https://crimea.ria.ru/20221022/ekspert-otsenil-effekt-ot-udarov-po-kriticheskoy-infrastrukture-ukrainy-1125020375.html

Эксперт оценил эффект от ударов по критической инфраструктуре Украины

Эксперт оценил эффект от ударов по критической инфраструктуре Украины - РИА Новости Крым, 22.10.2022

Эксперт оценил эффект от ударов по критической инфраструктуре Украины

Эффект от ракетных ударов по инфраструктуре Украины уже проявляется, но чтобы создать критические нарушения, необходимо бить по объектам ежедневно на протяжении РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-22T03:27

2022-10-22T03:27

2022-10-22T03:27

радио "спутник в крыму"

украина

мнения

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Эффект от ракетных ударов по инфраструктуре Украины уже проявляется, но чтобы создать критические нарушения, необходимо бить по объектам ежедневно на протяжении примерно одного месяца, считает директор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин.В офисе Зеленского назвали критической ситуацию с энергетикой на Украине >>Подберезкин отметил, что на данный момент объекты, по которым ВС РФ наносят ракетные удары, пока относительно быстро восстанавливаются."Объектов много, они многократно дублированы и в целом восстанавливаются, особенно это касается железнодорожных путей. Мы же не бьем по гражданской инфраструктуре, а бьем по объектам, имеющим значение для армии. Ну, разбомбили подстанцию, но можно ее починить или смонтировать новую. Безусловно, эффект есть, но есть еще много других целей – те же самые мосты", – добавил военный эксперт.Удар по Днепропетровской области: повреждена критическая инфраструктура >>С 10 октября Вооруженные силы РФ наносят удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины, а также арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства.По данным украинских властей, в результате двухнедельных обстрелов поражено порядка 40% объектов энергетического комплекса страны. В ряде областей начались веерные отключения электричества.

https://crimea.ria.ru/20221018/udary-vs-rf-po-energetike-ukrainy-skolko-esche-i-chto-eto-dast--ekspert-1124962359.html

украина

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2022

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украина, мнения, специальная военная операция рф на украине