https://crimea.ria.ru/20221024/eks-premer-dzhonson-ne-budet-borotsya-za-kreslo-premera-britanii-1125052546.html
Экс-премьер Джонсон не будет бороться за кресло премьера Британии
Экс-премьер Джонсон не будет бороться за кресло премьера Британии - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Экс-премьер Джонсон не будет бороться за кресло премьера Британии
Борис Джонсон принял решение отказаться от гонки за лидерство Консервативной партии Британии, несмотря на "хороший шанс добиться успеха". РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T11:16
2022-10-24T11:16
2022-10-24T11:16
борис джонсон
великобритания
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/07/1123773037_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41501d3ab8cf9c1b0753367d7e3ea576.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Борис Джонсон принял решение отказаться от гонки за лидерство Консервативной партии Британии, несмотря на "хороший шанс добиться успеха".После того, как кандидатуру экс-премьера поддержали 102 парламентария, он заявил, что "мог бы добиться высоких результатов на внутрипартийных выборах и вернуться на Даунинг-стрит уже пятницу", пишет Daily Mail. Кроме того, Джонсон выразил уверенность, что смог бы обеспечить победу консерваторов на выборах в 2024 году.Тем не менее он решил не бороться за портфель главы британского кабмина. Основной причиной этого Джонсон назвал отсутствие необходимой для эффективного управления коалиции.По оценкам The Guardian, достаточные высокие шансы занять кресло премьер-министра Объединенного королевства теперь имеет экс-министр финансов Риши Сунак, который уже заявил о наличии необходимого опыта и четкого плана решения самых больших проблем, с которыми сталкивается страна.Отмечается, что в поддержку Сунака уже высказались 165 сторонников, включая экс-министра финансов Надима Захави, нынешнего главу казначейства Джереми Ханта и министра внутренних дел Гранта Шаппса. В то же время ближайшая соперница Сунака – лидер Палаты общин Пенни Мордонт – успела заручиться поддержкой лишь 24 парламентариев.20 октября Лиз Трасс заявила об уходе в отставку с поста премьера. Она возглавляла правительство Британии всего 45 дней, что стало самым коротком премьерством за всю историю британских кабинетов.7 июля Джонсон заявил, что покидает пост премьер-министра Великобритании. При этом, по его словам, он будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина.
https://crimea.ria.ru/20221020/takogo-pozora-britaniya-esche-ne-znala-chem-zapomnitsya-miru-trass-1125003708.html
великобритания
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/07/1123773037_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_105a802e7340c809773df3fddf2abb79.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис джонсон, великобритания, политика
Экс-премьер Джонсон не будет бороться за кресло премьера Британии
Борис Джонсон отказался бороться за лидерство в Консервативной партии Британии
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Борис Джонсон принял решение отказаться от гонки за лидерство Консервативной партии Британии, несмотря на "хороший шанс добиться успеха".
После того, как кандидатуру экс-премьера поддержали 102 парламентария, он заявил, что "мог бы добиться высоких результатов на внутрипартийных выборах и вернуться на Даунинг-стрит уже пятницу", пишет Daily Mail. Кроме того, Джонсон выразил уверенность, что смог бы обеспечить победу консерваторов на выборах в 2024 году.
Тем не менее он решил не бороться за портфель главы британского кабмина. Основной причиной этого Джонсон назвал отсутствие необходимой для эффективного управления коалиции.
"Вы не можете управлять эффективно, если у вас нет единой партии в парламенте. И, хотя я обратился к экс-главе минфина Риши Сунаку и лидеру палаты общин Пенни Мордонт, поскольку наделся, что мы сможем объединиться во имя национального интереса, мы, к сожалению, не смогли найти способ это сделать", – пояснил Джонсон. И пообещал поддержку тому, кто добьется успеха.
По оценкам The Guardian, достаточные высокие шансы занять кресло премьер-министра Объединенного королевства теперь имеет экс-министр финансов Риши Сунак, который уже заявил о наличии необходимого опыта и четкого плана решения самых больших проблем, с которыми сталкивается страна.
Отмечается, что в поддержку Сунака уже высказались 165 сторонников, включая экс-министра финансов Надима Захави, нынешнего главу казначейства Джереми Ханта и министра внутренних дел Гранта Шаппса. В то же время ближайшая соперница Сунака – лидер Палаты общин Пенни Мордонт – успела заручиться поддержкой лишь 24 парламентариев.
20 октября Лиз Трасс заявила об уходе в отставку
с поста премьера. Она возглавляла правительство Британии всего 45 дней, что стало самым коротком премьерством за всю историю британских кабинетов.
7 июля Джонсон заявил, что покидает пост премьер-министра Великобритании
. При этом, по его словам, он будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина.