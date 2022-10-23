https://crimea.ria.ru/20221023/kogda-domashnyaya-konservatsiya-stanovitsya-opasnoy---eksperty-1124998767.html

Когда домашняя консервация становится опасной - эксперты

Когда домашняя консервация становится опасной - эксперты - РИА Новости Крым, 23.10.2022

Когда домашняя консервация становится опасной - эксперты

Срок хранения домашней консервации в жилых квартирах совсем не большой, если речь не идет о холодильнике. Как долго можно хранить заготовки, как увеличить эти... РИА Новости Крым, 23.10.2022

2022-10-23T18:45

2022-10-23T18:45

2022-10-23T18:45

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Срок хранения домашней консервации в жилых квартирах совсем не большой, если речь не идет о холодильнике. Как долго можно хранить заготовки, как увеличить эти сроки и какую альтернативу консервированию лучше предпочесть, об этом эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали мастера производственного обучения Романовского колледжа индустрии гостеприимства Елена Капшук-Габова и Татьяна Величко.При этом именно кладовки и антресоли все же лучше всего подходят для хранения домашних консервов в квартирах, поскольку это темные места. В холодильнике можно значительно продлить "жизнь" закруток, однако они займут много места. При этом варенья хранятся дольше , поскольку консервантом в данном случае выступает сахар - чем больше сахара, тем дольше сохраниться лакомство:Полезной альтернативой может стать заморозка фруктов и овощей. При этом для каждого продукта существует своя технология заморозки: клубнику перед отправкой в морозильную камеру можно перетереть с сахаром, грибы и цветную капусту предварительно надо бланшировать. Другие свежие годы, фрукты и овощи специалисты советуют предварительно помыть, обсушить и морозить целиком в порционных пакетах.Ранее Роскачество поделилось инструкцией по заготовкам на зиму. Самым простым способом обработки продуктов эксперты назвали дегидрацию и сушку продуктов, что позволяет сохранить до 55–60% полезных веществ.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество, совет эксперта