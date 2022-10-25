https://crimea.ria.ru/20221025/rossiyan-zaschityat-ot-zvonkov-s-podmennykh-nomerov-1125073937.html

Россиян защитят от звонков с подменных номеров

Россиян защитят от звонков с подменных номеров - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Россиян защитят от звонков с подменных номеров

В России в следующем году заработает система "Антифрод", позволяющая ограничить возможности мошенников по использованию технологии подмены номера. Об этом со... РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T13:45

2022-10-25T13:45

2022-10-25T13:45

происшествия

общество

роскомнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В России в следующем году заработает система "Антифрод", позволяющая ограничить возможности мошенников по использованию технологии подмены номера. Об этом со ссылкой на главу Роскомнадзора Андрея Липова сообщает РИА Новости.Липов привел данные МВД, согласно которым только за первое полугодие 2022-го операторы сделали свыше 17 миллионов запросов проверки достоверности данных об абонентах.Также весной следующего года в стране начнет работать система по определению незаконных сим-карт.Ранее МВД Крыма привело данные, что только за одну неделю крымчане отдали мошенникам более 9 миллионов рублей, при этом чаще всего аферисты действовали через интернет и по телефону.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество, роскомнадзор