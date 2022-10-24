https://crimea.ria.ru/20221024/bolee-20-snaryadov-himars-sbity-nad-novoy-kakhovkoy-i-v-lnr-1125056478.html

Более 20 снарядов HIMARS сбиты над Новой Каховкой и в ЛНР

Более 20 снарядов HIMARS сбиты над Новой Каховкой и в ЛНР - РИА Новости Крым, 24.10.2022

Более 20 снарядов HIMARS сбиты над Новой Каховкой и в ЛНР

За сутки в зоне проведения спецоперации на территории Херсонской области и Луганской Народной Республики сбито больше 20 снарядов HIMARS и "Ольха". ВСУ. Об этом РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T13:58

2022-10-24T13:58

2022-10-24T13:58

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. За сутки в зоне проведения спецоперации на территории Херсонской области и Луганской Народной Республики сбито больше 20 снарядов HIMARS и "Ольха". ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России."Уничтожен в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Лисичанск ЛНР и Новая Каховка Херсонской области", — сообщили в ведомстве.Также за сутки сбиты три беспилотных летательных аппарата в Харьковской области и на территории ДНР, добавили в ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 325 самолетов, 162 вертолета, 2326 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6020 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3521 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6741 единица специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20221024/tri-ukrainskie-rakety-popali-v-kakhovskuyu-ges---chto-izvestno-1125053385.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)