https://crimea.ria.ru/20221024/avtomobil-s-mirnymi-zhitelyami-obstrelyali-pod-khersonom-est-pogibshie-1125065923.html
Автомобиль с мирными жителями обстреляли под Херсоном, есть погибшие
Автомобиль с мирными жителями обстреляли под Херсоном, есть погибшие - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Автомобиль с мирными жителями обстреляли под Херсоном, есть погибшие
В Херсонской области украинская ДРГ обстреляла машину с гражданскими, один человек убит, двое ранены. Об этом сообщили в минздраве региона. РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T21:36
2022-10-24T21:36
2022-10-24T21:36
херсонская область
военное положение в новых регионах россии
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Херсонской области украинская ДРГ обстреляла машину с гражданскими, один человек убит, двое ранены. Об этом сообщили в минздраве региона.В Херсоне формируют отряды теробороны >>Пострадавших госпитализировали в одну из областных больниц, им оказана необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.23 октября в Херсоне в результате теракта один гражданский погиб, еще трое получили ранения. По предварительной версии, самодельное взрывное устройство было привязано к столбу,
https://crimea.ria.ru/20221022/zhiteley-khersona-prizvali-nemedlenno-uekhat-s-pravogo-berega-dnepra-1125041397.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, военное положение в новых регионах россии, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Автомобиль с мирными жителями обстреляли под Херсоном, есть погибшие
В Херсоне украинская ДРГ обстреляла машину с мирными гражданами: двое ранены, один погиб