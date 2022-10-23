https://crimea.ria.ru/20221023/vs-rossii-nanesli-sokrushitelnyy-udar-po-zapasam-oruzhiya-i-topliva-vsu-1125047260.html

ВС России нанесли сокрушительный удар по запасам оружия и топлива ВСУ

ВС России нанесли сокрушительный удар по запасам оружия и топлива ВСУ - РИА Новости Крым, 23.10.2022

ВС России нанесли сокрушительный удар по запасам оружия и топлива ВСУ

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация нанесли удары по инфраструктуре и складам с боеприпасами ВСУ в Днепропетровской и Черкасской областях. Об... РИА Новости Крым, 23.10.2022

2022-10-23T15:46

2022-10-23T15:46

2022-10-23T15:46

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация нанесли удары по инфраструктуре и складам с боеприпасами ВСУ в Днепропетровской и Черкасской областях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Уточняется, что склады с боеприпасами находились в районе населенных пунктов Купянск-Узловой и Двуречная Харьковской области, Трифоновка Херсонской области, Торское Донецкой Народной Республики и города Николаев.Кроме того, в Запорожской области поражен пункт управления ВСУ, а также подразделения украинских войск в районе Новой Каменки, Пятихаток и Новой Калуги в Херсонской области, Ямполи, Новоукраинки и Кировска Донецкой Народной Республики и Изюмского в Харьковской области. Подавлены 67 артподразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах.

https://crimea.ria.ru/20221023/rossiyskie-voennye-v-ocherednoy-raz-otbili-ataku-po-zaes-i-energodaru-1125047102.html

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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков