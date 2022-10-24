https://crimea.ria.ru/20221024/avtomobil-s-mirnymi-zhitelyami-obstrelyali-pod-khersonom-est-pogibshie-1125065923.html

Автомобиль с мирными жителями обстреляли под Херсоном, есть погибшие

Автомобиль с мирными жителями обстреляли под Херсоном, есть погибшие - РИА Новости Крым, 24.10.2022

Автомобиль с мирными жителями обстреляли под Херсоном, есть погибшие

В Херсонской области украинская ДРГ обстреляла машину с гражданскими, один человек убит, двое ранены. Об этом сообщили в минздраве региона. РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T21:36

2022-10-24T21:36

2022-10-24T21:36

херсонская область

военное положение в новых регионах россии

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Херсонской области украинская ДРГ обстреляла машину с гражданскими, один человек убит, двое ранены. Об этом сообщили в минздраве региона.В Херсоне формируют отряды теробороны >>Пострадавших госпитализировали в одну из областных больниц, им оказана необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.23 октября в Херсоне в результате теракта один гражданский погиб, еще трое получили ранения. По предварительной версии, самодельное взрывное устройство было привязано к столбу,

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херсонская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, военное положение в новых регионах россии, происшествия, всу (вооруженные силы украины)