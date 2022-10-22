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Керченская паромная переправа: ситуация сейчас - РИА Новости Крым, 22.10.2022
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Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
Керченская паромная переправа: ситуация сейчас - РИА Новости Крым, 22.10.2022
Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
С начала работы Керченской переправы паромы перевезли более 17 тысяч пассажиров и 7,5 тысяч автомобилей. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T11:14
2022-10-22T11:14
керченская паромная переправа
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. С начала работы Керченской переправы паромы перевезли более 17 тысяч пассажиров и 7,5 тысяч автомобилей. Об этом сообщает Минтранс России."С начала работы Керченской паромной переправы по 07:00 22 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 17 529 пассажиров и 7 543 единицы автотранспорта, преимущественно – большегрузных и среднетоннажных грузовиков", - говорится в сообщении.На линии работают пять паромов, они выполнили 209 круговых рейсов.По данным ведомства, погода в районе Керченского пролива улучшилась и благоприятствует судоходству. По данным автоматической метеостанции, средняя скорость ветра составляет 1,8 м/с, порывами до 2,6 м/с.В ожидании парома: как живут дальнобойщики в Керчи &gt;&gt;"Согласно прогнозу Росгидромета, до 21:00 мск субботы в районе Керчи и южном устье Керченского пролива ожидается юго-западный и южный ветер 5-10 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн – 10-60 см, температура воздуха днем +15...17 градусов", - заключили в Минтрансе.
https://crimea.ria.ru/20221020/na-kerchenskoy-pereprave-uvelichilos-chislo-paromov-1124989103.html
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керченская паромная переправа, крым, керчь, общество
Керченская паромная переправа: ситуация сейчас

Керченская паромная переправа: ситуация с трафиком и погодой

11:14 22.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. С начала работы Керченской переправы паромы перевезли более 17 тысяч пассажиров и 7,5 тысяч автомобилей. Об этом сообщает Минтранс России.
"С начала работы Керченской паромной переправы по 07:00 22 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 17 529 пассажиров и 7 543 единицы автотранспорта, преимущественно – большегрузных и среднетоннажных грузовиков", - говорится в сообщении.
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 09:27
На Керченской переправе увеличилось число паромов
На линии работают пять паромов, они выполнили 209 круговых рейсов.
По данным ведомства, погода в районе Керченского пролива улучшилась и благоприятствует судоходству. По данным автоматической метеостанции, средняя скорость ветра составляет 1,8 м/с, порывами до 2,6 м/с.
В ожидании парома: как живут дальнобойщики в Керчи >>
"Согласно прогнозу Росгидромета, до 21:00 мск субботы в районе Керчи и южном устье Керченского пролива ожидается юго-западный и южный ветер 5-10 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн – 10-60 см, температура воздуха днем +15...17 градусов", - заключили в Минтрансе.
 
Керченская паромная переправаКрымКерчьОбщество
 
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