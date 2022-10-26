https://crimea.ria.ru/20221026/minoborony-osvobodilo-ot-mobilizatsii-novye-kategorii-grazhdan-1125092995.html
Минобороны освободило от мобилизации новые категории граждан
Минобороны освободило от мобилизации новые категории граждан - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Минобороны освободило от мобилизации новые категории граждан
Министерство обороны решило освободить от призыва в ходе частичной мобилизации отцов двоих детей с беременными супругами, однако при условии, что срок... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T12:56
2022-10-26T12:56
2022-10-26T12:57
частичная мобилизация
российская федерация (россия, рф)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Министерство обороны решило освободить от призыва в ходе частичной мобилизации отцов двоих детей с беременными супругами, однако при условии, что срок беременности составляет более 22 недель. Об этом заявила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина.Сколько крымчан пошли добровольцами в зону СВО >>Также Останина сообщила, что в директиву Генштаба внесена поправка, согласно которой от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье.Выпуск снаряжения для мобилизованных надо активизировать – Мишустин >>Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Всего планируют призвать около 300 тысяч человек.
https://crimea.ria.ru/20221024/plan-po-chastichnoy-mobilizatsii-v-krymu-esche-ne-vypolnen-1125062179.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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частичная мобилизация, российская федерация (россия, рф), общество
Минобороны освободило от мобилизации новые категории граждан
Минобороны освободило от мобилизации отцов детей-инвалидов и будущих многодетных
12:56 26.10.2022 (обновлено: 12:57 26.10.2022)