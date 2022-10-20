https://crimea.ria.ru/20221020/udar-po-dnepropetrovskoy-oblasti-povrezhdena-kriticheskaya-infrastruktura-1124988564.html

Удар по Днепропетровской области: повреждена критическая инфраструктура

Удар по Днепропетровской области: повреждена критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 20.10.2022

Удар по Днепропетровской области: повреждена критическая инфраструктура

Объект энергетической инфраструктуры и промышленное предприятие в Криворожском районе Днепропетровской области получили серьезные повреждения в результате... РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T08:53

2022-10-20T08:53

2022-10-20T08:57

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Объект энергетической инфраструктуры и промышленное предприятие в Криворожском районе Днепропетровской области получили серьезные повреждения в результате ночного удара. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко."Нанесен удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Есть серьезные разрушения. Предварительно, люди не пострадали", - написал он в своем Telegram-канале.В ряде регионов Украины в четверг утром объявлена воздушная тревога. В их числе – Киев, Николаевская, Черкасская, Полтавская области и другие.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября – после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным силовиков и властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://crimea.ria.ru/20221019/voennoe-polozhenie-vvoditsya-v-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-lnr-i-dnr-1124978670.html

https://crimea.ria.ru/20221018/surovikin-est-dannye-o-primenenii-kievom-zapreschennykh-metodov-voyny-1124966398.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, специальная военная операция рф на украине