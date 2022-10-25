https://crimea.ria.ru/20221025/rossiyan-zhdet-korotkaya-rabochaya-nedelya-1125067539.html

Россиян ждет короткая рабочая неделя

Россиян ждет короткая рабочая неделя - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Россиян ждет короткая рабочая неделя

В ноябре россиян ожидает короткая рабочая неделя, которая будет состоять из четырех дней — с понедельника по четверг. РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T09:49

2022-10-25T09:49

2022-10-25T09:49

общество

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. В ноябре россиян ожидает короткая рабочая неделя, которая будет состоять из четырех дней — с понедельника по четверг.После этого начнутся длинные выходные — с пятницу по воскресенье — по случаю Дня народного единства.Праздник отмечается с 2005 года в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских захватчиков. В России этот день является выходным.

российская федерация (россия, рф)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, российская федерация (россия, рф)