, укреплении дамб и расчистке дорог. Помимо этого, за "минималку" можно разгружать гуманитарную помощь и обустраивать укрытия, ремонтировать помещения социальной сферы.По данным министерства, в Сумской и Черниговской областях механизм дешевой рабсилы уже внедрили.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Украина в шаге от 30% безработицы и аналогичного падения экономики. По данным Нацбанка страны, большая часть населения потеряла работу из-за спада экономической активности, миграции и мобилизации.

https://crimea.ria.ru/20221025/bezrabotitsa-na-ukraine--grustnyy-prognoz-v-tsifrakh-1125074756.html

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украина, общество