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Эксперт оценил эффект от ударов по критической инфраструктуре Украины - РИА Новости Крым, 22.10.2022
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Эксперт оценил эффект от ударов по критической инфраструктуре Украины
Эксперт оценил эффект от ударов по критической инфраструктуре Украины - РИА Новости Крым, 22.10.2022
Эксперт оценил эффект от ударов по критической инфраструктуре Украины
Эффект от ракетных ударов по инфраструктуре Украины уже проявляется, но чтобы создать критические нарушения, необходимо бить по объектам ежедневно на протяжении РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T03:27
2022-10-22T03:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Эффект от ракетных ударов по инфраструктуре Украины уже проявляется, но чтобы создать критические нарушения, необходимо бить по объектам ежедневно на протяжении примерно одного месяца, считает директор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин.В офисе Зеленского назвали критической ситуацию с энергетикой на Украине &gt;&gt;Подберезкин отметил, что на данный момент объекты, по которым ВС РФ наносят ракетные удары, пока относительно быстро восстанавливаются."Объектов много, они многократно дублированы и в целом восстанавливаются, особенно это касается железнодорожных путей. Мы же не бьем по гражданской инфраструктуре, а бьем по объектам, имеющим значение для армии. Ну, разбомбили подстанцию, но можно ее починить или смонтировать новую. Безусловно, эффект есть, но есть еще много других целей – те же самые мосты", – добавил военный эксперт.Удар по Днепропетровской области: повреждена критическая инфраструктура &gt;&gt;С 10 октября Вооруженные силы РФ наносят удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины, а также арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства.По данным украинских властей, в результате двухнедельных обстрелов поражено порядка 40% объектов энергетического комплекса страны. В ряде областей начались веерные отключения электричества.
https://crimea.ria.ru/20221018/udary-vs-rf-po-energetike-ukrainy-skolko-esche-i-chto-eto-dast--ekspert-1124962359.html
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украина, мнения, специальная военная операция рф на украине
Эксперт оценил эффект от ударов по критической инфраструктуре Украины

Эксперт Подберезкин об ударах по объектам на Украине: чтобы был эффект, надо бить месяц

03:27 22.10.2022
 
© YASUYOSHI CHIBAБеспилотник в Киеве 17 октября 2022 года. Фото Ясуёси ТИБА / AFP
Беспилотник в Киеве 17 октября 2022 года. Фото Ясуёси ТИБА / AFP
© YASUYOSHI CHIBA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Эффект от ракетных ударов по инфраструктуре Украины уже проявляется, но чтобы создать критические нарушения, необходимо бить по объектам ежедневно на протяжении примерно одного месяца, считает директор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин.
В офисе Зеленского назвали критической ситуацию с энергетикой на Украине >>
"Это надо было сделать давно, но одним махом этого не сделаешь. Надо месяц долбить, причем каждый день, примерно по сотне высокоточных средств, чтобы создать критические нарушения в украинской инфраструктуре. Думаю, это будет сделано, и через неделю-две эффект от ударов будет сказываться сильнее", - сказал аналитик в эфире радио "Спутник в Крыму".
Подберезкин отметил, что на данный момент объекты, по которым ВС РФ наносят ракетные удары, пока относительно быстро восстанавливаются.
"Объектов много, они многократно дублированы и в целом восстанавливаются, особенно это касается железнодорожных путей. Мы же не бьем по гражданской инфраструктуре, а бьем по объектам, имеющим значение для армии. Ну, разбомбили подстанцию, но можно ее починить или смонтировать новую. Безусловно, эффект есть, но есть еще много других целей – те же самые мосты", – добавил военный эксперт.
Удар по Днепропетровской области: повреждена критическая инфраструктура >>
С 10 октября Вооруженные силы РФ наносят удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины, а также арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства.
По данным украинских властей, в результате двухнедельных обстрелов поражено порядка 40% объектов энергетического комплекса страны. В ряде областей начались веерные отключения электричества.
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