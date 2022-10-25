https://crimea.ria.ru/20221025/kakoy-segodnya-prazdnik-25-oktyabrya-1121228890.html

Какой сегодня праздник: 25 октября

Какой сегодня праздник: 25 октября - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Какой сегодня праздник: 25 октября

Сегодня во всем мире отмечают День художника и День пасты (той, которая макароны). В России с профессиональным праздником поздравляют таможенников, в США едят... РИА Новости Крым, 25.10.2022

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День художника и День пасты (той, которая макароны). В России с профессиональным праздником поздравляют таможенников, в США едят жирные продукты и пребывают в мрачном настроении.В этот день в 1889 в Париже завершено строительство Эйфелевой башни, 67 лет назад американская фирма "Tappan Company" впервые представила микроволновую печь, и 32 года прошло с момента выхода в эфир первого выпуска телеигры "Поле Чудес".В этот день родились испанский художник Пабло Пикассо, юморист, актер, телеведущий Азамат Мусагалиев, комедийный актер, сценарист и продюсер Михаил Галустян.Что отмечают в миреНаверное, где-то очень глубоко в душе каждый немножко художник. А если убедить в этом окружающих, то даже кривенько нарисованный кружочек можно продать за 1,6 млн долларов. Именно так и поступил Эллсворт Келли, который написал полотно "Зеленая клякса" и неплохо на этом заработал. Так что дерзайте. Предварительно отметив Всемирный день художника.25 октября 1653 года в России впервые появился Единый таможенный устав, закрепивший права и обязанности таможенников. А в 1995 году президент своим Указом назначил на эту дату празднование Дня таможенника Российской Федерации.А вот в США сегодня отмечают День жирных продуктов (National Greasy Food Day) и День мрачного настроения (он же Самый мрачный день, Sourest Day). Кстати, жирные продукты настроение поднимают. Наверное, поэтому хитренькие янки решили праздники совместить: с утра немножко погрустили, потом поели жареной картошечки – и снова порядок.А вот в Европе сегодня жареной картошке предпочитают макаронные изделия. По случаю Дня пасты. И вот вам интересный факт: если бы вся паста, которую за год съедают итальянцы, превратилась в макаронину, то ее длина составила бы 600 миллионов километров, и это бесконечное гастрономическое удовольствие можно было бы обмотать вокруг Земли 15 тысяч раз!Знаменательные датыЭйфелева башня сделана из 18 038 кусков кованого железа, которые соединены 2,5 миллионами заклепок, ее высота 324 метра со шпилем, а без него - 300,6, и каждые семь лет на покраску этой красоты уходит до 60 тонн краски! Но и не красить нельзя. Сами понимаете, главная достопримечательность Парижа, которая украсила самый романтический город Европы ровно 133 года назад.25 октября 1955 американская фирма "Tappan Company" впервые представила микроволновую печь. Честно говоря, похожие изобретения были и раньше. Правда, двухметровой высоты и для промышленного размораживания больших объемов продуктов. Владельцы "Tappan Company" быстро сообразили, что такую штуку можно немножко доработать и использовать в быту. Они выкупили патент, а спустя три года выпустили на рынок первый образец бытовой микроволновки по цене 1295 долларов за штуку.Как-то раз Владислав Листьев и Анатолий Лысенко сидели в гостиничном номере и смотрели американскую телепередачу Wheel of Fortune ("Колесо фортуны"). Шоу им так понравилось, что они решили сделать аналогичное. Так родилась самая популярная в нашей стране телевикторина "Поле Чудес", первый выпуск которой вышел на экраны отечественного телевидения 25 октября 1990 года. Кстати, музей "Поля Чудес" действительно существует. Сейчас он расположен в телецентре Останкино. Одна из табличек, установленных в экспозиции, сообщает, что за всю историю программы ее ведущего Леонида Якубовича переодевали 6807 раз! А еще 5317 раз его целовали и 2325 раз ему наливали.Кто родился в этот деньКогда родился будущий великий художник Пабло Пикассо, акушерка посчитала его мертворожденным. Спас ребенка его дядя, который курил сигары и, увидев лежащего на столе младенца, пустил дым ему в лицо, после чего Пабло заревел. Таким образом, можно сказать, что курение спасло Пикассо жизнь. Случилось это 141 год назад.Юморист, актер, телеведущий Азамат Мусагалиев сегодня отмечает 38-летие. Участник шоу "Однажды в России", ведущий шоу "Где логика?" и актер сериала "Интерны" родился в городе Камызяк Астраханской области, учился на инженера, а параллельно решил сыграть в КВН в составе команды "Сборная Камызякского края". Так началась его артистическая карьера.Таксистом, Рембо и Терминатором – вот кем хотел быть в детстве еще один бывший КВНщик Михаил Галустян. А стал одним из самых популярных в России комиков. Сегодня Миша отмечает 43-й день рожденияТакже именинники сегодняшнего дня - французская актриса театра и кино Ани Жирардо, российский фигурист, двукратный чемпион мира и Европы (в паре с Еленой Бережной) Антон Сихарулидзе, Заслуженная артистка России Наталья Сенчукова.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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