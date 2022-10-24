https://crimea.ria.ru/20221024/bolee-20-snaryadov-himars-sbity-nad-novoy-kakhovkoy-i-v-lnr-1125056478.html
Более 20 снарядов HIMARS сбиты над Новой Каховкой и в ЛНР
Более 20 снарядов HIMARS сбиты над Новой Каховкой и в ЛНР - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Более 20 снарядов HIMARS сбиты над Новой Каховкой и в ЛНР
За сутки в зоне проведения спецоперации на территории Херсонской области и Луганской Народной Республики сбито больше 20 снарядов HIMARS и "Ольха". ВСУ. Об этом РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T13:58
2022-10-24T13:58
2022-10-24T13:58
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0d/1123825174_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_2b1636dedbdc01022c20b29e5555b855.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. За сутки в зоне проведения спецоперации на территории Херсонской области и Луганской Народной Республики сбито больше 20 снарядов HIMARS и "Ольха". ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России."Уничтожен в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Лисичанск ЛНР и Новая Каховка Херсонской области", — сообщили в ведомстве.Также за сутки сбиты три беспилотных летательных аппарата в Харьковской области и на территории ДНР, добавили в ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 325 самолетов, 162 вертолета, 2326 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6020 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3521 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6741 единица специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20221024/tri-ukrainskie-rakety-popali-v-kakhovskuyu-ges---chto-izvestno-1125053385.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0d/1123825174_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_995aa0ddff90a886e9c338741cde448c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
Более 20 снарядов HIMARS сбиты над Новой Каховкой и в ЛНР
Минобороны: больше 20 HIMARS сбиты над ЛНР и Херсонщиной
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. За сутки в зоне проведения спецоперации на территории Херсонской области и Луганской Народной Республики сбито больше 20 снарядов HIMARS и "Ольха". ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.
"Уничтожен в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Лисичанск ЛНР и Новая Каховка Херсонской области", — сообщили в ведомстве.
Кроме того, 72 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 174-х районах были разгромлены ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии. Также были поражены четыре пункта управления ВСУ в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
Также за сутки сбиты три беспилотных летательных аппарата в Харьковской области и на территории ДНР, добавили в ведомстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 325 самолетов, 162 вертолета, 2326 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6020 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3521 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6741 единица специальной военной автомобильной техники.