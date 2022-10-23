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ВС России нанесли сокрушительный удар по запасам оружия и топлива ВСУ - РИА Новости Крым, 23.10.2022
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ВС России нанесли сокрушительный удар по запасам оружия и топлива ВСУ
ВС России нанесли сокрушительный удар по запасам оружия и топлива ВСУ - РИА Новости Крым, 23.10.2022
ВС России нанесли сокрушительный удар по запасам оружия и топлива ВСУ
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация нанесли удары по инфраструктуре и складам с боеприпасами ВСУ в Днепропетровской и Черкасской областях. Об... РИА Новости Крым, 23.10.2022
2022-10-23T15:46
2022-10-23T15:46
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация нанесли удары по инфраструктуре и складам с боеприпасами ВСУ в Днепропетровской и Черкасской областях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Уточняется, что склады с боеприпасами находились в районе населенных пунктов Купянск-Узловой и Двуречная Харьковской области, Трифоновка Херсонской области, Торское Донецкой Народной Республики и города Николаев.Кроме того, в Запорожской области поражен пункт управления ВСУ, а также подразделения украинских войск в районе Новой Каменки, Пятихаток и Новой Калуги в Херсонской области, Ямполи, Новоукраинки и Кировска Донецкой Народной Республики и Изюмского в Харьковской области. Подавлены 67 артподразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах.
https://crimea.ria.ru/20221023/rossiyskie-voennye-v-ocherednoy-raz-otbili-ataku-po-zaes-i-energodaru-1125047102.html
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков
ВС России нанесли сокрушительный удар по запасам оружия и топлива ВСУ

Российские военные нанесли сокрушительный удар по запасам оружия и топлива ВСУ

15:46 23.10.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа летчиков армейской авиации в зоне специальной военной операции
Боевая работа летчиков армейской авиации в зоне специальной военной операции
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация нанесли удары по инфраструктуре и складам с боеприпасами ВСУ в Днепропетровской и Черкасской областях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Уничтожены пять складов боеприпасов, а также нефтехранилище и склад авиационного горючего в районе Алексеевки в Днепропетровской области. В районе н.п. Смела в Черкасской области уничтожен склад горючего, на котором хранилось более ста тысяч тонн авиационного топлива для ВВС Украины", – сказал Конашенков.
Уточняется, что склады с боеприпасами находились в районе населенных пунктов Купянск-Узловой и Двуречная Харьковской области, Трифоновка Херсонской области, Торское Донецкой Народной Республики и города Николаев.
Кроме того, в Запорожской области поражен пункт управления ВСУ, а также подразделения украинских войск в районе Новой Каменки, Пятихаток и Новой Калуги в Херсонской области, Ямполи, Новоукраинки и Кировска Донецкой Народной Республики и Изюмского в Харьковской области. Подавлены 67 артподразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах.
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