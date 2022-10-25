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Россиян ждет короткая рабочая неделя - РИА Новости Крым, 25.10.2022
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Россиян ждет короткая рабочая неделя
Россиян ждет короткая рабочая неделя - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Россиян ждет короткая рабочая неделя
В ноябре россиян ожидает короткая рабочая неделя, которая будет состоять из четырех дней — с понедельника по четверг. РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T09:49
2022-10-25T09:49
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. В ноябре россиян ожидает короткая рабочая неделя, которая будет состоять из четырех дней — с понедельника по четверг.После этого начнутся длинные выходные — с пятницу по воскресенье — по случаю Дня народного единства.Праздник отмечается с 2005 года в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских захватчиков. В России этот день является выходным.
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РИА Новости Крым
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5
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96
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общество, российская федерация (россия, рф)
Россиян ждет короткая рабочая неделя

Россияне будут отдыхать три дня по случаю Дня народного единства

09:49 25.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКалендарь на март 2022
Календарь на март 2022 - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. В ноябре россиян ожидает короткая рабочая неделя, которая будет состоять из четырех дней — с понедельника по четверг.
После этого начнутся длинные выходные — с пятницу по воскресенье — по случаю Дня народного единства.
Праздник отмечается с 2005 года в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских захватчиков. В России этот день является выходным.
 
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