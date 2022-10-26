https://crimea.ria.ru/20221026/minoborony-osvobodilo-ot-mobilizatsii-novye-kategorii-grazhdan-1125092995.html

Минобороны освободило от мобилизации новые категории граждан

Минобороны освободило от мобилизации новые категории граждан - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Минобороны освободило от мобилизации новые категории граждан

Министерство обороны решило освободить от призыва в ходе частичной мобилизации отцов двоих детей с беременными супругами, однако при условии, что срок... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T12:56

2022-10-26T12:56

2022-10-26T12:57

частичная мобилизация

российская федерация (россия, рф)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/06/1124738169_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_44852a7987b792a02043f57a4c32147e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Министерство обороны решило освободить от призыва в ходе частичной мобилизации отцов двоих детей с беременными супругами, однако при условии, что срок беременности составляет более 22 недель. Об этом заявила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина.Сколько крымчан пошли добровольцами в зону СВО >>Также Останина сообщила, что в директиву Генштаба внесена поправка, согласно которой от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье.Выпуск снаряжения для мобилизованных надо активизировать – Мишустин >>Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Всего планируют призвать около 300 тысяч человек.

https://crimea.ria.ru/20221024/plan-po-chastichnoy-mobilizatsii-v-krymu-esche-ne-vypolnen-1125062179.html

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, российская федерация (россия, рф), общество