Рейтинг@Mail.ru
Удар по Днепропетровской области: повреждена критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221020/udar-po-dnepropetrovskoy-oblasti-povrezhdena-kriticheskaya-infrastruktura-1124988564.html
Удар по Днепропетровской области: повреждена критическая инфраструктура
Удар по Днепропетровской области: повреждена критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Удар по Днепропетровской области: повреждена критическая инфраструктура
Объект энергетической инфраструктуры и промышленное предприятие в Криворожском районе Днепропетровской области получили серьезные повреждения в результате... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T08:53
2022-10-20T08:57
украина
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/08/1122884260_0:0:1821:1025_1920x0_80_0_0_77f568a342c605936f30118796bd6d68.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Объект энергетической инфраструктуры и промышленное предприятие в Криворожском районе Днепропетровской области получили серьезные повреждения в результате ночного удара. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко."Нанесен удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Есть серьезные разрушения. Предварительно, люди не пострадали", - написал он в своем Telegram-канале.В ряде регионов Украины в четверг утром объявлена воздушная тревога. В их числе – Киев, Николаевская, Черкасская, Полтавская области и другие.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября – после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным силовиков и властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://crimea.ria.ru/20221019/voennoe-polozhenie-vvoditsya-v-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-lnr-i-dnr-1124978670.html
https://crimea.ria.ru/20221018/surovikin-est-dannye-o-primenenii-kievom-zapreschennykh-metodov-voyny-1124966398.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/08/1122884260_0:0:1411:1058_1920x0_80_0_0_19fc07fb65dc46fbf218f98691f19f7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, специальная военная операция рф на украине
Удар по Днепропетровской области: повреждена критическая инфраструктура

В Днепропетровской области заявили об ударах по промзоне и энергетической инфраструктуре

08:53 20.10.2022 (обновлено: 08:57 20.10.2022)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Объект энергетической инфраструктуры и промышленное предприятие в Криворожском районе Днепропетровской области получили серьезные повреждения в результате ночного удара. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Нанесен удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Есть серьезные разрушения. Предварительно, люди не пострадали", - написал он в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
Вчера, 14:48
Военное положение вводится в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР
В ряде регионов Украины в четверг утром объявлена воздушная тревога. В их числе – Киев, Николаевская, Черкасская, Полтавская области и другие.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября – после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным силовиков и властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Генерал-полковник Сергей Суровикин - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 20:49
Суровикин заявил о запрещенных методах войны на Херсонщине
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
 
УкраинаСпециальная военная операция РФ на Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:07Как и сколько будут восстанавливать после ЧП многоэтажку в Ейске
10:01В Крым возобновили поставки цемента по железной дороге
09:44В Керчи снова эвакуация детских садов, школ, суда и храмов
09:37Белгородским школам рекомендовали продлить каникулы
09:27На Керченской переправе увеличилось число паромов
09:25На Украине вводят веерные отключения света
09:21Путин упразднил Ростуризм
09:07Режим ограничений полетов в Крым снова продлен
08:53Удар по Днепропетровской области: повреждена критическая инфраструктура
08:52Только в стекле: как выбрать правильный соевый соус
08:26Какое популярное среди подростков "увлечение" может привести к смерти
08:14Крым – пилотный проект РФ по существованию в условиях санкций: эксперт
07:56Вход в Казантипский и Опукский заповедники закрыт до апреля
07:36В КФУ стало больше иностранных студентов
07:03Как начать экономить
03:36Почему Эрдоган согласился на предложение Путина — мнение эксперта
00:01Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 20 октября
22:07Главные события и заявления дня: 19 октября
21:56Материнским капиталом разрешили оплачивать услуги репетиторов
Лента новостейМолния