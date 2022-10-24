https://crimea.ria.ru/20221024/eks-premer-dzhonson-ne-budet-borotsya-za-kreslo-premera-britanii-1125052546.html

Экс-премьер Джонсон не будет бороться за кресло премьера Британии

Экс-премьер Джонсон не будет бороться за кресло премьера Британии - РИА Новости Крым, 24.10.2022

Экс-премьер Джонсон не будет бороться за кресло премьера Британии

Борис Джонсон принял решение отказаться от гонки за лидерство Консервативной партии Британии, несмотря на "хороший шанс добиться успеха". РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T11:16

2022-10-24T11:16

2022-10-24T11:16

борис джонсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Борис Джонсон принял решение отказаться от гонки за лидерство Консервативной партии Британии, несмотря на "хороший шанс добиться успеха".После того, как кандидатуру экс-премьера поддержали 102 парламентария, он заявил, что "мог бы добиться высоких результатов на внутрипартийных выборах и вернуться на Даунинг-стрит уже пятницу", пишет Daily Mail. Кроме того, Джонсон выразил уверенность, что смог бы обеспечить победу консерваторов на выборах в 2024 году.Тем не менее он решил не бороться за портфель главы британского кабмина. Основной причиной этого Джонсон назвал отсутствие необходимой для эффективного управления коалиции.По оценкам The Guardian, достаточные высокие шансы занять кресло премьер-министра Объединенного королевства теперь имеет экс-министр финансов Риши Сунак, который уже заявил о наличии необходимого опыта и четкого плана решения самых больших проблем, с которыми сталкивается страна.Отмечается, что в поддержку Сунака уже высказались 165 сторонников, включая экс-министра финансов Надима Захави, нынешнего главу казначейства Джереми Ханта и министра внутренних дел Гранта Шаппса. В то же время ближайшая соперница Сунака – лидер Палаты общин Пенни Мордонт – успела заручиться поддержкой лишь 24 парламентариев.20 октября Лиз Трасс заявила об уходе в отставку с поста премьера. Она возглавляла правительство Британии всего 45 дней, что стало самым коротком премьерством за всю историю британских кабинетов.7 июля Джонсон заявил, что покидает пост премьер-министра Великобритании. При этом, по его словам, он будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина.

https://crimea.ria.ru/20221020/takogo-pozora-britaniya-esche-ne-znala-chem-zapomnitsya-miru-trass-1125003708.html

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борис джонсон, великобритания, политика