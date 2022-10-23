https://crimea.ria.ru/20221023/v-chasti-kubani-prodlili-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1125045591.html

В части Кубани продлили "желтый" уровень террористической опасности

В части Кубани продлили "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 23.10.2022

В части Кубани продлили "желтый" уровень террористической опасности

В Темрюкском районе Краснодарского края продлен "желтый" уровень террористической опасности. Такое распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 23.10.2022

2022-10-23T13:42

2022-10-23T13:42

2022-10-23T13:42

кубань

военное положение в новых регионах россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Темрюкском районе Краснодарского края продлен "желтый" уровень террористической опасности. Такое распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.Мера принята в соответствии с решением Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае и рекомендациями Национального антитеррористического комитета.Оперативным и спасательным службам, медицинским учреждениям поручено продолжить работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин. Также продолжатся проверки социальных, инфраструктурных объектов и усиленный контроль за соблюдением миграционного законодательства.В субботу 22 октября"желтый" уровень террористической опасности продлили в Белгородской и Курской областях.

кубань

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, военное положение в новых регионах россии