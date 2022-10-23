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В части Кубани продлили "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 23.10.2022
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В части Кубани продлили "желтый" уровень террористической опасности
В части Кубани продлили "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 23.10.2022
В части Кубани продлили "желтый" уровень террористической опасности
В Темрюкском районе Краснодарского края продлен "желтый" уровень террористической опасности. Такое распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 23.10.2022
2022-10-23T13:42
2022-10-23T13:42
кубань
военное положение в новых регионах россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Темрюкском районе Краснодарского края продлен "желтый" уровень террористической опасности. Такое распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.Мера принята в соответствии с решением Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае и рекомендациями Национального антитеррористического комитета.Оперативным и спасательным службам, медицинским учреждениям поручено продолжить работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин. Также продолжатся проверки социальных, инфраструктурных объектов и усиленный контроль за соблюдением миграционного законодательства.В субботу 22 октября"желтый" уровень террористической опасности продлили в Белгородской и Курской областях.
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кубань, военное положение в новых регионах россии
В части Кубани продлили "желтый" уровень террористической опасности

В Темрюкском районе продлили "желтый" уровень террористической опасности

13:42 23.10.2022
 
© РИА Новости КрымВысокий уровень террористической атаки
Высокий уровень террористической атаки - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Темрюкском районе Краснодарского края продлен "желтый" уровень террористической опасности. Такое распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
Мера принята в соответствии с решением Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае и рекомендациями Национального антитеррористического комитета.
"Продлить "желтый" уровень террористической опасности до 3 ноября 2022 года", – сказано в документе.
Оперативным и спасательным службам, медицинским учреждениям поручено продолжить работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин. Также продолжатся проверки социальных, инфраструктурных объектов и усиленный контроль за соблюдением миграционного законодательства.
В субботу 22 октября"желтый" уровень террористической опасности продлили в Белгородской и Курской областях.
 
КубаньВоенное положение в новых регионах России
 
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