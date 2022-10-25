https://crimea.ria.ru/20221025/bezrabotitsa-na-ukraine--grustnyy-prognoz-v-tsifrakh-1125074756.html

Безработица на Украине – грустный прогноз в цифрах

Безработица на Украине – грустный прогноз в цифрах - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Безработица на Украине – грустный прогноз в цифрах

Безработица в Украине составит 30% до конца года. Об этом сообщило Минэкономики Украины. РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T14:42

2022-10-25T14:42

2022-10-25T14:42

ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Безработица в Украине составит 30% до конца года. Об этом сообщило Минэкономики Украины.Министерские прогнозы оценивают среднюю зарплату на следующий год ведомство оценило в 18 тысяч 508 гривен (почти 30 тысяч рублей).По данным Нацбанка Украины, большая часть населения потеряла работу из-за спада экономической активности, миграции и мобилизации. С начала боевых действий безработица подскочила примерно до 35%. В НБУ ожидают показатель будет снижаться крайне медленно из-за долгосрочных последствий конфликта.В отчете Минэкономики приводятся оценки ВВП Украины – в этом году он сократится на 33,2%. Инфляция по итогам 2023 года вырастет до 30,6% против 22,2% прошлогодних. По словам министра экономики Юлии Свириденко, в настоящее время инфляция на Украине составляет 24,6%.

https://crimea.ria.ru/20221025/kakoy-budet-zima-na-ukraine--ozhidaniya-i-prognozy-1125068694.html

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ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, общество