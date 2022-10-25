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Россиян защитят от звонков с подменных номеров
Россиян защитят от звонков с подменных номеров - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Россиян защитят от звонков с подменных номеров
В России в следующем году заработает система "Антифрод", позволяющая ограничить возможности мошенников по использованию технологии подмены номера. Об этом со... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T13:45
2022-10-25T13:45
2022-10-25T13:45
происшествия
общество
роскомнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В России в следующем году заработает система "Антифрод", позволяющая ограничить возможности мошенников по использованию технологии подмены номера. Об этом со ссылкой на главу Роскомнадзора Андрея Липова сообщает РИА Новости.Липов привел данные МВД, согласно которым только за первое полугодие 2022-го операторы сделали свыше 17 миллионов запросов проверки достоверности данных об абонентах.Также весной следующего года в стране начнет работать система по определению незаконных сим-карт.Ранее МВД Крыма привело данные, что только за одну неделю крымчане отдали мошенникам более 9 миллионов рублей, при этом чаще всего аферисты действовали через интернет и по телефону.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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происшествия, общество, роскомнадзор
Россиян защитят от звонков с подменных номеров
Роскомнадзор: система для защиты от звонков с подменных номеров заработает в 2023 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В России в следующем году заработает система "Антифрод", позволяющая ограничить возможности мошенников по использованию технологии подмены номера. Об этом со ссылкой на главу Роскомнадзора Андрея Липова сообщает РИА Новости.
"Уже в этом году начнем ее тестовую эксплуатацию с участием нескольких крупнейших операторов связи", - сообщил он.
Липов привел данные МВД, согласно которым только за первое полугодие 2022-го операторы сделали свыше 17 миллионов запросов проверки достоверности данных об абонентах.
Также весной следующего года в стране начнет работать система по определению незаконных сим-карт.
"1 марта следующего года заработает система по автоматическому выявлению незаконных сим-карт. Система уже стала дополнительным стимулом для операторов связи идентифицировать пользователей в соответствии с законом", - добавил руководитель Роскомнадзора.
Ранее МВД Крыма привело данные, что только за одну неделю крымчане отдали мошенникам более 9 миллионов рублей
, при этом чаще всего аферисты действовали через интернет и по телефону.