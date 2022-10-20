https://crimea.ria.ru/20221020/udar-po-dnepropetrovskoy-oblasti-povrezhdena-kriticheskaya-infrastruktura-1124988564.html
Удар по Днепропетровской области: повреждена критическая инфраструктура
Удар по Днепропетровской области: повреждена критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Удар по Днепропетровской области: повреждена критическая инфраструктура
Объект энергетической инфраструктуры и промышленное предприятие в Криворожском районе Днепропетровской области получили серьезные повреждения в результате... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T08:53
2022-10-20T08:53
2022-10-20T08:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Объект энергетической инфраструктуры и промышленное предприятие в Криворожском районе Днепропетровской области получили серьезные повреждения в результате ночного удара. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко."Нанесен удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Есть серьезные разрушения. Предварительно, люди не пострадали", - написал он в своем Telegram-канале.В ряде регионов Украины в четверг утром объявлена воздушная тревога. В их числе – Киев, Николаевская, Черкасская, Полтавская области и другие.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября – после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным силовиков и властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://crimea.ria.ru/20221019/voennoe-polozhenie-vvoditsya-v-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-lnr-i-dnr-1124978670.html
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РИА Новости Крым
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украина, специальная военная операция рф на украине
Удар по Днепропетровской области: повреждена критическая инфраструктура
В Днепропетровской области заявили об ударах по промзоне и энергетической инфраструктуре
08:53 20.10.2022 (обновлено: 08:57 20.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Объект энергетической инфраструктуры и промышленное предприятие в Криворожском районе Днепропетровской области получили серьезные повреждения в результате ночного удара. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Нанесен удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Есть серьезные разрушения. Предварительно, люди не пострадали", - написал он в своем Telegram-канале.
В ряде регионов Украины в четверг утром объявлена воздушная тревога. В их числе – Киев, Николаевская, Черкасская, Полтавская области и другие.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября – после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным силовиков и властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.