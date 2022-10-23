https://crimea.ria.ru/20221023/kogda-domashnyaya-konservatsiya-stanovitsya-opasnoy---eksperty-1124998767.html
Когда домашняя консервация становится опасной - эксперты
Когда домашняя консервация становится опасной - эксперты - РИА Новости Крым, 23.10.2022
Когда домашняя консервация становится опасной - эксперты
Срок хранения домашней консервации в жилых квартирах совсем не большой, если речь не идет о холодильнике. Как долго можно хранить заготовки, как увеличить эти... РИА Новости Крым, 23.10.2022
2022-10-23T18:45
2022-10-23T18:45
2022-10-23T18:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Срок хранения домашней консервации в жилых квартирах совсем не большой, если речь не идет о холодильнике. Как долго можно хранить заготовки, как увеличить эти сроки и какую альтернативу консервированию лучше предпочесть, об этом эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали мастера производственного обучения Романовского колледжа индустрии гостеприимства Елена Капшук-Габова и Татьяна Величко.При этом именно кладовки и антресоли все же лучше всего подходят для хранения домашних консервов в квартирах, поскольку это темные места. В холодильнике можно значительно продлить "жизнь" закруток, однако они займут много места. При этом варенья хранятся дольше , поскольку консервантом в данном случае выступает сахар - чем больше сахара, тем дольше сохраниться лакомство:Полезной альтернативой может стать заморозка фруктов и овощей. При этом для каждого продукта существует своя технология заморозки: клубнику перед отправкой в морозильную камеру можно перетереть с сахаром, грибы и цветную капусту предварительно надо бланшировать. Другие свежие годы, фрукты и овощи специалисты советуют предварительно помыть, обсушить и морозить целиком в порционных пакетах.Ранее Роскачество поделилось инструкцией по заготовкам на зиму. Самым простым способом обработки продуктов эксперты назвали дегидрацию и сушку продуктов, что позволяет сохранить до 55–60% полезных веществ.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, общество, совет эксперта
Когда домашняя консервация становится опасной - эксперты
Когда домашняя консервация становится опасной и как продлить сроки ее хранения
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Срок хранения домашней консервации в жилых квартирах совсем не большой, если речь не идет о холодильнике. Как долго можно хранить заготовки, как увеличить эти сроки и какую альтернативу консервированию лучше предпочесть, об этом эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали мастера производственного обучения Романовского колледжа индустрии гостеприимства Елена Капшук-Габова и Татьяна Величко.
"Все закатанные продукты при определенной температуре могут храниться до двух лет. Например, в подвалах частных домов, при температуре +6…10 градусов за два года консервация не испортится. Но в квартирах, чем выше температура, тем опаснее закатки. Если отправить их на антресоли или в кладовку, срок годности такого продукта не превысит трех месяцев", - говорят специалисты.
При этом именно кладовки и антресоли все же лучше всего подходят для хранения домашних консервов в квартирах, поскольку это темные места. В холодильнике можно значительно продлить "жизнь" закруток, однако они займут много места. При этом варенья хранятся дольше , поскольку консервантом в данном случае выступает сахар - чем больше сахара, тем дольше сохраниться лакомство:
"При этом варенье - не самый полезный продукт. При кипячении витамины разрушаются. Получается, вы едите один сахар - сплошные калории", - поясняют эксперты.
Полезной альтернативой может стать заморозка фруктов и овощей. При этом для каждого продукта существует своя технология заморозки: клубнику перед отправкой в морозильную камеру можно перетереть с сахаром, грибы и цветную капусту предварительно надо бланшировать. Другие свежие годы, фрукты и овощи специалисты советуют предварительно помыть, обсушить и морозить целиком в порционных пакетах.
Ранее Роскачество поделилось инструкцией по заготовкам на зиму
. Самым простым способом обработки продуктов эксперты назвали дегидрацию и сушку продуктов, что позволяет сохранить до 55–60% полезных веществ.