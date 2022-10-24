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Автомобиль с мирными жителями обстреляли под Херсоном, есть погибшие - РИА Новости Крым, 24.10.2022
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Автомобиль с мирными жителями обстреляли под Херсоном, есть погибшие
Автомобиль с мирными жителями обстреляли под Херсоном, есть погибшие - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Автомобиль с мирными жителями обстреляли под Херсоном, есть погибшие
В Херсонской области украинская ДРГ обстреляла машину с гражданскими, один человек убит, двое ранены. Об этом сообщили в минздраве региона. РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T21:36
2022-10-24T21:36
херсонская область
военное положение в новых регионах россии
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Херсонской области украинская ДРГ обстреляла машину с гражданскими, один человек убит, двое ранены. Об этом сообщили в минздраве региона.В Херсоне формируют отряды теробороны &gt;&gt;Пострадавших госпитализировали в одну из областных больниц, им оказана необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.23 октября в Херсоне в результате теракта один гражданский погиб, еще трое получили ранения. По предварительной версии, самодельное взрывное устройство было привязано к столбу,
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херсонская область, военное положение в новых регионах россии, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Автомобиль с мирными жителями обстреляли под Херсоном, есть погибшие

В Херсоне украинская ДРГ обстреляла машину с мирными гражданами: двое ранены, один погиб

21:36 24.10.2022
 
© РИА Новости КрымХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Херсонской области украинская ДРГ обстреляла машину с гражданскими, один человек убит, двое ранены. Об этом сообщили в минздраве региона.
В Херсоне формируют отряды теробороны >>
"Сегодня вечером киевский режим совершил очередной террористический акт в Херсонской области: украинские националисты обстреляли автомобиль с тремя гражданскими. В результате один человек погиб, двое получили огнестрельные ранения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Пострадавших госпитализировали в одну из областных больниц, им оказана необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Вид на Херсон. Фото AFP
22 октября, 16:06
Жителей Херсона призвали немедленно уехать с правого берега Днепра
23 октября в Херсоне в результате теракта один гражданский погиб, еще трое получили ранения. По предварительной версии, самодельное взрывное устройство было привязано к столбу,
 
Херсонская областьВоенное положение в новых регионах РоссииПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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