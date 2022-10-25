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Безработица на Украине – грустный прогноз в цифрах
Безработица на Украине – грустный прогноз в цифрах - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Безработица на Украине – грустный прогноз в цифрах
Безработица в Украине составит 30% до конца года. Об этом сообщило Минэкономики Украины. РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T14:42
2022-10-25T14:42
2022-10-25T14:42
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Безработица в Украине составит 30% до конца года. Об этом сообщило Минэкономики Украины.Министерские прогнозы оценивают среднюю зарплату на следующий год ведомство оценило в 18 тысяч 508 гривен (почти 30 тысяч рублей).По данным Нацбанка Украины, большая часть населения потеряла работу из-за спада экономической активности, миграции и мобилизации. С начала боевых действий безработица подскочила примерно до 35%. В НБУ ожидают показатель будет снижаться крайне медленно из-за долгосрочных последствий конфликта.В отчете Минэкономики приводятся оценки ВВП Украины – в этом году он сократится на 33,2%. Инфляция по итогам 2023 года вырастет до 30,6% против 22,2% прошлогодних. По словам министра экономики Юлии Свириденко, в настоящее время инфляция на Украине составляет 24,6%.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, общество
Безработица на Украине – грустный прогноз в цифрах
Украина в шаге от 30% безработицы и аналогичного падения экономики
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Безработица в Украине составит 30% до конца года. Об этом сообщило Минэкономики Украины.
"В настоящее время инфляция в Украине составляет 24,6% и до конца года ожидается на уровне 30%, а падение экономики прогнозируется на уровне 30%", – сказано в сообщении.
Министерские прогнозы оценивают среднюю зарплату на следующий год ведомство оценило в 18 тысяч 508 гривен (почти 30 тысяч рублей).
По данным Нацбанка Украины, большая часть населения потеряла работу из-за спада экономической активности, миграции и мобилизации. С начала боевых действий безработица подскочила примерно до 35%. В НБУ ожидают показатель будет снижаться крайне медленно из-за долгосрочных последствий конфликта.
В отчете Минэкономики приводятся оценки ВВП Украины – в этом году он сократится на 33,2%. Инфляция по итогам 2023 года вырастет до 30,6% против 22,2% прошлогодних. По словам министра экономики Юлии Свириденко, в настоящее время инфляция на Украине составляет 24,6%.